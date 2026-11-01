Еженедельный гороскоп с 1 по 8 ноября 2026
Общий прогноз для всех знаков
Гороскоп с 1 по 8 ноября начинается с того, что в начале недели пять планет находятся в ретроградном движении: Меркурий, Венера, Сатурн, Уран и Нептун. Но в пятницу Меркурий и Венера снова начнут двигаться прямо. Это обещает перемены: досадных сбоев станет меньше, а прошлое перестанет так настойчиво занимать наши мысли.
Стив Джобс однажды сказал:
«Последние 33 года каждое утро я смотрел в зеркало и спрашивал себя: “Если бы сегодня был последний день моей жизни, хотел бы я заниматься тем, что собираюсь делать сегодня?” И когда ответом слишком много дней подряд было “нет”, я понимал, что нужно что-то менять».
Возможно, ответ — по-настоящему жить в настоящем. И хотя бы ненадолго перестать проверять телефон.
Овен
21 марта — 19 апреля
Сейчас вас занимают финансы, совместная собственность, налоги, долги и страхование. На этой неделе вы определитесь, как действовать дальше и что именно хотите улучшить. Задержек в денежных вопросах станет меньше, а в ближайший месяц деньги будут приходить легче. Отличная новость!
Вы почувствуете больше свободы: сможете отправиться в отпуск, заняться спортом, устроить дружеское соревнование или просто жить в полную силу.
Вам кажется, что вы выходите на новый путь, — и это действительно так. Пусть будущее пока неясно, вы можете ставить цели. А ваши ценности помогают принимать решения сегодня и тем самым создавать завтрашний день. Таков ваш гороскоп с 1 по 8 ноября. Звучит убедительно, не правда ли?
Телец
20 апреля — 20 мая
Ретроградный Меркурий напротив вашего знака успел доставить немало неудобств. Встречи с бывшими партнёрами и людьми из прошлого кое-что прояснили. Но, пожалуй, откровений уже достаточно.
У вас и без того хватает дел: вы начинаете избавляться от лишних вещей в шкафах, кладовках, гараже и других местах хранения. Этот процесс продолжится и в следующем году. Отчасти именно поэтому дома сейчас столько суеты и беспорядка.
Ваша задача — упростить быт и освободить пространство. Всё это часть большого плана: сделать нынешний дом удобнее или найти жильё получше.
И не забывайте: на этой неделе вам нужно больше сна. Эту потребность нельзя игнорировать.
Близнецы
21 мая — 20 июня
Меркурий — ваша управляющая планета, и в последнее время его ретроградное движение затрагивало сектор работы. Поэтому завершение этого периода в пятницу — особенно хорошая новость для вас.
Можно будет попрощаться с нелепыми ошибками, задержками, отменами и путаницей в рабочих разговорах. Или, по крайней мере, количество этих неприятностей вернётся к привычному уровню.
Вы снова почувствуете, что держите ситуацию под контролем и можете управлять ходом дел. К счастью, ваше умение убедительно общаться никуда не исчезнет: вы будете говорить то, что думаете, и твёрдо стоять за своими словами. А окружающие — охотно откликаться на ваши просьбы!
Рак
21 июня — 22 июля
Ретроградный Меркурий мог вернуть прежнюю любовь — в вашу жизнь, сны или мысли. Это всегда любопытно и нередко вызывает вопросы: «А что, если бы всё сложилось иначе?»
Но на этой неделе вы словно проснётесь и вернётесь в настоящее, чтобы заняться насущными делами. А поскольку многие Раки прекрасно готовят, среди этих дел наверняка найдётся место чему-нибудь вкусному.
Остановитесь и порадуйтесь простым вещам. Вспомните слова Стива Джобса из общего прогноза: жизнь коротка, но может быть очень насыщенной.
Сейчас планеты в вашей карте призывают ловить момент: проводить время с детьми, любимыми и друзьями, устраивать встречи и получать удовольствие от общения. Не откладывайте. Живите сегодня!
Лев
23 июля — 22 августа
Сейчас многое складывается в вашу пользу — важно замечать это и ценить свою жизнь. Энергичный Марс находится в вашем знаке, придавая сил и решимости. Он останется здесь почти до конца ноября.
Юпитер, планета удачи, тоже находится в вашем знаке — такое случается раз в 12 лет. В течение следующего года он будет способствовать благоприятным переменам в вашей жизни, укреплять уверенность в себе и помогать привлекать людей.
Ретроградный Меркурий добавлял домашних хлопот и осложнял общение с семьёй, но на этой неделе этот период заканчивается. Какое облегчение!
К концу недели вы снова возьмёте всё в свои руки и сможете заняться тем, чего действительно хотите. А Венера поможет привлечь деньги и порадовать себя красивыми покупками. Чего ещё желать?
Дева
23 августа — 22 сентября
Как и Близнецами, вами управляет Меркурий, поэтому его ретроградные периоды редко проходят незаметно. На этот раз неудобств было особенно много: задержки в поездках, ремонт транспорта, недоразумения в общении, пропущенные встречи.
Из-за постоянной путаницы вы могли даже начать сомневаться в собственной собранности. Не стоит: с вами всё в порядке.
В конце недели ретроградное движение Меркурия завершится, и вы сможете вздохнуть с облегчением. Задержек с деньгами тоже может стать меньше, так что улучшится не только настроение, но и положение дел в кошельке.
«И воцарился покой. И это было хорошо». А короткие поездки и интересные разговоры добавят повседневной жизни приятного оживления, говорит ваш гороскоп с 1 по 8 ноября.
Весы
23 сентября — 22 октября
На этой неделе у вас появится повод для облегчения. Ретроградный Меркурий проходил через ваш денежный сектор, задерживая поступление средств и других причитающихся вам ресурсов. Например, ожидаемые выплаты могли приходить позже срока.
Другие финансовые вопросы тоже стояли на паузе, ограничивая ваши возможности и вызывая раздражение. К концу недели эти препятствия начнут уходить в прошлое.
Кроме того, Венера — ваша управляющая планета — завершит ретроградное движение в вашем знаке. Вместе с этим вернётся желание встречаться, общаться и легко находить общий язык с людьми. «Я снова в игре!»
Спорт, соревнования и активный отдых с друзьями по-прежнему будут вас привлекать. А ещё можно порадовать себя обновками для гардероба.
Скорпион
23 октября — 21 ноября
Хорошие новости: Меркурий завершит ретроградное движение в вашем знаке в пятницу. Наконец-то!
Ощущение, будто вы застряли в бесконечном повторении одних и тех же событий, начнёт исчезать. Станет легче двигаться вперёд и строить планы. Потерянные вещи, нелепые ошибки и задержки, порождающие новые проблемы, будут беспокоить меньше.
Более того, вместо медлительности и неловкости могут прийти скорость и собранность. Солнце по-прежнему находится в вашем знаке и поддерживает вас, а энергичный Марс в верхней части вашей карты усиливает амбиции.
Вы заметите разницу — словно жизнь обрела новое дыхание. Браво!
Стрелец
22 ноября — 21 декабря
Оптимизм и физическая активность для вас — не просто приятные дополнения, а важные источники жизненных сил. Сейчас Солнце находится в скрытом секторе вашей карты, поэтому проявлять себя во всей красе непросто.
Ретроградный Меркурий помогал исследовать интересующие вопросы, но одновременно возвращал старые воспоминания и заставлял сомневаться в себе.
В пятницу Меркурий и Венера завершат ретроградное движение. Это поможет выйти из уныния и свободнее общаться с окружающими. Вы почувствуете, что снова можете направлять свою жизнь туда, куда хотите.
Юпитер, планета удачи, приближается к верхней точке вашей карты. Это знак того, что вскоре ваши успехи станут заметны другим. Будьте открыты приятным сюрпризам!
Козерог
22 декабря — 19 января
В последнее время ваша социальная жизнь стала активнее. Ретроградный Меркурий, вероятно, вернул старых знакомых, друзей и связи с сообществами, в которых вы когда-то участвовали.
А ретроградная Венера в верхней части вашей карты побуждала переосмыслить карьеру и задуматься о профессиональном образе.
Вам хочется укрепить домашний тыл. Для этого важно понимать, на что можно рассчитывать в работе и какую поддержку удастся получить из других источников.
К концу недели сомнений в этих вопросах станет значительно меньше. Поэтому в ближайшие недели вы почувствуете себя увереннее. Как приятно снова ощутить опору под ногами!
Водолей
20 января — 18 февраля
Последнее время было непростым. Энергичный Марс напротив вашего знака мог создавать напряжение в отношениях с партнёром, супругом и другими близкими людьми.
Кроме того, ретроградный Меркурий в верхней части вашей карты осложнял общение с начальством, родителями и авторитетными людьми.
Вы, конечно, старались спокойно справляться с происходящим. Но в вопросах издательской деятельности, медицины, права и высшего образования, а также в планировании поездок могли чувствовать себя связанными по рукам и ногам. Слишком много ограничений сразу!
К концу недели обстановка заметно изменится. Правда, Марс пока останется напротив вашего знака, поэтому терпение в отношениях по-прежнему понадобится. Но вам это по силам.
Рыбы
19 февраля — 20 марта
В последнее время вы работали больше обычного и порядком устали. К счастью, усилия были продуктивными: многим из вас будет проще найти более подходящую работу или улучшить условия на нынешнем месте.
Однако в вопросах высшего образования, медицины, права и издательской деятельности задержки и ошибки могли заметно портить настроение. Даже поездки утомляли сильнее, чем обычно.
Поэтому завершение ретроградного движения Меркурия и Венеры в пятницу — хорошая новость. Появится больше сил, а дела начнут продвигаться свободнее. Это касается и денег, которые вы получаете от других людей или организаций.
Ждите подарка судьбы! Или хотя бы приятного сюрприза от кого-нибудь из знакомых.
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