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09.11.2026 11:07
чтение: 0 мин
Якутск
#Михаил Юмаев
#Окружная администрация г Якутска
#Промышленный округ

Кадровые перестановки: Садовников утвердил нового руководителя

Кадровые перестановки: Садовников утвердил нового руководителя

Юмаев Михаил Михайлович назначен руководителем Управы Промышленного округа.

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Источник: Пресс-служба Окружной администрации г. Якутска
Фото: Пресс-служба Окружной администрации г. Якутска

Один ответ для “Кадровые перестановки: Садовников утвердил нового руководителя”

  1. Антон:
    09.11.2026 в 17:11

    круто!

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