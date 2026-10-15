Ежедневный гороскоп на пятницу 16 октября 2026 года

В пятницу совесть доживает только до обеда…

Лунное предупреждение

Гороскоп на 16 октября 2026: 6, 7 лунный день. Растущая Луна. До 16:30 по московскому времени не стоит ходить по магазинам (кроме покупки продуктов и топлива) и принимать важные решения. После этого Луна перейдёт из Стрельца в Козерога.

Овен (21 марта – 19 апреля)

Лучше дня не найти для спортивных тренировок и для совершенствования в творчестве: музыке, скульптуре, гончарном деле, сварке и любом деле, где результат даёт повторение. Сегодня вам хватает терпения и упорства, чтобы пробовать снова и снова.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Вы заметно продвинетесь в домашних делах и ремонте, потому что будете работать усердно и ровно. Мелочи вы не упустите и сделаете всё аккуратно. Действуйте как мудрый плотник: «Семь раз отмерь, один раз отрежь».

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Время лёгкое и игривое, но в общении вы будете осмотрительны: говорите прямо, открыто и честно. В умственной работе не упустите деталей и доведёте начатое до конца. Браво!

Рак (21 июня – 22 июля)

Вас занимают ваши вещи и имущество. Вы можете починить, почистить или иначе позаботиться о том, чем владеете, чтобы всё работало как следует. Терпения на это хватит! Если соберётесь за покупками, выбирайте практичное и долговечное.

Лев (23 июля – 22 августа)

Сегодня вы очень продуктивны: Марс в вашем знаке получает поддержку от строгого Сатурна. Это даёт вам огромную выносливость и настойчивость для любого дела. Вы похожи на паровозик из сказки, который твердил: «Я думаю, я смогу».

Дева (23 августа – 22 сентября)

У вас есть и характер, и решимость, поэтому вы будете неуклонно идти к цели. Особенно вас занимают заработок и денежный поток. Не забудьте и об отдыхе, вы его заслужили. Повеселитесь!

Весы (23 сентября – 22 октября)

Лучше всего получится работа в команде: у вас достаточно терпения и даже смирения, чтобы сотрудничать с другими. Вы дождётесь своей очереди и выложитесь полностью. Потрудитесь на славу, и результат не заставит себя ждать.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Вы умеете добиваться своего лучше многих. «Сдвинуть гору!» «Построить мост!» Сегодня амбиции проявятся очень умело, потому что вы будете действовать неспешно и осторожно. Мудрое решение!

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Отличный день для учёбы, где нужны сосредоточенность, выносливость и внимание к деталям. Также хорошо завершать крупные тексты: сценарии, книги и другие проекты. У вас хватит усидчивости довести дело до конца, то есть упрямого упорства и стойкости.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Вы сильно продвинетесь, если займётесь бюрократическими вопросами: общими финансами, налогами, долгами, наследством, завещаниями. Всё это так легко откладывать на потом, но сегодня у вас есть и желание, и настойчивость. Беритесь за дело, говорит ваш гороскоп на 16 октября!

Водолей (20 января – 18 февраля)

Огненный Марс находится напротив вашего знака и под влиянием Сатурна. Это может сделать вас упрямым в отношениях с супругом, партнёрами и близкими друзьями: вы будете непреклонны. Как Грут: «Я есть Грут!»

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Очень продуктивный день. Вам легко работать много и долго. Вы без колебаний возьметесь за дела, которые давно откладывали, и проявите упорство, надёжность, добросовестность и аккуратность. Чего ещё желать?

Если сегодня ваш день рождения

В этот день родились поэт и драматург Оскар Уайльд (1854–1900) и певец Дмитрий Хворостовский (1962–2017). Вы проницательны, образованны, остроумны и любознательны. Вы хотите помогать другим, но порой бываете слишком прямолинейны. Для вас это завершающий год девятилетнего цикла. Отпустите людей, места и вещи, которые вас сдерживали. Наведите порядок внутри и снаружи. Побудьте на природе.

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