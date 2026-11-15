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15.11.2026 10:02
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Политика

Избран лидер якутской «Единой России»

Глава Якутии Айсен Николаев переизбран на должность секретаря Якутского регионального отделения партии «Единая Россия» на пятилетний срок. Об этом стало известно по итогам отчетно-выборной конференции.

Съезд собрал 121 делегата партии регионального отделения партии «Единая Россия». В этом году 1 декабря она отмечает 25-летие с образования.

 — За пять лет проделана большая работа, и 25-летие партии мы встречаем с хорошими результатами. Главное – исполнение Народной программы, в которую тысячи якутян внесли свои предложения. За это время в республике построены и отремонтированы сотни объектов здравоохранения, образования, культуры, спорта. Построено, реконструировано более двух тысяч километров дорог. Более 50 тысяч человек переселены из аварийного жилья. Быстрыми темпами идёт социальная газификация – по этому направлению Якутия занимает четвёртое место в стране. И это лишь часть большой работы, проделанной за пять лет.

За каждым из этих результатов – предложения жителей и совместная работа на всех уровнях. Народная программа партии «Единая Россия» воплощается в конкретные дела в наших городах и сёлах. Поддержку этой работы показали и выборы в Государственную Думу. Партия значительно улучшила свой результат в республике. А депутатом по одномандатному округу избран Пётр Витальевич Шамаев. Благодарю жителей за доверие, а всех наших товарищей – за труд и ответственность перед земляками.

При этом мы хорошо понимаем, сколько ещё предстоит сделать, чтобы люди в Якутии жили лучше. Снижение бедности, решение проблем жилищно-коммунального хозяйства, дальнейшее развитие социальной сферы и вопросы экологии – по этим и другим направлениям мы будем выстраивать работу на следующие пять лет. Новая Народная программа должна опираться на предложения жителей и помогать решать вопросы, которые волнуют людей. Главная цель нашей работы – сделать жизнь в республике лучше, — заявил Айсен Николаев.

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