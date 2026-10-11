Ежедневный гороскоп на понедельник 12 октября 2026 года

Понедельник — ключ ко всей неделе

гороскоп на 12 октября 2026

Лунный прогноз

Гороскоп 12 октября 2026: 2, 3 лунный день. Растущая Луна.

Сегодня нет ограничений на шопинг или принятие важных решений. Луна находится в знаке Скорпиона.

Овен (21 марта – 19 апреля)

Будьте осторожны сегодня: высок риск ввязаться в спор, особенно с детьми или романтическим партнером. Скорее всего, разногласия будут касаться общих расходов, совместного имущества или различий в жизненных ценностях. Сделайте всё возможное, чтобы сохранить мир.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Взаимодействие с окружающими может вызывать стресс, поскольку Луна находится в вашем знаке и образует напряженный аспект с огненным Марсом, расположенным в секторе вашего гороскопа, отвечающем за дом и семью. Это классический признак беспричинных споров, раздражительности, напряжения и обид. Ох! Лучше держитесь подальше от конфликтов!

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Избегайте споров, связанных с работой, здоровьем или даже домашними животными. Также возможны разногласия по поводу денег, денежных потоков или личной собственности. Вместо этого сосредоточьтесь на легком и веселом времяпрепровождении, ведь вы к этому предрасположены! Действуйте проверенными методами.

Рак (21 июня – 22 июля)

Сегодня ваше внимание может быть приковано к дому, семье и общению с родителями. Однако могут возникнуть споры с партнером или детьми, особенно по поводу финансов, имущества и того, кто за что должен платить. Выберите путь мудрости и великодушия (с высоты виднее).

Лев (23 июля – 22 августа)

Сегодня легко могут возникнуть мелкие ссоры с членами семьи. Зная это заранее, воспринимайте ситуацию как возможность проявить терпение — великолепную добродетель, которую стоит культивировать. В конце концов, практиковать терпение можно только тогда, когда его проверяют на прочность. Понимаете? Сегодня ваш шанс!

Дева (23 августа – 22 сентября)

Избегайте глупых и раздражительных препирательств с братьями, сестрами, родственниками и повседневным окружением, так как они могут перерасти во что-то неприятное и вызывающее сожаление. Такие ссоры нарушают душевное равновесие как ваше, так и всех вокруг. Вместо этого сосредоточьтесь на красоте вашего повседневного окружения.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Знаете ли вы, что люди склонны скрывать информацию о своих финансах даже больше, чем о своей интимной жизни? О да, деньги — это серьезно. Это может стать причиной возможного спора с другом или членом какой-либо группы. Сегодня возникнут вопросы о деньгах, денежных потоках и имуществе. Сохраняйте хладнокровие.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Это сложный для вас день, поскольку Луна в вашем знаке находится в напряженном аспекте с огненным Марсом в верхней части вашего гороскопа. Это сигнал о том, что вы можете испытывать раздражение по отношению к авторитетным фигурам: родителям, начальникам, учителям, важным персонам и представителям закона. Как у вас с этим дела? Проявите выдержку и достоинство под давлением.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Будьте мудры и держитесь подальше от спорных тем, связанных с политикой, религией и социальными вопросами, так как эти разговоры легко превратятся в ссоры, которые испортят день вам и окружающим. Зачем вообще туда лезть? Вместо этого будьте дружелюбны!

Козерог (22 декабря – 19 января)

Ваша репутация имеет для вас большое значение, поскольку уважение для вас важно. Прямо сейчас люди восхищаются вами, потому что Солнце находится в верхней части вашего гороскопа. Вы выглядите отлично. Тем не менее, легко увязнуть в глупых спорах с друзьями или коллегами по поводу общих расходов и обязанностей. Помните: вы на виду.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Ваша главная цель сегодня — избежать слов, о которых вы позже пожалеете. (И это не шутка.) Люди обращают на вас внимание, и вы можете ввязаться в спор с партнером, супругом или близким другом. Принимайте взвешенные и умные решения.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Избегайте сегодня споров и разногласий на политические, религиозные и социальные темы, иначе вы останетесь в неловком положении (и даже кетчуп не поможет смыть этот позор). Вместо этого направьте свою энергию на то, чтобы привести дела в порядок и организовать пространство. Путешествуйте и изучайте новые идеи. Избегайте конфликтов.

Если сегодня ваш день рождения

Актер Ролан Быков (1929–1998) и актер Хироюки Санада (1960) родились с вами этот день. Вы любите удовольствия, чувственны и склонны потакать своим желаниям. При этом вы независимы, обладаете богатым воображением, организованны и находчивы. Грядущие перемены приносят вам большую личную свободу. Отпустите всё, что вас сдерживает. Ищите новые возможности и будьте готовы действовать быстро. Будьте открыты к путешествиям и расширению своих горизонтов.

Ещё по теме: