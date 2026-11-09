Ежедневный гороскоп вторник 10 ноября 2026

Сегодня вторник, до выходных 4 дня.

гороскоп на 10 ноября

Лунное предупреждение

Гороскоп на 10 ноября 2026: 1, 2 лунный день. Растущая Луна. До 12:00 по московскому времени сегодня избегайте покупок (кроме еды и бензина) и важных решений. После этого Луна перейдёт из Скорпиона в Стрелец.

Овен (21 марта – 19 апреля)

Сегодня удачный день для новых идей. Если есть возможность поехать куда-нибудь, не упускайте её: вам нужна смена обстановки. Вас также может привлечь кто-то «не такой, как все». Следите за словами и поступками: сегодня есть лёгкая склонность к несчастным случаям.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Сегодня вы можете почувствовать особую щедрость. Но суждения могут быть чуть неточными, так что не раздавайте всё до последнего. Разумно перепроверить банковские данные, а также всё, что связано с наследством и общим имуществом: возможно что-то неожиданное.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Сегодня будьте готовы идти навстречу другим больше, чем наполовину, чтобы все остались довольны, и вы в том числе. Вы будете убедительны в разговорах. День может оказаться и романтическим: случайная дружба вдруг перерастёт во флирт.

Рак (21 июня – 22 июля)

Сегодня вы можете увлечься коллегой или обменяться с кем-то мимолётным кокетливым взглядом. (Сердце, замри.) День продуктивный, но рабочий ритм будет нарушен. Возможна поломка оборудования. Сохраняйте хладнокровие.

Лев (23 июля – 22 августа)

Определённо романтический день: подойдёт для свидания или весёлого общения с кем-то. Нечто неожиданное может застать вас врасплох и положить начало новой связи, возможно, с человеком другого возраста. Родителям стоит присматривать за детьми, чтобы избежать травм.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Дома будьте осторожны, особенно с родственницами: что-то неожиданное может вызвать недовольство. При этом вы увидите, как можно улучшить домашнюю обстановку. Вас также могут отвлечь романтические фантазии (или реальность). Интересный день!

Весы (23 сентября – 22 октября)

Отличный день для общения, особенно с тем, кто может стать романтическим интересом. Однако день также располагает к происшествиям, в нём много помех и неожиданностей, так что будьте начеку.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Следите за деньгами и вещами, чтобы избежать потери, кражи или порчи. Избегайте опрометчивых реакций и импульсивных покупок, о которых потом можно пожалеть. У некоторых из вас может начаться служебный роман. «Так написано в звёздах!»

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Сегодня Луна в вашем знаке и «танцует» с четырьмя другими планетами. Вы чувствуете сочувствие, дружелюбие, практичность и здравый смысл, а также азарт и умение убеждать. (Впечатляющий набор эмоций и порывов!) Делайте так, как лучше для вас.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Для вас сегодня действуют два влияния. Время популярности, особенно потому, что в вашу жизнь неожиданно возвращаются молодые люди. Вы также произведёте отличное впечатление на начальство. Но вам может захотеться уединиться и пережить тайный роман.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Друг может сделать что-то, что вас удивит. Возможно, дружба перерастёт во флирт. Или вы почувствуете сочувствие и нежность к кому-то и захотите помочь. Ждите сюрпризов и обходных путей.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Сегодня вас заметят, возможно, из-за чего-то неожиданного. Что бы ни произошло, вы будете уверены в себе и, скорее всего, возьмёте инициативу. Вы можете проявить сочувствие и щедрость к кому-то. Романтика тоже в игре, в зависимости от вашего общения с людьми. День ещё и продуктивный. (Ого.)

Если сегодня ваш день рождения

В этот день родились конструктор Михаил Калашников (1919–2013) и актёр Михаил Ефремов (1963). Вы творческий, изобретательный, преданный делу и скрупулёзный человек. У вас сильная потребность исследовать, экспериментировать и расти. Этот год посвящён созданию основы, внешней и внутренней. Главное — простота. Займитесь здоровьем: важную роль сыграют физические упражнения. Оставайтесь уравновешенным и рассудительным.

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