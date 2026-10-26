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26.10.2026 23:22
чтение: 1 мин
Погода
#Градус неуклонно падает
#погода на 27.10

Градус неуклонно падает: Готовим тёплые вещи

Градус неуклонно падает: Готовим тёплые вещи

В большинстве районов небольшой снег, на северо-западе без существенных осадков. Ветер умеренный, на юге, Колыме и по Арктическому побережью местами порывы до 9-14 м/с, поземки. Температура воздуха ночью -13-18°, при прояснении и на западе, северо-востоке -20-25°, в низинах -29-34°, на юге, юго-западе местами -9-14°, днем -9-14°, на западе, северо-востоке -13-18°, в низинах -19-24°, на юге, юго-западе местами -3-8°.

В Якутске небольшой снег, ветер северо-западный 2-5 м/с. Температура ночью -13-15°, днем -9-11°

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Источник: Якутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды
Фото: Надежды Коротовой, сетевое издание SAKHALIFE.RU

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