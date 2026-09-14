Ежедневный гороскоп на вторник 15 сентября 2026 года

гороскоп на 15 сентября

Лунное предупреждение

Гороскоп на 15 сентября 2026: 4, 5 лунный день. Растущая Луна.

Луна в Скорпионе. Избегайте покупок и принятия важных решений после 06:00 по московскому времени.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Сегодня вопросы совместной собственности, банковских операций, налогов или наследства могут полностью захватить ваше внимание. Из-за стремления настоять на своём будет непросто сотрудничать с окружающими и договариваться. Постарайтесь заметить этот настрой вовремя и не позволяйте ему мешать общению.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Сейчас благоприятный период для развлечений и творчества. Работа тоже спорится: у вас появляются удачные идеи, которые помогают эффективнее справляться с делами и заботиться о здоровье. Однако сегодня в отношениях с партнёром, супругом или близкими друзьями возможны сильные эмоции. Ищите решение, которое пойдёт на пользу всем.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

На первый план выйдут вопросы работы, здоровья или заботы о домашнем питомце. Что бы вас ни занимало, идти на компромисс сегодня не хочется: вы точно знаете, чего хотите и как всё должно быть устроено. Стремление к идеалу придаст вам решимости, а коллеги, скорее всего, поддержат ваши предложения.

Рак (21 июня — 22 июля)

День обещает быть эмоционально насыщенным. В любви могут переплетаться неопределённость и завышенные ожидания. Вам будет трудно отпустить то, что дорого, или принять перемены. Романтические переживания способны захватить вас целиком. Столь же сильные чувства возможны и в общении с детьми.

Лев (23 июля — 22 августа)

Вопросы семьи, дома или места жительства могут вызвать бурные переживания. Вы очень привязаны к своему дому: для вас это настоящая крепость. Напряжение может возникнуть при столкновении с человеком, чьи ценности отличаются от ваших. Постарайтесь учесть эти различия в разговоре.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Солнце сейчас в вашем знаке, и это добавляет уверенности и сил. Такая поддержка особенно кстати: сегодня вы настроены добиться конкретной цели. Обаяние и умение убеждать помогут вам договориться практически о чём угодно. Не исключён и интерес к необычному подходу к заботе о здоровье.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Меркурий в вашем знаке помогает легко и ясно выражать свои мысли. Возможно, вам очень захочется что-то купить. Или ваше внимание привлечёт заманчивый способ заработка. Прежде чем принимать решение, соберите информацию и проверьте факты.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Сегодня Луна и Венера находятся в вашем знаке под влиянием Плутона, что может усиливать переживания. Какая-то мысль или желание рискуют стать навязчивыми. Возможно, вам захочется преобразить своё жильё или приблизить повседневную жизнь к тому идеалу, который вы рисуете в мечтах.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Сегодня стремление к идеалу может стать особенно сильным. При этом некоторых представителей знака тайный роман способен настолько поглотить, что будет трудно сосредоточиться на других делах. В целом ваши позиции крепки, и окружающие вами восхищаются. Если возникнут споры о наследстве или совместном имуществе, заручитесь поддержкой союзников.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Разговор с другом или участником вашего коллектива может оказаться напряжённым: обе стороны уверены, что знают, чего хотят. Вы — совершенно точно. Зато в общении с руководством и влиятельными людьми у вас сейчас есть преимущество: к вашим словам готовы прислушаться.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Сегодня будьте осмотрительны в общении с руководством и представителями власти. Выслушивайте собеседников и не спешите спорить лишь потому, что предпочитаете действовать по-своему. Дипломатия будет особенно полезна. К счастью, ваша самоотдача не остаётся незамеченной: окружающие ценят то, сколько сил вы вкладываете в работу.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Лучше не затрагивать спорные темы: сегодня люди особенно эмоционально отстаивают свои взгляды, и разговор легко может превратиться в столкновение самолюбий. Отложите такие обсуждения на другой день. Вместо этого найдите время для активного отдыха, спорта и развлечений.

Если сегодня ваш день рождения

В этот день родились принц Гарри, герцог Сассекский (1984) и поэт-песенник Михаил Танич (1923–2008).

Вы верны близким, умеете проявлять тепло и обладаете техническими способностями. Вас отличают целеустремлённость и ясное понимание своих задач. Предстоящий год — время учёбы и размышлений. Обратитесь к своим духовным или религиозным убеждениям, взгляните на них по-новому. Изучайте философские идеи, которые помогут лучше понять себя и то, что придаёт вашей жизни смысл.

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