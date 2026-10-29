Ежедневный гороскоп на пятницу 30 октября 2026 года
Луна сегодня
Гороскоп на 30 октября 2026: 20, 21 лунный день. Убывающая Луна. Сегодня нет ограничений для покупок и принятия важных решений. Луна находится в Раке.
Овен (21 марта – 19 апреля)
Сегодня избегайте жарких споров о детях, планах на отдых и развлечения, общих расходах и отношениях с руководством. Список довольно обширный. Люди сейчас особенно чувствительны! Сдерживайте порывы и действуйте осторожно. Вам необязательно доказывать свою правоту — как и признавать себя неправыми.
Телец (20 апреля – 20 мая)
Сегодня в воздухе витает воинственное настроение, поэтому даже обычное общение с соседями, братьями, сёстрами и другими родственниками может оказаться напряжённым. Не пытайтесь ничего доказать. Возможно, вы почувствуете необходимость защищаться, особенно в вопросах дома и семьи. Сохраняйте спокойствие.
Близнецы (21 мая – 20 июня)
Не лучший день для обсуждения денег, особенно с человеком старше вас или с кем-то, кто обладает властью. Переговоры по работе и вопросы, связанные с домашним питомцем, тоже могут привести к спору. Вам это ни к чему. Если чувствуете, что назревают неприятности, лучше отойти в сторону.
Рак (21 июня – 22 июля)
Сегодня Луна находится в вашем знаке и образует напряжённый аспект с Сатурном. Из-за этого вы можете ощущать подавленность или смотреть на всё пессимистично. Ситуация кажется хуже, чем есть на самом деле, хотя сегодня в это трудно поверить. Некоторым из вас, возможно, предстоит расставание. Не позволяйте негативным мыслям лишить вас способности действовать.
Лев (23 июля – 22 августа)
Сегодня вы можете чувствовать одиночество или отдалённость от окружающих, что способно вызвать уныние. Помните: сейчас всё кажется хуже, чем есть на самом деле. Однако не исключено, что вам придётся с кем-то расстаться. Семейные разговоры тоже могут проходить на повышенных тонах. Избегайте действий, которые могут привести к несчастному случаю. Сохраняйте спокойствие.
Дева (23 августа – 22 сентября)
Непростой день: даже обычные разговоры могут неожиданно стать агрессивными, а собеседники — вести себя вызывающе. Возможно, вы почувствуете угрозу со стороны другого человека или необходимость защищать свои идеи. Внимательно следите за тем, что говорите и делаете: сегодня особенно важно соблюдать осторожность, чтобы избежать несчастных случаев.
Весы (23 сентября – 22 октября)
Сегодня могут возникнуть споры о деньгах, недвижимости или принадлежащих вам вещах. Если это произойдёт, помните: вы сейчас на виду, и окружающие замечают вас чаще обычного. Возможно, вам придётся с кем-то попрощаться, и другие будут об этом знать.
Скорпион (23 октября – 21 ноября)
Сегодня действуйте осторожно в общении с родителями, начальством, представителями власти и полицией: конфликт может вспыхнуть очень легко. Если это случится, вы рискуете быстро оказаться в невыгодном положении. Не стоит недооценивать силу вежливости. Возможны расставания.
Стрелец (22 ноября – 21 декабря)
Для вас это непростой день. Агрессивное настроение окружающих может осложнить общение с детьми. Также могут возникнуть трудности с поиском денег или практической помощи для задуманного дела. Поездки сегодня — не лучший выбор.
Козерог (22 декабря – 19 января)
Сегодня сохраняйте самообладание, особенно в общении с друзьями и в компаниях: вы можете сказать то, о чём позже пожалеете. Даже разговоры с партнёром, супругом или близкими друзьями могут оказаться непростыми и привести к расставанию или временному отдалению. Будьте мягче.
Водолей (20 января – 18 февраля)
Сегодня не в ваших интересах бросать вызов людям, обладающим властью: это быстро приведёт к резкому спору или ссоре. Постарайтесь действовать тактичнее, чтобы получить желаемое. Возможно, вам предстоит попрощаться с кем-то на работе или даже с домашним питомцем.
Рыбы (19 февраля – 20 марта)
Сегодня в романтических отношениях возможны сложности. Общение с детьми тоже потребует терпения. Избегайте спорных тем, таких как политика, религия и расовые вопросы: они могут привести к ссорам, в которых вы почувствуете необходимость защищаться. Вам это ни к чему. Наблюдайте за происходящим, но пока не предпринимайте активных действий. Не ввязывайтесь в сложные ситуации.
Если сегодня ваш день рождения
Сегодня с вами отмечает день рождения актриса Ниа Лонг (1971) и актер Иван Янковский (1990).
Вы дальновидны, ответственны и организованны. Вам также свойственна активная общественная позиция: вы нередко участвуете в сборе средств на местные проекты, направленные на улучшение качества жизни.
В этом году вероятны захватывающие перемены и больше личной свободы. Используйте новые возможности и действуйте быстро. Ожидаются поездки.
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