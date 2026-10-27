Первые серьезные холода: В Якутске 28 октября ночное похолодание до минус 20 градусов

погода в Якутске 28 октября

По сведениям ФГБУ Якутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, погода в Якутске 28 октября будет характерна ночным похолоданием до −17…−20°. Днём температура воздуха составит −12…−14°. В отдельных районах Якутии морозы будут сильнее: на северо-востоке и северо-западе республики ночью прогнозируется до −33°.

Прогноз погоды в Якутске на 28 октября 2026

В столице республики пройдёт небольшой снег. Ветер будет северо-западным, со скоростью 1–5 м/с.

Ночью столбики термометров покажут −17…−20°, днём — −12…−14°. Жителям стоит учитывать отрицательные температуры при планировании поездок и длительных прогулок.

Какая погода ожидается в Якутии 28 октября 2026

На большей части республики прогнозируется небольшой снег, на севере местами — умеренный. Ветер будет умеренным, однако в арктических районах днём возможны порывы до 15–20 м/с и метели.

Ночные температуры по Якутии составят:

в большинстве районов — −13…−18°;

при прояснении — −20…−25°;

на северо-востоке и северо-западе — −28…−33°.

Днём на большей части территории ожидается −10…−15°. На западе и юге будет теплее — −3…−8°, а на северо-востоке и севере — −15…−20°.

В арктических районах возможны метели

Сильный ветер и снег могут ухудшить видимость на дорогах. При планировании поездок в арктические районы стоит следить за обновлениями прогноза и сообщениями о состоянии трасс.

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