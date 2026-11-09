История делает новый круг: Сквозь тернии к звездам

Студия танца «Zavod» вновь покоряет мировую арену!

Специально для читателей SakhaLife наш постоянный автор светских и культурных новостей Дмитрий Оконешников — Сулусхан подготовил эксклюзивный материал о новом триумфе якутских танцоров на мировой арене:

Буквально на днях воспитанники якутской студии танца «Zavod» приехали с Казахстана, где приняли участие на одном из масштабных танцевальных мировых чемпионатов и вернулись с Триумфом, о чем нам эксклюзивно рассказал руководитель «Zavod» Айхал Рязанский:

— Чемпионат World of Dance за последние тринадцать лет превратился из одного небольшого события в Лос-Анджелесе в танцевальный конкурс, признанного на глобальном мировом уровне. Он демонстрирует лучшие танцевальные группы из более чем 50 стран, привлекая миллионы зрителей и расширяя границы в танце, музыке, моде и образе жизни целых поколений.

Чемпионы со всего мира выходят на сцену WOD. Из сотен заявок выбираются три победителя из каждого региона, которые приглашаются защищать свои титулы во время ожидаемой недели World of Dance уже в самой США.

Данный чемпионат также проходил в Казахстане в г. Астана с 30 октября по 1 ноября, где мы приняли участие с 3 командами (Zavod — основная старшая команда; Zavodkids — основная младшая команда; Hudi — вновь сформированная старшая команда). У всех трех команд разные хореографы:

— Zavod — Диана Lildi Егорова (Категория: Junior до 18 лет),

— Zavod kids — Айхал Дойду Рязанский (Категория: Pre-Junior до 12 лет),

— Hudi — Семен Colmee Горохов (Категория: Junior до 18 лет).

Надо сказать, что значимость данного чемпионата для нас особо важна, так как наше новое поколение впервые выехала за границу России и сразу показала такой высокий результат!

Наши ребята с Zavod kids в своей категории Pre-Junior завоевали почетное Золото! А основная команда Zavod в категории Junior удостоилась 2 места и также получила путевку на Финал в Америку!

Третья команда Hudi, к сожалению, не смогла войти в тройку победителей, но у этой команды все впереди!

Судьями прошедшего чемпионата выступили хореографы мирового масштаба, что было очень волнительно, как же они оценят наш уровень танца:

— Mike Song, сооснователь KINJAZ, — хореограф и режиссёр из Лос-Анджелеса, участвовал в шоу NBC’s World of Dance,

— ABDC, Red Bull BC One, Red Bull Dance Your Style n Coachella, судья Street Woman Fighter 2и Street Man Fighter, является хореографом таких звёзд как Justin Bieber, TroyBoi, SuperM, GOT7, Winner,

Becky G, League of Legends и фильма «Шаг вперёд: Революция», креативным консультантом брэндов Nike и Red Bull,

— Alyssa Santos — танцовщица, выступавшая с J-Hope (BTS), Jennie (BLACKPINK), Stray Kids и Seventeen, выходила на одну сцену с артистами, которых смотрят миллионы по всему миру.

— Ibuki Imata — участница и призёр Street Dance of China, лидер команды Ojo Gang — победителей World Street

Woman Fighter 3, победительница международных баттлов и признанный артист мировой сцены.

Хочется добавить, что много лет назад ученики ZAVOD — студии, которую создала и долгие годы возглавляла Яковлева Нюргуяна совершили тогда, казалось бы, невозможное! Впервые вывели нашу команду из Якутии на мировую сцену, где соревновались с сильнейшими танцевальными командами мира!

И вот спустя годы история делает новый круг!

Те самые ученики выросли, стали тренерами — хореографами и ведут новое поколение ZAVOD покорять мировую арену!

Финал состоится с 29 июля — 1 августа 2027 году в Лас-Вегасе, штат Невада.

К этому времени будем усиленно готовиться, улучшать технику и дорабатывать хореографию.

Но самое сложное для нас это получение визы и поиск спонсоров. Уверены, что преодолеем эти трудности и достойно представим свою родную Якутию и страну на мировой арене!