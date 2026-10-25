Еженедельный гороскоп с 25 октября по 1 ноября 2026

Полнолуние и ретроградный Меркурий

гороскоп с 25 октября по 1 ноября

Общий прогноз для всех знаков

Эта неделя по гороскопу с 25 октября по 1 ноября будет непростой. Для начала — она начинается с полнолуния, которое может спровоцировать эмоциональные столкновения с окружающими. Кроме того, с 24 октября Меркурий находится в ретроградном движении и останется в нём до 13 ноября.

Однако теневая фаза ретроградного Меркурия продлится до конца ноября. Поэтому покупку автомобилей, грузовиков, велосипедов, мобильных телефонов и компьютеров — то есть дорогих вещей, связанных с Меркурием, — разумнее отложить до декабря.

Возможно, это вас разочарует, но предупреждён — значит вооружён. Выбор, похоже, невелик: либо следовать астрологическим рекомендациям, либо стать поучительным примером для других.

Овен

21 марта — 19 апреля

На этой неделе ваше внимание сосредоточено на финансах, наследстве, страховании и ресурсах, которыми вы владеете совместно с кем-то ещё — например, с партнёром или супругом. Постарайтесь завершить все незаконченные дела.

Возможно, вы встретите человека из прошлого, который захочет вернуть деньги, которые вы ему должны. Ой! Или эта встреча подтолкнёт вас к психологическому самоанализу. К счастью, ретроградный Меркурий поможет разобраться с бюрократическими формальностями. Вот и приятный бонус!

Правда, взяться за работу будет непросто: вокруг столько возможностей развлечься! Страстные романы, спортивные мероприятия, весёлые занятия с детьми и не самая крепкая самодисциплина будут отвлекать от дел.

Расслабьтесь. Жизнь коротка. Начните с десерта.

Телец

20 апреля — 20 мая

Вот это поворот! Неделя начинается с полнолуния в вашем знаке — такое случается лишь раз в году.

Хорошая новость: какое-то дело может принести плоды, а назревшая ситуация — достичь кульминации, после чего с ней станет проще разобраться. Плохая новость: напряжение способно вызвать ссоры, разочарования и недопонимание в отношениях с близкими.

К счастью, влияние полнолуния длится около 48 часов, поэтому лучшая тактика — терпение. Учтите: бывшие партнёры и люди из прошлого, о которых вы сейчас думаете, могут стать источником переживаний.

Тем временем оживление домашних дел тоже потребует вашего внимания. Ну где же справедливость? Она есть: этот год прекрасно подходит для улучшения жилищных условий!

Близнецы

21 мая — 20 июня

В начале недели полнолуние может вызвать сложности в отношениях с кем-то на работе. Не исключены также проблемы со здоровьем или заботы о домашнем питомце. Если это произойдёт, не переживайте: трудности временные.

С 24 октября Меркурий ретрограден, и теперь на работе вас могут преследовать нелепые ошибки, потерявшиеся документы, путаница в общении, задержки поставок, пропавшие вещи и поломки оборудования. Ох!

Остаётся стойко всё переносить, улыбаться и при необходимости извиняться. А если окажетесь с «яичницей на лице», то есть в неловком положении, — кетчуп вам в помощь.

К счастью, Марс сейчас находится в вашем доме общения, поэтому вы способны словами открыть любую дверь — и выпутаться из любой истории. Да-да! Вы убедительны, красноречивы, и последнее слово останется за вами.

Рак

21 июня — 22 июля

Неделя начинается с полнолуния, которое может создать напряжение в отношениях с детьми и романтическими партнёрами. Возможны споры о том, кто за что платит, кто оплачивает счёт и кто отвечает за ресурсы или оборудование. Возможно, эти сложности будут связаны с другом или какой-то группой людей.

Не думайте, что вам обязательно нужно немедленно что-то предпринимать. Полнолуние — это примерно 48 часов волнений, после которых напряжение спадёт.

Вообще, возвращение прежних возлюбленных и старых возможностей развлечься и пообщаться может сделать этот период весьма приятным. Выбирайте то, что работает и приносит вам удовольствие.

Вы много трудитесь, чтобы заработать деньги, и теперь их тратите. А почему бы и нет? Ешьте, пейте и веселитесь — ведь завтра придётся сесть на диету.

Лев

23 июля — 22 августа

Сейчас вы сосредоточены на доме и семье. Некоторые из вас могут столкнуться с напряжением в отношениях с родственниками — возможно, из-за гостей, которые обосновались у вас дома и опустошают холодильник.

Зато ретроградный Меркурий подтолкнёт вас к уборке и наведению порядка, до которых давно не доходили руки. Приятный бонус!

Вы можете наконец разобрать шкафы и ящики, вытереть пыль с плинтусов — заняться тем, что постоянно откладывали. И какое же облегчение принесёт завершение хотя бы части этих дел!

К счастью, огненный Марс в вашем знаке даёт вам невероятный запас энергии. Но именно поэтому следите за тем, чтобы не действовать слишком напористо: такая склонность сейчас тоже вероятна. Будьте добры к тем, у кого меньше власти и влияния.

Дева

23 августа — 22 сентября

О мастер остроумных замечаний и метких наблюдений! Ваш опыт этой недели можно описать так: что крупный шрифт даёт, мелкий шрифт отнимает. Печально, но факт.

Солнце в вашем доме общения делает вас занятыми и непоседливыми: вы путешествуете, разговариваете со всеми подряд и стремитесь узнавать новое. Вам также приятно делиться знаниями и практическими идеями.

Но, увы, ретроградный Меркурий находится в том же доме, создавая неразбериху, путаницу в общении, задержки в поездках и нелепые ошибки. Опыт, который учит смирению.

Даже начало недели будет непростым: полнолуние добавит трудностей. Не пора ли заказать тёмный шоколад?

Весы

23 сентября — 22 октября

На этой неделе в центре вашего внимания — деньги, денежные потоки, доходы и расходы. Возможно, отчасти это связано с задержкой поступления денег, из-за которой приходится откладывать как покупки, так и планы по заработку. Финансовые переживания дают о себе знать.

Сложно добиться того, чтобы всё шло по вашему сценарию, особенно если вы пытаетесь избежать кабальных процентов или чего-то подобного. Пора взглянуть правде в глаза: вам остаётся только выжидать.

В начале недели избегайте ссор из-за совместного имущества и общих расходов. Берегите силы!

В общении с друзьями и коллективами старайтесь не быть слишком напористыми. Лучше согласуйте свои потребности с потребностями других, чтобы найти решение, выгодное всем. Тут важно сохранить баланс — а это вы умеете.

Скорпион

23 октября — 21 ноября

Полнолуние в начале недели происходит в знаке, противоположном вашему. Из-за этого вы можете чувствовать усталость. Оно также способно создать напряжение в отношениях с партнёрами, супругами и близкими друзьями.

К счастью, вы умны и дисциплинированны. Не заводитесь по пустякам и не раздувайте из ничего большую проблему. Как мы оба знаем, через 48 часов всё пройдёт. Возможно, даже быстрее, если будете пить побольше воды.

Наслаждайтесь возможностью встретиться или пообщаться с друзьями из прошлого: это всегда помогает лучше узнать себя. Да и других тоже.

У вас есть дела поважнее. Огненный Марс в верхней части вашей карты пробуждает амбиции, и вы усердно работаете ради достижения цели. Проявляйте такт в отношениях с влиятельными людьми: они могут завидовать вам или видеть в вас угрозу.

Стрелец

22 ноября — 21 декабря

Не все полнолуния одинаковы. Например, полнолуние в начале этой недели может заставить вас сомневаться в себе. А это нежелательно, ведь оптимизм — один из ваших секретов успеха. Поэтому так важно верить в свои силы!

Сейчас ваш управитель, счастливый Юпитер, привлекает возможности, связанные с путешествиями, издательским делом, медициной, правом и высшим образованием.

Вполне возможно, что, читая эти строки, вы уже путешествуете или планируете следующую поездку. Поразительно, как хорошо вам удаётся поддерживать связь с людьми по всему миру.

Вы умеете заботливо поддерживать знакомства, чтобы в поездках вас ждали тёплый приём, место для ночлега, вкусная еда и приятная компания.

Пора отправляться в новые места и браться за новые дела!

Козерог

22 декабря — 19 января

В начале недели полнолуние может вызвать проблемы в отношениях с романтическими партнёрами, в общении с детьми или на светских мероприятиях. Просто постарайтесь пережить этот период: трудности будут недолгими.

Когда всё уляжется, вы окажетесь в центре внимания, и окружающим будет интересно услышать ваше мнение. Старые друзья могут помочь вам делом или деньгами. Приятно знать, что у вас есть поддержка со стороны — даже если это финансовое учреждение.

Кстати, сейчас отличное время, чтобы обратиться за кредитом или ипотекой. Этот благоприятный период продлится весь следующий год!

Некоторые из вас могут начать роман с человеком, обладающим властью или высоким статусом, либо обнаружить, что границы между официальными и личными отношениями становятся размытыми.

Водолей

20 января — 18 февраля

У вас есть большое преимущество: Солнце в верхней части вашей карты освещает вас в самом выгодном свете, благодаря чему вы прекрасно выглядите в глазах окружающих. Разумеется, этим стоит воспользоваться. Добивайтесь желаемого!

Правда, ретроградный Меркурий находится там же и вносит путаницу в общение с руководителями и другими влиятельными людьми. Однако он может и принести возможности, если вы взаимодействуете с такими людьми из своего прошлого.

Сложность в другом: огненный Марс сейчас находится напротив вашего знака, поэтому партнёры, супруги и близкие друзья легко могут вызывать у вас раздражение.

Избегайте ненужных споров. Они вам ни к чему. Сохраняйте лёгкость в общении.

Рыбы

19 февраля — 20 марта

Если вам повезло, вы сейчас где-то путешествуете или изучаете что-то увлекательное, свежее и новое. Вам хочется использовать любую возможность расширить свой кругозор.

Возможно, вы также пользуетесь шансами в издательском деле, медиа, медицине, праве или высшем образовании.

По иронии судьбы ретроградный Меркурий влияет на те же самые сферы, вызывая задержки, путаницу в общении и ошибки в планах и маршрутах.

Тем не менее он может помочь вам завершить крупный письменный проект, снова подать документы в учебное заведение, куда вы когда-то пытались поступить, или вернуться к делу, которое в прошлом не сложилось.

Попробуйте ещё раз! Марс подталкивает вас усердно работать, а это и есть секрет успеха.

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