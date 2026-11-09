09.11.2026 23:54
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Неожиданно пришло резкое потепление
Неожиданно пришло резкое потепление
На большей части республики ожидается небольшой, по нижней Лене, в центре, на юго-западе, юге местами умеренный снег, ветер умеренный, по нижней Лене и на побережье Арктики порывистый до 15-20 м/с, метель. Температура воздуха ночью -15-20°, при прояснении -22-27°, на западе, юге -10-15°, на юго-западе -4-9°, на северо-востоке -27-32°, в низинах -35-40°, днем -13-18°, на западе, юге -7-12°, на юго-западе -2-7°, на северо-востоке -20-25°, в низинах -25-30°.
В Якутске небольшой снег, ветер северо-восточный 2-7 м/c. Температура ночью -18-20°, днем -13-15°
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Источник: Якутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды
Фото: Надежды Коротовой, сетевое издание SAKHALIFE.RU
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