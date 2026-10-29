Ежедневный гороскоп на пятницу 30 октября 2026 года

Пятница — это мое второе любимое слово на "П". Первое — Праздник.

гороскоп на пятницу 30 октября

Луна сегодня

Гороскоп на 30 октября 2026: 20, 21 лунный день. Убывающая Луна. Сегодня нет ограничений для покупок и принятия важных решений. Луна находится в Раке.

Овен (21 марта – 19 апреля)

Сегодня избегайте жарких споров о детях, планах на отдых и развлечения, общих расходах и отношениях с руководством. Список довольно обширный. Люди сейчас особенно чувствительны! Сдерживайте порывы и действуйте осторожно. Вам необязательно доказывать свою правоту — как и признавать себя неправыми.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Сегодня в воздухе витает воинственное настроение, поэтому даже обычное общение с соседями, братьями, сёстрами и другими родственниками может оказаться напряжённым. Не пытайтесь ничего доказать. Возможно, вы почувствуете необходимость защищаться, особенно в вопросах дома и семьи. Сохраняйте спокойствие.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Не лучший день для обсуждения денег, особенно с человеком старше вас или с кем-то, кто обладает властью. Переговоры по работе и вопросы, связанные с домашним питомцем, тоже могут привести к спору. Вам это ни к чему. Если чувствуете, что назревают неприятности, лучше отойти в сторону.

Рак (21 июня – 22 июля)

Сегодня Луна находится в вашем знаке и образует напряжённый аспект с Сатурном. Из-за этого вы можете ощущать подавленность или смотреть на всё пессимистично. Ситуация кажется хуже, чем есть на самом деле, хотя сегодня в это трудно поверить. Некоторым из вас, возможно, предстоит расставание. Не позволяйте негативным мыслям лишить вас способности действовать.

Лев (23 июля – 22 августа)

Сегодня вы можете чувствовать одиночество или отдалённость от окружающих, что способно вызвать уныние. Помните: сейчас всё кажется хуже, чем есть на самом деле. Однако не исключено, что вам придётся с кем-то расстаться. Семейные разговоры тоже могут проходить на повышенных тонах. Избегайте действий, которые могут привести к несчастному случаю. Сохраняйте спокойствие.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Непростой день: даже обычные разговоры могут неожиданно стать агрессивными, а собеседники — вести себя вызывающе. Возможно, вы почувствуете угрозу со стороны другого человека или необходимость защищать свои идеи. Внимательно следите за тем, что говорите и делаете: сегодня особенно важно соблюдать осторожность, чтобы избежать несчастных случаев.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Сегодня могут возникнуть споры о деньгах, недвижимости или принадлежащих вам вещах. Если это произойдёт, помните: вы сейчас на виду, и окружающие замечают вас чаще обычного. Возможно, вам придётся с кем-то попрощаться, и другие будут об этом знать.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Сегодня действуйте осторожно в общении с родителями, начальством, представителями власти и полицией: конфликт может вспыхнуть очень легко. Если это случится, вы рискуете быстро оказаться в невыгодном положении. Не стоит недооценивать силу вежливости. Возможны расставания.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Для вас это непростой день. Агрессивное настроение окружающих может осложнить общение с детьми. Также могут возникнуть трудности с поиском денег или практической помощи для задуманного дела. Поездки сегодня — не лучший выбор.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Сегодня сохраняйте самообладание, особенно в общении с друзьями и в компаниях: вы можете сказать то, о чём позже пожалеете. Даже разговоры с партнёром, супругом или близкими друзьями могут оказаться непростыми и привести к расставанию или временному отдалению. Будьте мягче.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Сегодня не в ваших интересах бросать вызов людям, обладающим властью: это быстро приведёт к резкому спору или ссоре. Постарайтесь действовать тактичнее, чтобы получить желаемое. Возможно, вам предстоит попрощаться с кем-то на работе или даже с домашним питомцем.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Сегодня в романтических отношениях возможны сложности. Общение с детьми тоже потребует терпения. Избегайте спорных тем, таких как политика, религия и расовые вопросы: они могут привести к ссорам, в которых вы почувствуете необходимость защищаться. Вам это ни к чему. Наблюдайте за происходящим, но пока не предпринимайте активных действий. Не ввязывайтесь в сложные ситуации.

Если сегодня ваш день рождения

Сегодня с вами отмечает день рождения актриса Ниа Лонг (1971) и актер Иван Янковский (1990).

Вы дальновидны, ответственны и организованны. Вам также свойственна активная общественная позиция: вы нередко участвуете в сборе средств на местные проекты, направленные на улучшение качества жизни.

В этом году вероятны захватывающие перемены и больше личной свободы. Используйте новые возможности и действуйте быстро. Ожидаются поездки.

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