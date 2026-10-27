Первые серьезные холода: В Якутске 28 октября ночное похолодание до минус 20 градусов
По сведениям ФГБУ Якутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, погода в Якутске 28 октября будет характерна ночным похолоданием до −17…−20°. Днём температура воздуха составит −12…−14°. В отдельных районах Якутии морозы будут сильнее: на северо-востоке и северо-западе республики ночью прогнозируется до −33°.
Прогноз погоды в Якутске на 28 октября 2026
В столице республики пройдёт небольшой снег. Ветер будет северо-западным, со скоростью 1–5 м/с.
Ночью столбики термометров покажут −17…−20°, днём — −12…−14°. Жителям стоит учитывать отрицательные температуры при планировании поездок и длительных прогулок.
Какая погода ожидается в Якутии 28 октября 2026
На большей части республики прогнозируется небольшой снег, на севере местами — умеренный. Ветер будет умеренным, однако в арктических районах днём возможны порывы до 15–20 м/с и метели.
Ночные температуры по Якутии составят:
- в большинстве районов — −13…−18°;
- при прояснении — −20…−25°;
- на северо-востоке и северо-западе — −28…−33°.
Днём на большей части территории ожидается −10…−15°. На западе и юге будет теплее — −3…−8°, а на северо-востоке и севере — −15…−20°.
В арктических районах возможны метели
Сильный ветер и снег могут ухудшить видимость на дорогах. При планировании поездок в арктические районы стоит следить за обновлениями прогноза и сообщениями о состоянии трасс.
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