Еженедельный гороскоп с 1 по 8 ноября 2026

Заканчивается ретроградное движение!

гороскоп с 1 по 8 ноября 2026

Общий прогноз для всех знаков

Гороскоп с 1 по 8 ноября начинается с того, что в начале недели пять планет находятся в ретроградном движении: Меркурий, Венера, Сатурн, Уран и Нептун. Но в пятницу Меркурий и Венера снова начнут двигаться прямо. Это обещает перемены: досадных сбоев станет меньше, а прошлое перестанет так настойчиво занимать наши мысли.

Стив Джобс однажды сказал:

«Последние 33 года каждое утро я смотрел в зеркало и спрашивал себя: “Если бы сегодня был последний день моей жизни, хотел бы я заниматься тем, что собираюсь делать сегодня?” И когда ответом слишком много дней подряд было “нет”, я понимал, что нужно что-то менять».

Возможно, ответ — по-настоящему жить в настоящем. И хотя бы ненадолго перестать проверять телефон.

Овен

21 марта — 19 апреля

Сейчас вас занимают финансы, совместная собственность, налоги, долги и страхование. На этой неделе вы определитесь, как действовать дальше и что именно хотите улучшить. Задержек в денежных вопросах станет меньше, а в ближайший месяц деньги будут приходить легче. Отличная новость!

Вы почувствуете больше свободы: сможете отправиться в отпуск, заняться спортом, устроить дружеское соревнование или просто жить в полную силу.

Вам кажется, что вы выходите на новый путь, — и это действительно так. Пусть будущее пока неясно, вы можете ставить цели. А ваши ценности помогают принимать решения сегодня и тем самым создавать завтрашний день. Таков ваш гороскоп с 1 по 8 ноября. Звучит убедительно, не правда ли?

Телец

20 апреля — 20 мая

Ретроградный Меркурий напротив вашего знака успел доставить немало неудобств. Встречи с бывшими партнёрами и людьми из прошлого кое-что прояснили. Но, пожалуй, откровений уже достаточно.

У вас и без того хватает дел: вы начинаете избавляться от лишних вещей в шкафах, кладовках, гараже и других местах хранения. Этот процесс продолжится и в следующем году. Отчасти именно поэтому дома сейчас столько суеты и беспорядка.

Ваша задача — упростить быт и освободить пространство. Всё это часть большого плана: сделать нынешний дом удобнее или найти жильё получше.

И не забывайте: на этой неделе вам нужно больше сна. Эту потребность нельзя игнорировать.

Близнецы

21 мая — 20 июня

Меркурий — ваша управляющая планета, и в последнее время его ретроградное движение затрагивало сектор работы. Поэтому завершение этого периода в пятницу — особенно хорошая новость для вас.

Можно будет попрощаться с нелепыми ошибками, задержками, отменами и путаницей в рабочих разговорах. Или, по крайней мере, количество этих неприятностей вернётся к привычному уровню.

Вы снова почувствуете, что держите ситуацию под контролем и можете управлять ходом дел. К счастью, ваше умение убедительно общаться никуда не исчезнет: вы будете говорить то, что думаете, и твёрдо стоять за своими словами. А окружающие — охотно откликаться на ваши просьбы!

Рак

21 июня — 22 июля

Ретроградный Меркурий мог вернуть прежнюю любовь — в вашу жизнь, сны или мысли. Это всегда любопытно и нередко вызывает вопросы: «А что, если бы всё сложилось иначе?»

Но на этой неделе вы словно проснётесь и вернётесь в настоящее, чтобы заняться насущными делами. А поскольку многие Раки прекрасно готовят, среди этих дел наверняка найдётся место чему-нибудь вкусному.

Остановитесь и порадуйтесь простым вещам. Вспомните слова Стива Джобса из общего прогноза: жизнь коротка, но может быть очень насыщенной.

Сейчас планеты в вашей карте призывают ловить момент: проводить время с детьми, любимыми и друзьями, устраивать встречи и получать удовольствие от общения. Не откладывайте. Живите сегодня!

Лев

23 июля — 22 августа

Сейчас многое складывается в вашу пользу — важно замечать это и ценить свою жизнь. Энергичный Марс находится в вашем знаке, придавая сил и решимости. Он останется здесь почти до конца ноября.

Юпитер, планета удачи, тоже находится в вашем знаке — такое случается раз в 12 лет. В течение следующего года он будет способствовать благоприятным переменам в вашей жизни, укреплять уверенность в себе и помогать привлекать людей.

Ретроградный Меркурий добавлял домашних хлопот и осложнял общение с семьёй, но на этой неделе этот период заканчивается. Какое облегчение!

К концу недели вы снова возьмёте всё в свои руки и сможете заняться тем, чего действительно хотите. А Венера поможет привлечь деньги и порадовать себя красивыми покупками. Чего ещё желать?

Дева

23 августа — 22 сентября

Как и Близнецами, вами управляет Меркурий, поэтому его ретроградные периоды редко проходят незаметно. На этот раз неудобств было особенно много: задержки в поездках, ремонт транспорта, недоразумения в общении, пропущенные встречи.

Из-за постоянной путаницы вы могли даже начать сомневаться в собственной собранности. Не стоит: с вами всё в порядке.

В конце недели ретроградное движение Меркурия завершится, и вы сможете вздохнуть с облегчением. Задержек с деньгами тоже может стать меньше, так что улучшится не только настроение, но и положение дел в кошельке.

«И воцарился покой. И это было хорошо». А короткие поездки и интересные разговоры добавят повседневной жизни приятного оживления, говорит ваш гороскоп с 1 по 8 ноября.

Весы

23 сентября — 22 октября

На этой неделе у вас появится повод для облегчения. Ретроградный Меркурий проходил через ваш денежный сектор, задерживая поступление средств и других причитающихся вам ресурсов. Например, ожидаемые выплаты могли приходить позже срока.

Другие финансовые вопросы тоже стояли на паузе, ограничивая ваши возможности и вызывая раздражение. К концу недели эти препятствия начнут уходить в прошлое.

Кроме того, Венера — ваша управляющая планета — завершит ретроградное движение в вашем знаке. Вместе с этим вернётся желание встречаться, общаться и легко находить общий язык с людьми. «Я снова в игре!»

Спорт, соревнования и активный отдых с друзьями по-прежнему будут вас привлекать. А ещё можно порадовать себя обновками для гардероба.

Скорпион

23 октября — 21 ноября

Хорошие новости: Меркурий завершит ретроградное движение в вашем знаке в пятницу. Наконец-то!

Ощущение, будто вы застряли в бесконечном повторении одних и тех же событий, начнёт исчезать. Станет легче двигаться вперёд и строить планы. Потерянные вещи, нелепые ошибки и задержки, порождающие новые проблемы, будут беспокоить меньше.

Более того, вместо медлительности и неловкости могут прийти скорость и собранность. Солнце по-прежнему находится в вашем знаке и поддерживает вас, а энергичный Марс в верхней части вашей карты усиливает амбиции.

Вы заметите разницу — словно жизнь обрела новое дыхание. Браво!

Стрелец

22 ноября — 21 декабря

Оптимизм и физическая активность для вас — не просто приятные дополнения, а важные источники жизненных сил. Сейчас Солнце находится в скрытом секторе вашей карты, поэтому проявлять себя во всей красе непросто.

Ретроградный Меркурий помогал исследовать интересующие вопросы, но одновременно возвращал старые воспоминания и заставлял сомневаться в себе.

В пятницу Меркурий и Венера завершат ретроградное движение. Это поможет выйти из уныния и свободнее общаться с окружающими. Вы почувствуете, что снова можете направлять свою жизнь туда, куда хотите.

Юпитер, планета удачи, приближается к верхней точке вашей карты. Это знак того, что вскоре ваши успехи станут заметны другим. Будьте открыты приятным сюрпризам!

Козерог

22 декабря — 19 января

В последнее время ваша социальная жизнь стала активнее. Ретроградный Меркурий, вероятно, вернул старых знакомых, друзей и связи с сообществами, в которых вы когда-то участвовали.

А ретроградная Венера в верхней части вашей карты побуждала переосмыслить карьеру и задуматься о профессиональном образе.

Вам хочется укрепить домашний тыл. Для этого важно понимать, на что можно рассчитывать в работе и какую поддержку удастся получить из других источников.

К концу недели сомнений в этих вопросах станет значительно меньше. Поэтому в ближайшие недели вы почувствуете себя увереннее. Как приятно снова ощутить опору под ногами!

Водолей

20 января — 18 февраля

Последнее время было непростым. Энергичный Марс напротив вашего знака мог создавать напряжение в отношениях с партнёром, супругом и другими близкими людьми.

Кроме того, ретроградный Меркурий в верхней части вашей карты осложнял общение с начальством, родителями и авторитетными людьми.

Вы, конечно, старались спокойно справляться с происходящим. Но в вопросах издательской деятельности, медицины, права и высшего образования, а также в планировании поездок могли чувствовать себя связанными по рукам и ногам. Слишком много ограничений сразу!

К концу недели обстановка заметно изменится. Правда, Марс пока останется напротив вашего знака, поэтому терпение в отношениях по-прежнему понадобится. Но вам это по силам.

Рыбы

19 февраля — 20 марта

В последнее время вы работали больше обычного и порядком устали. К счастью, усилия были продуктивными: многим из вас будет проще найти более подходящую работу или улучшить условия на нынешнем месте.

Однако в вопросах высшего образования, медицины, права и издательской деятельности задержки и ошибки могли заметно портить настроение. Даже поездки утомляли сильнее, чем обычно.

Поэтому завершение ретроградного движения Меркурия и Венеры в пятницу — хорошая новость. Появится больше сил, а дела начнут продвигаться свободнее. Это касается и денег, которые вы получаете от других людей или организаций.

Ждите подарка судьбы! Или хотя бы приятного сюрприза от кого-нибудь из знакомых.

Другие гороскопы