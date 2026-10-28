Ежедневный гороскоп на четверг 29 октября 2026 года

Самый любимый день недели - это ЧЕТВЕРГ. Потому что это уже ПРЕДПРАЗДНИЧНЫЙ день!

гороскоп на 29 октября

Предупреждение Луны

Гороскоп на 29 октября 2026: 19, 20 лунный день. Убывающая Луна. Избегайте покупок (кроме продуктов и топлива) и важных решений с 00:00 до 05:30 по московскому времени 30 октября. После этого Луна перейдёт из Близнецов в Рак.

Овен (21 марта – 19 апреля)

Общение с окружающими будет лёгким и вдохновляющим: вы настроены позитивно. Возможны встречи с бывшими партнёрами или друзьями из прошлого. Отличный день для социализации, спортивных мероприятий и весёлого времяпрепровождения с детьми. Вы в отличной форме.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Финансовые переговоры пройдут успешно, особенно если они касаются дома, семьи или домашнего бизнеса. Возможны траты на улучшение жилья — учитывайте период Луны. Отношения с коллегами будут позитивными; не исключены встречи с бывшими партнёрами или супругами.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Луна находится в вашем знаке и гармонично взаимодействует с Марсом, Юпитером и Венерой — день особенно удачный. Хорошее время для визита к парикмахеру или любых косметических процедур. Отношения с людьми будут тёплыми и энергичными. Не бойтесь просить о том, чего хотите.

Рак (21 июня – 22 июля)

В целом это приятный, «лёгкий» день. Возможно, вы будете обдумывать идеи заработка или крупную покупку. Домашние встречи, обустройство и украшение жилья принесут удовольствие. Не исключена встреча с человеком из прошлых отношений.

Лев (23 июля – 22 августа)

Вас переполняют свежие идеи, полезные для письма, продвижения, преподавания, творчества и общения. Люди будут тянуться к вам, чтобы услышать ваше мнение. Ищите способы заработать благодаря коммуникациям.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Вы произведёте отличное впечатление на окружающих и сможете продвинуть собственные интересы. Не стесняйтесь требовать выгодных условий. Возможна задержанная выплата или покупка давно желанной вещи — учитывайте период Луны.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Прекрасный день для поездок: люди будут расположены к вам. Вы полны энергии, любопытства и доброжелательности. Ваша щедрость будет вознаграждена. Благоприятны планы на путешествия, а также сферы издательского дела, медиа, медицины, высшего образования и права.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Финансовые обсуждения сложатся в вашу пользу: наследство, банковские вопросы, страховка и совместная собственность. Прежде чем соглашаться на что-либо, проверьте детали — особенно с учётом ретроградного Меркурия в вашем знаке.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Вы полны оптимизма и веры в хорошее — и есть все шансы, что вы правы. Отличные отношения с начальством и авторитетными людьми. Благоприятны путешествия, образование и писательство.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Продуктивный день для работы, домашних дел и вопросов здоровья. Нужная финансовая и практическая поддержка будет доступна. Хорошее время обратиться за разрешением или одобрением к руководству.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Принимайте приглашения на вечеринки и светские мероприятия — это день для удовольствий и общения. Благоприятны спорт, развлечения с детьми и творческая самореализация. В любви возможен интерес к человеку «не как все».

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Работа из дома и семейные разговоры пройдут успешно. Особенно плодотворны новые идеи, письмо и общение с близкими. Возможна задержанная выплата денег.

Если сегодня ваш день рождения

Вы разделяете день рождения с председателем ЦБ России Эльвирой Набиуллиной (1953) и актрисой Екатериной Шпица (1985). Вы независимы, интеллектуальны и талантливы; вам присущи лидерские качества, видение и чувство социальной ответственности. В наступившем году стоит выстраивать внутреннюю и внешнюю структуру жизни, заботиться о здоровье, уделять внимание физической активности и сохранять спокойствие и рассудительность.

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