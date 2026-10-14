Ежедневный гороскоп на четверг 15 октября 2026

Всякому четвергу своё время.

гороскоп на 15 октября 2026

Предупреждение Луны

Гороскоп на 15 октября 2026: 5, 6 лунный день. Растущая Луна. Луна находится в Стрельце. Начиная с 00:30 ночи 16 октября по московскому времени и до конца суток избегайте покупок (кроме продуктов и топлива) и не принимайте важных решений.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Сегодня прекрасный день, чтобы узнать что-то новое и захватывающее, что изменит ваш взгляд на жизнь. Возможно, вы отправитесь в отпуск или почувствуете себя так, будто вы уже на отдыхе. Порадуют занятия с детьми, спортивные мероприятия и искусство.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Финансовые переговоры сегодня, скорее всего, пройдут успешно. Только не соглашайтесь ни на что важное во время предупреждения Луны. Возможно, вы проявите щедрость к кому-то из родных. Помощь партнёра или третьих лиц пойдёт на пользу дому и семье.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Сегодня наслаждайтесь общением! Назначьте свидание любимому человеку. Время с партнёрами, супругом и близкими друзьями принесёт радость. Вы с удовольствием поможете другим, если сможете: например, чему-то научите, поделитесь знаниями или поддержите кого-то.

Рак (21 июня — 22 июля)

Сегодня ваши старания в работе, заботе о здоровье или о домашнем питомце принесут щедрые плоды. Возможно, даже в виде денег. В любом случае вы почувствуете, что делаете что-то важное: ваши усилия могут пойти на пользу не только вам, но и другим. Приятный бонус!

Лев (23 июля — 22 августа)

Сегодня у вас игривое настроение! Принимайте приглашения в гости и на встречи. Хорошо проведите время с детьми, сходите на спортивное мероприятие, насладитесь искусством или проявите свои творческие таланты. Звёзды благоволят и романтическим отношениям. Вы благодарны судьбе за то, какой вы есть.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Сегодня хорошо отдохнуть дома или провести время с семьёй, особенно с женщинами. Вам легко проявлять щедрость к родным, и это прекрасная мысль, ведь вы получите от людей ровно столько, сколько отдадите. Как говорится, что посеешь, то и пожнёшь.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Сегодня вы, скорее всего, будете притягивать к себе жизнерадостных и позитивных людей, поэтому общение доставит вам удовольствие. Вы чувствуете, что вы на своём месте и едины с окружающими. Возможно, вам покажется, что, помогая другому, вы помогаете и себе. Так оно и есть.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Сегодня можно получить финансовую выгоду: например, благодаря идеям, как заработать, обдумыванию смены работы или небольшому делу на стороне. Возможно, вы купите себе что-то приятное. Если собираетесь тратить деньги, учитывайте ограничения предупреждения Луны.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Сегодня Луна находится в вашем знаке и образует гармоничный аспект с Юпитером, планетой удачи, поэтому вы чувствуете себя хорошо. Вам легко проявлять теплоту и дружелюбие к окружающим. Вы также готовы оказать моральную или практическую поддержку всем, кто в ней нуждается.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня вы испытываете чувство удовлетворения сильнее обычного, и это приятно и успокаивает. Одна из причин: вы видите, что можете рассчитывать на практическую, финансовую и моральную поддержку. Вас заинтересуют разговоры с молодыми творческими людьми.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Дружба много для вас значит, и сегодня возможно замечательное общение с другом или группой единомышленников. Возможно, вам даже придётся иметь дело с широкой публикой. Это хороший день, чтобы поделиться с кем-то надеждами и мечтами о будущем: это пойдёт на пользу вам обоим.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Сегодня вы производите на всех отличное впечатление! Люди считают вас успешным и даже состоятельным человеком, даже если сами вы так не думаете. Возможна деловая поездка. Отношения с коллегами и вопросы здоровья точно будут вас радовать и вдохновлять.

Если сегодня ваш день рождения

Сегодня день рождения отмечает певец Николай Басков (1976) и актриса Анна Хилькевич (1983). Вы аккуратны, организованны, решительны и независимы. Кроме того, вы умны, общительны и тесно связаны с близкими. В этом году вы пожнёте плоды своего упорного труда. Вас ждут власть и лидерство. Это время важных решений. Повышение, награды, похвала и признание достанутся вам!

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