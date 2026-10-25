Ежедневный гороскоп на понедельник 26 октября 2026

Сегодня Полнолуние

гороскоп на 26 октября

Луна сегодня

Гороскоп на 26 октября 2026: 16, 17 лунный день. Полная Луна. Сегодня нет ограничений для покупок или принятия важных решений. Полнолуние в Тельце достигает своего пика.

Овен — 21 марта — 19 апреля

Родителям сегодня стоит запастись терпением в общении с детьми. Всем Овнам важно сохранять спокойствие при обсуждении совместного имущества, налогов, долгов и наследства, а также вопросов, связанных со встречами, друзьями и участием в группах. Сегодня людям трудно договориться друг с другом. Лучше лишний раз промолчать.

Телец — 20 апреля — 20 мая

Нет смысла приукрашивать ситуацию. Полнолуние происходит в вашем знаке, а Луна образует напряжённые аспекты с Плутоном и Марсом. Лучше переждать и не подливать масла в огонь.

Близнецы — 21 мая — 20 июня

Сегодня легко возникают споры и разногласия: несколько планет образуют напряжённые аспекты друг с другом, к тому же наступает полнолуние в Тельце. Проще говоря, не ищите неприятностей — они и без того могут вас найти! Работе способны помешать задержки и ошибки.

Рак — 21 июня — 22 июля

Поскольку Луна управляет вашим знаком, вы, естественно, почувствуете влияние сегодняшнего полнолуния. Кроме того, её напряжённые аспекты с Плутоном и Марсом могут усиливать соперничество, провоцировать столкновения и даже ревность. Возможны ссоры из-за денег и имущества.

Лев — 23 июля — 22 августа

День обещает быть непростым: полнолуние образует напряжённый аспект с вашим знаком, что может вызывать раздражение и недовольство окружающими. Какая-то ситуация, вероятно, достигнет критической точки. Есть и возможный плюс: могут раскрыться тайны, и это окажется вам на пользу.

Дева — 23 августа — 22 сентября

Сегодня вы можете резко ответить кому-то. При этом окружающие тоже будут несколько обидчивыми. К счастью, нынешнее полнолуние благоприятно для вашего знака. Тем не менее проявляйте терпение — это лучший способ спокойно пережить день.

Весы — 23 сентября — 22 октября

Хотя многие представители вашего знака работают в юридической сфере и умеют красноречиво спорить, обычно вы избегаете конфликтов. Никому не нравятся неприятные перепалки. Сегодня возможны столкновения из-за денег, имущества, детей, светских мероприятий и вопросов, связанных с организациями. Не привлекайте к себе лишнего внимания, но оставайтесь начеку.

Скорпион — 23 октября — 21 ноября

Не будьте слишком строги к себе: день складывается непросто. Во-первых, полнолуние происходит в знаке, противоположном вашему. Во-вторых, Луна образует напряжённые аспекты с Марсом и Плутоном, поэтому отношения с руководителями, родителями и другими членами семьи могут стать конфликтными. Действуйте осторожно!

Стрелец — 22 ноября — 21 декабря

Избегайте спорных тем: сегодня очень легко втянуться в ссору или дискуссию. Разговоры с братьями, сёстрами, родственниками и соседями могут оказаться непростыми. Кроме того, полнолуние способно создать трудности в отношениях с коллегами или в вопросах, связанных с домашним питомцем. Постарайтесь провести день спокойно.

Козерог — 22 декабря — 19 января

Сейчас вы пользуетесь популярностью, особенно благодаря возвращению в вашу жизнь старых друзей и знакомых. Сегодня проявляйте терпение к детям и избегайте споров о совместном имуществе, деньгах, общих расходах и долгах. Поддерживайте лёгкую, непринуждённую атмосферу.

Водолей — 20 января — 18 февраля

Сегодня общение с родителями и руководителями определённо будет непростым. Это не лучший день, чтобы просить разрешения или одобрения. Отношения с партнёрами, супругами и близкими друзьями тоже могут оказаться хрупкими. Ваши лучшие помощники сегодня — терпение и дипломатичность.

Рыбы — 19 февраля — 20 марта

Избегайте чувствительных тем, таких как политика, религия и расовые вопросы. Не предъявляйте повышенных требований к коллегам: споры могут вспыхнуть очень быстро. Не перегружайте своё расписание. Ради собственного спокойствия держитесь подальше от людей, с которыми трудно общаться.

Если сегодня ваш день рождения

В этот день родился депутат Александр Хинштейн (1974) и футболист Дмитрий Сычев (1983).

Вы целеустремлённы, организованны и умеете руководить. У вас есть выраженный лидерский талант. Предстоящий год принесёт новые начинания, приключения и значительные перемены. Следите за открывающимися возможностями и будьте готовы действовать. Определите свои цели: то, что вы сделаете сейчас, принесёт большую пользу в будущем.

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