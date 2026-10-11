Еженедельный гороскоп с 11 по 18 октября 2026 года

Что готовит нам неделя?

гороскоп с 11 по 18 октября

Гороскоп с 11 по 18 октября для всех знаков

Самый напряженный день на этой неделе — понедельник. Проявите терпение и доброту. Доверьтесь потоку, потому что хорошая новость в том, что остаток недели пройдет в позитивном и расслабленном ключе! Это отличное время для общения, романтики и продуктивной работы. Также это краткое окно возможностей, чтобы начать собственное дело или запустить побочный проект. (Примечание: это не относится к следующей неделе! Дело в том, что примерно с 16 октября Меркурий начнет замедляться, а с 24 октября по 13 ноября уйдет в ретроградное движение). Так что эта неделя — последний шанс собрать мысли и дела в порядок перед началом нового этапа. Это также последняя возможность приобрести автомобили, мобильные телефоны и компьютеры до 30 ноября. Ого! Время летит незаметно, когда мы действуем на автомате.

Овен (21 марта – 19 апреля)

Вам по-прежнему нужно больше спать. Если есть возможность, дремлите — это восхитительное маленькое удовольствие, особенно сейчас, когда и Марс, и Юпитер находятся в самой игривой части вашей натальной карты, призывая вас выйти в свет и наслаждаться жизнью! Это не время для самоограничений или жесткой самодисциплины — напротив! Вам хочется заниматься своими делами и заявить миру: «Вот я!». В меню: соревновательные виды спорта, мир развлечений, общение с друзьями и веселые занятия с детьми. В интимных отношениях вы сделаете первый шаг. Более того, вас может потянуть к человеку, к которому вы раньше испытывали сильную симпатию. Или, возможно, вы просто будете мечтать о нем?

Телец (20 апреля – 20 мая)

В вашей карте выделены три сферы. Вы готовы направить энергию на работу. Возможно, вы больше сосредоточитесь на здоровье и домашних питомцах. Также необходимо навести порядок дома, поскольку хаос и путаница могут сохраняться (гости, ремонт, переезды?). Сейчас Меркурий и Венера находятся в оппозиции к вашему знаку. Венера ретроградна, а 24-го числа ретроградным станет и Меркурий. Это вернет в вашу жизнь бывших партнеров и старых друзей. Это может быть к лучшему, ведь общая история с человеком — это всегда ценно. Хотя, возможно, и не всегда…

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Ваш гороскоп с 11 по 18 октября: За исключением сложного понедельника, с которым столкнемся все мы, вас ждет полная развлечений, активная и энергичная неделя! Сейчас на первом месте удовольствие. Это идеальное время для отпуска. Если он не планируется, постарайтесь выбраться в свет и пообщаться! Наслаждайтесь искусством, кино, театром, спортивными событиями и весельем с детьми. По возможности выразите свою творческую натуру. Романтика находится под счастливой звездой! Вы также необычайно прямолинейны и откровенны в общении, поэтому разговоры будут оживленными и по существу. Старый служебный флирт или роман могут вновь зародиться, если не в реальности, то в ваших мыслях.

Рак (21 июня – 22 июля)

Ваш фокус на доме и семье, что неудивительно, ведь вы по натуре хранитель очага. Однако доходы, денежный поток и вопросы, связанные с имуществом, сейчас в приоритете. Вы усердно работаете над увеличением заработка, отчасти потому, что тратите больше обычного. К счастью, в этом году вы станете богаче! Это потрясающий дар и большая поддержка. Возможно, именно поэтому вы прилагаете дополнительные усилия, чтобы повеселиться, особенно в компании молодежи. Вам также принесут радость романтические вылазки, отпуска, спорт и хорошее времяпрепровождение с детьми. В понедельник запаситесь терпением по отношению ко всем. Наденьте фартук и прихватки (готовьтесь к кулинарным подвигам).

Лев (23 июля – 22 августа)

Это неделя высокой энергии для вас, поскольку огненный Марс находится в вашем знаке вместе с удачливым Юпитером. Вы рады этому приливу жизненных сил, потому что любите быть активными, особенно когда эта активность приносит пользу не только вам, но и другим. У вас великодушное сердце (и действительно, Лев управляет сердцем). Заполните холодильник и немного приберитесь, потому что в ближайший месяц к вам могут наведаться с ночевкой или визитом родственники и люди из прошлого. Ретроградные Меркурий и Венера без сомнений привлекут людей из прошлого в ваш дом.

Дева (23 августа – 22 сентября)

«Магазины должны быть посещены. Деньги должны быть потрачены!» Вам не нужна Джейн Остин, чтобы понять, что вы сосредоточены на деньгах, имуществе, денежных потоках и шопинге. Возможно, сейчас самое время купить что-то особенное, чтобы поднять себе настроение, будь то предмет гардероба или другая вещь, согревающая сердце, потому что в следующем году удачливый Юпитер впервые за 13 лет войдет в ваш знак. Почему бы не подготовиться к этому благоприятному событию? Разложите всё по полочкам. Разберите шкафы и избавьтесь от того, что не носите. Отдайте ненужное на благотворительность и получите удовольствие от покупки новых вещей. В ближайшие недели короткие путешествия в прошлое (воспоминания) будут приятными. Помните, как это было?

Весы (23 сентября – 22 октября)

Вы хорошо себя чувствуете, поскольку Солнце находится в вашем знаке, повышая вашу уверенность, энергию и ощущение, что вы находитесь в нужном месте. Больше, чем любой другой знак зодиака, вы нуждаетесь в гармонии с окружающей средой. В идеале вам нравятся красивые места, потому что вы чутко реагируете на звуки, запахи и красоту окружения. Очевидно, вы также реагируете на людей вокруг вас. Это популярное для вас время, и некоторые из вас могут быть вовлечены в спортивные соревнования или своего рода соперничество? В любом случае, ваше взаимодействие с другими людьми будет очень энергичным. На этой неделе вам может посчастливиться купить что-то красивое, что вас порадует. Бонус от Вселенной!

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Меркурий будет ретроградным в вашем знаке с 24 октября по 13 ноября. Однако теневая фаза (пока Меркурий не вернется к той степени, с которой начал движение) продлится до конца ноября. Это значит, что если вы хотите купить компьютер, мобильный телефон, автомобиль или грузовик (крупные покупки, связанные с Меркурием), это ваша последняя неделя для таких приобретений до декабря. Предупрежден — значит вооружен. Это также прекрасная неделя для покупки обновок гардероба, особенно винтажных вещей. Или вы можете порадовать себя тем, на что давно засматривались. Во многих отношениях вы чувствуете себя расслабленным, но при этом амбициозным, поэтому вы готовитесь к действиям, которые, как вы знаете, уже на подходе.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Это популярная неделя! Также это отличное время для постановки целей на будущее. Планы на будущие путешествия могут быть одной из ваших целей, но другие задачи могут быть связаны с издательским делом, получением дополнительного образования, решением юридических или медицинских вопросов, и, возможно, в картину вмешается политика? Разговоры будут оживленными, потому что вы будете сильно отождествлять себя со своими идеями. Именно поэтому вы будете защищать их так, словно это ваше собственное тело. Конечно, отстаивать свои убеждения — это нормально, но не все могут с вами согласиться. Здесь пригодится такт. А также философское принятие того факта, что «нет глуше тех, кто надел наушники».

Козерог (22 декабря – 19 января)

Солнце находится в верхней части вашей карты, освещая вас благоприятным светом софитов — это благословение случается раз в году, и у вас есть еще две недели этого магического освещения! Очевидно, что сейчас самое время выдвигать свои предложения, требовать преимуществ и просить о том, чего вы хотите! Нет гарантии, что вы это получите, но вы точно этого не получите, если не попросите. В вашу жизнь могут вернуться молодые друзья из прошлого, а также бывшие возлюбленные. Эти воссоединения могут вновь разжечь искру или стать отличной пищей для ваших фантазий. Споры о совместной собственности и наследстве сложатся в вашу пользу.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Эта неделя неоднозначна. Поскольку Марс сейчас находится в оппозиции к вашему знаку (это происходит примерно раз в два года), взаимодействие с другими людьми немного напряжено. Намеренно или нет, но люди раздражают! В результате споры возникают чаще. Старайтесь обходить острые углы, ведь зачем портить себе душевное равновесие? Путешествия и возможность сменить обстановку сейчас очень привлекательны. Поэтому хватайтесь за любую возможность «сбежать из города». Вы даже можете получить захватывающий заряд энергии, став туристом в собственном городе. Сходите туда, где никогда не были, и посмотрите на свое место жительства свежим взглядом. К счастью, ваши отношения с представителями власти или начальством превосходны. Более того, кто-то вами искренне восхищается.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Больше, чем многие другие, вы справитесь со стрессом ворчливого понедельника, потому что почувствуете удовлетворение от выполнения дел. Вы включитесь в работу с позитивным настроем, и люди будут вас за это любить. Тем временем вы можете чаще обычного задумываться о прохождении курсов, возвращении к учебе, изучении возможностей в издательском деле и планировании путешествий — все эти идеи, безусловно, обогатят ваш мир. Ваш текущий фокус на совместной собственности, общих расходах и обязанностях занимает главенствующее место в ваших мыслях. Важно четко обозначить границы того, что ожидается от вас и что вы ожидаете от других, чтобы избежать будущих разочарований и ссор.

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