Местами до -35°: Синоптики прогнозируют резкое похолодание

Погода на 29 октября

Погода на 29 октября

До −35°: в Якутии прогнозируют сильные морозы 29 октября

По сведениям Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 29 октября в республике местами ожидается небольшой снег. На юге и северо-востоке преимущественно без осадков.

Ночью температура воздуха составит −17…−22°, при прояснении, а также на северо-востоке и северо-западе — −22…−27°. В низинах столбики термометров могут опуститься до −30…−35°. На юго-западе прогнозируется −13…−18°.

Днем воздух охладится до −13…−18°, на северо-востоке — до −16…−21°. На юге и западе ожидается −10…−15°.

Ветер умеренный, на северо-западе, западе и юге местами с порывами до 9–14 м/с. На западе арктического побережья порывы могут достигать 15–20 м/с.

В Якутске 29 октября пройдет небольшой снег. Северо-западный ветер составит 2–5 м/с. Температура ночью — −20…−22°, днем — −14…−16°.

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