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09.11.2026 23:54
чтение: 1 мин
Погода
#резкое потепление

Неожиданно пришло резкое потепление

Погода на 10 ноября 2026 г.

Неожиданно пришло резкое потепление

На большей части республики ожидается небольшой, по нижней Лене, в центре, на юго-западе, юге местами умеренный снег, ветер умеренный, по нижней Лене и на побережье Арктики порывистый до 15-20 м/с, метель. Температура воздуха ночью -15-20°, при прояснении -22-27°, на западе, юге -10-15°, на юго-западе -4-9°, на северо-востоке -27-32°, в низинах -35-40°, днем -13-18°, на западе, юге -7-12°, на юго-западе -2-7°, на северо-востоке -20-25°, в низинах -25-30°.

В Якутске небольшой снег, ветер северо-восточный 2-7 м/c. Температура ночью -18-20°, днем -13-15°

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Источник: Якутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды
Фото: Надежды Коротовой, сетевое издание SAKHALIFE.RU

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