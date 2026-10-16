Ежедневный гороскоп на субботу 17 октября 2026 года

Пришла суббота — женская работа.

гороскоп на 17 октября

Положение Луны

Гороскоп на 17 октября 2026: 7, 8 лунный день. Растущая Луна. Сегодня нет ограничений для покупок и важных решений. Луна находится в Козероге.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Сегодня ваша личная жизнь может оказаться на виду больше обычного. Кто-то может узнать подробности, которыми вы не собирались делиться, поэтому будьте внимательны. Старайтесь не смешивать рабочие и личные отношения. Вы и сами понимаете, о ком речь.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Сегодня вам может захотеться сбежать от рутины. Поездка будет отличным вариантом, но даже прогулка туристом по родному городу принесёт радость. Вам будет интересно узнавать новое и общаться с людьми другой культуры и с другим жизненным опытом.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

День в целом спокойный, но чувства могут быть острее обычного. Из-за этого споры с окружающими рискуют стать слишком эмоциональными. Не реагируйте сгоряча, особенно в общении с женщинами, причём независимо от вашего пола.

Рак (21 июня — 22 июля)

Сегодня вы уделите больше внимания самым близким отношениям: с супругом, партнёром и близкими друзьями. Эти люди станут для вас особенно важны. Поэтому вы можете даже приревновать, если они переключат внимание на кого-то другого.

Лев (23 июля — 22 августа)

Сегодня собственные желания, возможно, придётся отложить ради чужих. Вероятно, кому-то понадобятся ваша помощь или поддержка. Вы человек щедрый, поэтому, скорее всего, поможете, если сможете, и вам будет приятно это сделать.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Сегодня романтика выходит на первый план. Если у вас есть пара, вам захочется защитить любимого человека. Такие же чувства могут вызвать и дети. Возможна влюблённость в того, с кем вы не знакомы лично, например в знаменитость. У каждого из нас есть свои кумиры.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Сегодня отличный день, чтобы побыть дома в уединении и отдохнуть в привычной обстановке. Не торопитесь. Найдите время, чтобы разобраться в своих взглядах и чувствах. Вы можете яснее увидеть свои привычки и то, насколько сильно они управляют вашей жизнью. Разве не так?

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Сегодня для вас важно общение с определённым человеком. Вы хотите, чтобы вас услышали, и хотите говорить откровенно, от души. Поэтому пустая болтовня вас не устроит. Надеемся, найдётся тот, кто выслушает и поймёт.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Почему-то сегодня вы особенно привязаны к своим вещам и легко отождествляете себя с ними. Возможно, поэтому вам не захочется ничего давать взаймы. Кроме того, вам может прийти в голову защищать позиции там, где вы на самом деле ничем не рискуете.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня Луна находится в вашем знаке. Это может сделать вас эмоциональнее обычного, но также принесёт немного дополнительной удачи и даст преимущество перед остальными знаками. Так что сегодня самое время попросить вселенную об одолжении. Попробуйте!

Водолей (20 января — 18 февраля)

Сегодня вас потянет к уединению в приятной обстановке: захочется погрузиться в себя и поразмышлять о серьёзных вопросах. Если не хочется общаться, это совершенно нормально. Занимайтесь тем, что вам по душе.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Сегодня для вас важна эмоциональная связь с друзьями. Поэтому вам захочется защитить и поддержать кого-то из знакомых. Также это отличный день, чтобы пересмотреть свои главные цели и понять, ведут ли они вас туда, куда вы хотите.

Если у вас сегодня день рождения

Сегодня день рождения у пресс-секретаря Президента Российской Федерации Дмитрия Пескова и рэпера, автора песен и музыкального продюсера Эминема (1972). Вы любите приключения, склонны к философии и размышлениям. Вы уверены в своих идеях и любите влиять на других. Начинается новый девятилетний цикл. Ждите приключений и больших перемен. Следите за новыми возможностями и будьте готовы действовать. Определите свои цели и готовьтесь стать лидером.

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