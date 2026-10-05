Не стабильность, а диктатура кланов: КПРФ против отмены ограничения сроков главы республики

ЗАЯВЛЕНИЕ Якутского рескома КПРФ

«Якутия — не вотчина: КПРФ против отмены ограничения сроков Главы республики»

28 сентября 2026 года в Государственное Собрание (Ил Тумэн) РС(Я) внесен проект конституционного закона, предлагающий признать утратившей силу часть 3 статьи 69 Конституции Республики Саха (Якутия). Эта норма устанавливает, что одно и то же лицо не может избираться на должность Главы Республики Саха (Якутия) более двух сроков подряд.

Авторы инициативы — народные депутаты Павел Петров и Андрей Николаев. Они ссылаются на то, что федеральное законодательство позволяет регионам самостоятельно устанавливать количество сроков полномочий главы.

Якутский реском КПРФ заявляет: это не техническая поправка. Это попытка демонтировать одну из фундаментальных гарантий — демократических принципов сменяемости власти. Федеральный закон дает регионам право, но не обязывает отменять такие ограничения.

Конституция республики является Основным Законом, и закреплённые в ней демократические нормы не могут быть отменены со ссылкой на «разрешительный» характер федерального законодательства. Сменяемость власти — это не формальность, а важнейший правовой механизм, предотвращающий монополизацию власти в руках одного человека. Новейшая история Якутии подтверждает логику ротации: два срока — у первого президента Михаила Николаева, два — у Вячеслава Штырова, два — у Егора Борисова, в настоящее время Айсен Николаев — на втором сроке.

Как подчеркивает первый секретарь Якутского горкома КПРФ Айаан Васильев: «Все логично. Нет никаких оснований, чтобы продлевать срок до бесконечности». Отмена ограничения по срокам неизбежно ведет к кумовству, формированию кланово-олигархических структур, сращиванию власти с бизнесом. Несменяемость воспроизводит себя: на место уходящих приходят родственники и «наследники», а этика государственной службы подменяется этикой клановой солидарности. Это прямая угроза превращения республиканской формы правления в де-факто наследственную власть.

Особенно цинично эта инициатива выглядит на фоне углубляющегося бюджетного кризиса. Бюджет Якутии на 2026 год сверстан с дефицитом 12,75 млрд рублей. Однако уже за первое полугодие 2026 года дефицит государственного бюджета составил 15,1 млрд рублей — он превысил показатель, предусмотренный законом на весь год. В 2025 году бюджет был сведен с дефицитом 2,8 млрд рублей, то есть дефицит вырос более чем в 4,5 раза.

В условиях бюджетного кризиса сокращаются ключевые социальные статьи. Образование при общем росте расходов бюджета на 11,4% получило лишь на 2,9% больше прошлогоднего уровня. Финансирование сферы образования, науки и инноваций в 2026 году сокращено на 12,5 млрд рублей по сравнению с 2025 годом. По оценке Счётной палаты республики, к 2028 году расходы на образование еще более сократятся, что «говорит об уменьшении приоритетности образования». В бюджете полностью отсутствуют средства на развитие сети кочевых образовательных организаций.

В сфере здравоохранения расходы снижены на 0,8% по сравнению с прошлым годом, бюджетные ассигнования по программе «Развитие здравоохранения» уменьшены на 1,76 млрд рублей. Культура — минус 15,3%, охрана окружающей среды — минус 15,6%, спорт — минус 32,8%. Доходы местных бюджетов снижаются, дотации урезаются, дефицит консолидированного бюджета муниципалитетов достиг 5 млрд рублей (в 2025 году — 3,8 млрд).

Отдельная боль — агропромышленный комплекс. Заявленная потребность Минсельхоза Якутии на 2026 год составляла 20,7 млрд рублей, однако выделено лишь 13,4 млрд. На поддержку сельского хозяйства — 11,5 млрд рублей, на ветеринарию — 1,9 млрд. Сокращение происходит третий год подряд: если в 2023 году на аграрный сектор выделялось почти 16 млрд рублей, то в 2026-м — всего 13,4 млрд при реальной потребности 27 млрд. Субвенции районам при потребности 9,1 млрд рублей предусмотрены только в объеме 7,7 млрд — 85% от необходимости.

На этом фоне республика направляет колоссальные средства на мегапроекты.

Ленский мост: общая стоимость строительства — 175 млрд рублей по проектно-сметной документации. На сегодняшний день профинансировано 26,2 млрд рублей, в том числе 10,9 млрд — из бюджета республики, 4,9 млрд — из федерального бюджета, 10,4 млрд — частные инвестиции. Основной объем бюджетного финансирования — 68,4 млрд рублей — заложен на 2027—2028 годы.

Арктический центр эпоса и искусств: совокупная стоимость объекта за весь период концессии составит 40 млрд рублей, из которых 19,1 млрд — расходы на строительно-монтажные работы. При этом расчёты по ежегодному содержанию комплекса до сих пор не готовы. Фракция КПРФ задает прямой вопрос: сможет ли «Олонхолэнд» выйти на самоокупаемость, или его содержание станет постоянной статьёй расходов, конкурирующей с финансированием школ и больниц? В условиях, когда расходы на образование сокращаются на 12,5 млрд рублей, на здравоохранение — на 1,76 млрд, а на сельское хозяйство — третий год подряд, направление 40 млрд рублей на культурный центр выглядит непропорциональным и социально несправедливым.

«И это происходит на фоне того, что АЛРОСА — главный налогоплательщик и источник доходов республики — уже третий год не выплачивает дивиденды (по итогам 2022, 2024 и 2025 гг.). В 2025 году планировали получить в бюджет Якутии 8,5 млрд рублей, а получили всего 366 млн, или 4,3% от плана. В 2026 году итоговое собрание акционеров 10 июня 2026 года приняло решение не выплачивать республике и «алмазной» провинции дивиденды по итогам 2025 года. Чистый убыток АЛРОСА, по данным МСФО (Международные стандарты финансовой отчётности), за первое полугодие 2026 года составил 9,54 млрд рублей против прибыли 40,59 млрд годом ранее. Республика практически не получает дивидендных доходов, которые ранее составляли существенную часть бюджета. Единственным исключением за последнее время стала выплата дивидендов за 2023 год (14,88 млрд рублей), однако уже за 2024 и 2025—й выплат не было. Замещение выпадающих доходов за счёт золотодобычи не является устойчивым решением — это разовые поступления, не способные компенсировать системное снижение поступлений от алмазодобычи».

В таких условиях продление полномочий главы без ротации означает консервацию неэффективной бюджетной политики. Если сегодня, при действующем ограничении по срокам, власть направляет средства на мегапроекты в ущерб социальной сфере, то, что будет, если ограничение отменить? Бюджет республики может окончательно превратиться в источник финансирования мегапроектов, а не в инструмент решения насущных проблем населения. Образование, здравоохранение, сельское хозяйства — все это останется на периферии интересов бессрочной власти.

Показательно, что народный депутат Павел Петров уже вносил аналогичную инициативу в мае 2026 года, но на следующий день отозвал проект под давлением общественности. Это свидетельствует о том, что инициатива не пользуется поддержкой населения республики.

Позиция Якутского рескома КПРФ полностью соответствует принципиальной позиции партии. Фракция КПРФ в Государственной Думе РФ последовательно выступает против снятия ограничений по губернаторским срокам. В 2021 году КПРФ проголосовала против принятия в первом чтении законопроекта «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ», который предусматривал возможность для глав регионов оставаться на своих должностях более двух сроков подряд. Снятие ограничений по срокам «обернется застоем в региональных элитах» и противоречит демократическому принципу сменяемости власти.

Якутский реском КПРФ требует:

— отклонить данный законопроект на стадии рассмотрения в комитетах и на пленарном заседании Ил Тумэна;

— провести публичные слушания с широким участием представителей общественности, экспертного сообщества и политических партий для обсуждения последствий отмены ограничения сроков полномочий главы;

— сохранить часть 3 статьи 69 Конституции Республики Саха (Якутия) как гарантию демократической сменяемости власти, предотвращения кумовства и обеспечения подлинного народовластия.

Республика Саха (Якутия) — не вотчина для бессрочного правления. Мы — за сменяемость власти как один из основных принципов демократии, за подлинное народовластие и социальную справедливость.