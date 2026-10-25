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25.10.2026 23:26
чтение: 1 мин
Погода
#-35°
#глубокий минус

Регион уходит в глубокий минус: Резкое падение температуры до -35°

Регион уходит в глубокий минус: Резкое падение температуры до -35°

Небольшой, местами умеренный снег. Ветер умеренный, на юго-западе порывы до 9-14 м/с, в арктических районах порывистый до 15-20 м/с, метели. Температура ночью -10-15°, при прояснении -15-20°, на юго-западе, юге -5-10°, на северо-востоке, северо-западе -22-27°, в низинах -30-35°, днем -5-10°, на юго-западе, юге 0-5°, на северо-востоке -15-20°.

В Якутске небольшой снег, ветер западный 1-6 м/с. Температура ночью -11-13°, днем -6-8°

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Источник: Якутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды
Фото: Надежды Коротовой, сетевое издание SAKHALIFE.RU

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