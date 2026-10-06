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07.10.2026 01:32
чтение: 1 мин
Погода
#Зима примеряет свои права
#минусовые температуры

Зима примеряет свои права: Установились стабильные минусовые температуры

Зима примеряет свои права: Установились стабильные минусовые температуры

На юго-востоке, востоке, местами в центре и по Арктическому побережью ожидается небольшой снег. На западе погода без осадков. Ветер умеренный, местами порывы 9-14 м/с, в заречных, восточных районах, по Колыме и Арктическому побережью порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -5-10°, при прояснении -10-15°, на северо-востоке местами в горах -17-22°, днем -3,+2°, на юго-западе 0,+5°, на северо-востоке -4-9°.

В Якутске ночью небольшой снег, днем преимущественно без осадков, на дорогах гололедица, ветер северо-западный 3-8 м/c, порывы 9-14 м/с. Температура ночью -7-9°, днем -1-3°

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Источник: Якутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды
Фото: Надежды Коротовой, сетевое издание SAKHALIFE.RU

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