Ежедневный гороскоп на воскресенье 11 октября 2026

Воскресенье — свято

гороскоп на воскресенье 11 октября

Лунное предупреждение

Гороскоп на 11 октября 2026: 1, 2 лунный день. Растущая Луна. Избегайте покупок — кроме необходимых, таких как продукты и топливо, — а также важных решений до 18:45 по московскому времени. После этого Луна перейдёт из знака Весов в знак Скорпиона.

Овен

21 марта – 19 апреля

У вас есть выбор. Можно ввязаться в споры о совместной собственности, долгах, страховых вопросах или наследстве, а можно вместо этого расслабиться и провести день легко и весело: спортивные мероприятия, встречи с друзьями, забавные занятия с детьми. Ну что, есть желающие?

Телец

20 апреля – 20 мая

Сегодня постарайтесь особенно терпеливо относиться к партнёрам, супругам и близким друзьям, потому что Луна находится в оппозиции к вашему знаку. Такое бывает пару дней каждый месяц, и приходится идти на компромиссы. Всё просто. Через две недели, когда Луна будет в вашем знаке, уже окружающим придётся считаться с вами.

Близнецы

21 мая – 20 июня

Сегодня перед вами два варианта. Первый — рабочие споры и разногласия из-за здоровья или питомца. Развлечений в этом мало. Второй — сосредоточиться на общении, увлекательных спортивных событиях и лёгких играх с детьми. Договоритесь о встрече с другом и избегайте неприятностей.

Рак

21 июня – 22 июля

Постарайтесь сегодня не ссориться с детьми и романтическими партнёрами. Возможно, вы даже разойдётесь с другом из-за какого-то мероприятия, спортивных событий или отпуска? Даже не начинайте. Лучшее спасение — спокойно отдохнуть дома. Сохраняйте умиротворённость.

Лев

23 июля – 22 августа

Это классический день для семейных размолвок и борьбы за власть дома — не лучший способ провести это воскресенье. Лучше переключитесь на короткие поездки, обучение, курсы, учёбу, писательство и разговоры с соседями, братьями, сёстрами и родственниками. Сделайте что-нибудь необычное!

Дева

23 августа – 22 сентября

Постарайтесь сегодня избегать раздражённых разговоров и споров с братьями, сёстрами, соседями и родственниками: это напряжение вам ни к чему. На самом деле вы сильнее обычного сосредоточены на своих материальных благах и мыслях о том, как увеличить доход. Так и держитесь этой линии.

Весы

23 сентября – 22 октября

К счастью, Солнце сейчас в вашем знаке, поэтому вы сильны и чувствуете себя достаточно уверенно. Это означает, что у вас есть возможность избежать споров о деньгах, заработке, общих расходах и обо всём, что связано с имуществом или личными вещами. Если такие разногласия всё же возникнут — лучше держитесь от них подальше!

Скорпион

23 октября – 21 ноября

День непростой! Не буду приукрашивать. С одной стороны, у вас есть преимущество: Луна находится в вашем знаке. Это факт. Однако сегодня Луна в напряжённом аспекте и с Марсом, и с Плутоном. Ох. Это может привести к раздражительности или настоящей борьбе за власть. Сохраняйте хладнокровие.

Стрелец

22 ноября – 21 декабря

Лучший вариант сегодня — сосредоточиться на дружбе и общении с клубами, группами и организациями. Вы можете общаться с этими людьми лично или онлайн. Вам также понравится выделить время на формулирование долгосрочных целей: они помогают держаться верного курса и дают ощущение смысла.

Козерог

22 декабря – 19 января

Отношения с друзьями и участниками групп сегодня могут оказаться непростыми, особенно с женщинами-знакомыми. К счастью, благодаря высокому положению Солнца в вашей карте вы производите благоприятное впечатление на окружающих. Тем не менее действуйте осторожно.

Водолей

20 января – 18 февраля

Сегодня точно не стоит просить разрешения или одобрения у авторитетных фигур. Речь о родителях, начальниках, учителях, влиятельных персонах, полиции или представителях власти. Ответом на вашу просьбу будет примерно: «Разговор окончен». Вместо этого наслаждайтесь поездками и изучением чего-то нового.

Рыбы

19 февраля – 20 марта

Сегодня держитесь подальше от спорных вопросов: конфликты могут вспыхнуть быстро, потому что люди очень эмоционально привязаны к своим взглядам. К сожалению, переубедить человека так просто не получится. И, конечно, самые глухие — те, кто «сидит в наушниках».

Если ваш день рождения сегодня

Сегодня ваш день рождения совпадает с днём рождения актёра Игоря Верника (1963) и актёра Мэтта Бомера (1977).

Вы позитивны, идеалистичны и неравнодушны к благополучию других. Вы также умны и мягки. Этот год — год созидания и строительства: вы закладываете внутренние и внешние основы своей жизни. Простота — ключ ко всему. Возьмите заботу о здоровье в свои руки. Физические упражнения будут играть важную роль.

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