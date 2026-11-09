09.11.2026 11:07
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Кадровые перестановки: Садовников утвердил нового руководителя
Кадровые перестановки: Садовников утвердил нового руководителя
Юмаев Михаил Михайлович назначен руководителем Управы Промышленного округа.
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Источник: Пресс-служба Окружной администрации г. Якутска
Фото: Пресс-служба Окружной администрации г. Якутска
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