Как подготовить организм к зиме: 10 полезных привычек, которые помогут сохранить здоровье
С наступлением холодов многие замечают, что быстрее устают, чаще хотят спать, меньше двигаются и охотнее выбирают калорийную пищу. Короткий световой день, морозы, перепады температуры и сезонные инфекции действительно меняют привычный ритм жизни.
Но подготовиться к зиме можно заранее. Для этого не нужны дорогие витаминные комплексы, необычные процедуры или строгие диеты. Гораздо важнее постепенно сформировать несколько полезных привычек, которые помогут сохранить энергию, хорошее настроение и работоспособность в холодное время года.
Рассказываем, на что обратить внимание, чтобы встретить зиму во всеоружии.
1. Пересмотрите свой рацион: добавьте больше сезонных продуктов
Зимой организм нуждается в полноценном и разнообразном питании. Не стоит резко менять привычное меню или переходить на исключительно калорийную пищу, пытаясь согреться и запастись энергией.
В холодное время года особенно полезны овощи, фрукты, ягоды, цельнозерновые продукты и источники белка.
Включайте в рацион:
- капусту, морковь, свёклу и тыкву;
- яблоки, цитрусовые и замороженные ягоды;
- рыбу, яйца, мясо и бобовые;
- орехи и семена;
- гречку, овсянку и другие крупы;
- натуральные кисломолочные продукты.
Не забывайте о белке: он необходим для нормальной работы организма и поддержания мышечной ткани.
Хорошая идея для зимнего меню — горячие овощные супы, запечённая рыба, каши, тушёные овощи и домашние блюда из доступных сезонных продуктов.
2. Наладьте режим сна
В холодный сезон особенно важно высыпаться. Когда световой день становится короче, некоторые люди замечают сонливость, снижение концентрации и недостаток энергии.
Недосып может отрицательно влиять на настроение, аппетит и работу иммунной системы.
Старайтесь спать 7–9 часов в сутки и придерживаться примерно одинакового времени отхода ко сну и пробуждения.
Чтобы улучшить качество отдыха:
- проветривайте спальню перед сном;
- не используйте телефон непосредственно перед засыпанием;
- избегайте кофе и крепкого чая поздно вечером;
- не переносите основные дела на ночное время;
- поддерживайте комфортную температуру в комнате.
Даже небольшие изменения режима способны положительно повлиять на самочувствие.
3. Не отказывайтесь от прогулок на свежем воздухе
С приходом морозов многие стараются проводить на улице как можно меньше времени. Однако постоянное пребывание в помещении не способствует поддержанию хорошей физической формы и настроения.
Ежедневные прогулки помогают сохранять двигательную активность, дают возможность побывать при естественном освещении и переключиться после работы.
Необязательно гулять часами. Начните с 20–30 минут, постепенно увеличивая продолжительность прогулок, если позволяет погода и состояние здоровья.
Одевайтесь по погоде, защищайте руки, голову и ноги от холода. В сильный мороз, гололёд или метель лучше сократить прогулку или перенести физическую нагрузку домой.
4. Поддерживайте физическую активность
Зимой двигаться хочется меньше, особенно если за окном холодно и рано темнеет. Но именно в этот период важно не превращать свободное время исключительно в отдых на диване.
Физическая активность помогает поддерживать работу сердечно-сосудистой системы, мышцы, суставы и нормальный обмен веществ.
Выберите занятия, которые вам нравятся:
- утренняя гимнастика;
- ходьба;
- плавание;
- танцы;
- занятия на велотренажёре;
- лыжи и коньки;
- домашние тренировки.
Всемирная организация здравоохранения рекомендует взрослым уделять не менее 150–300 минут умеренной физической активности в неделю.
Если вы давно не занимались спортом, начинайте постепенно. Даже короткая ежедневная зарядка лучше, чем полное отсутствие движения.
5. Следите за влажностью воздуха дома
Зимой из-за отопления воздух в помещениях часто становится сухим. Это может вызывать ощущение сухости кожи, глаз и слизистых оболочек.
Чтобы создать более комфортный микроклимат:
- регулярно проветривайте комнаты;
- не перегревайте жилые помещения;
- при необходимости используйте увлажнитель воздуха;
- регулярно проводите влажную уборку;
- следите за состоянием отопительных приборов.
Важно не переусердствовать с увлажнением: слишком высокая влажность способствует появлению плесени. Поддерживайте комфортные показатели и не забывайте очищать увлажнитель согласно инструкции.
6. Проверьте, нужна ли вам вакцинация от гриппа
Зимой возрастает активность сезонных респираторных инфекций. Один из эффективных способов снизить риск тяжёлого течения гриппа — своевременная вакцинация.
Особенно важно обсудить прививку с врачом людям старшего возраста, беременным, пациентам с хроническими заболеваниями и другим группам повышенного риска.
Вакцинация не гарантирует, что человек совсем не заболеет, но помогает снизить вероятность тяжёлых последствий гриппа.
Также не забывайте о простых правилах профилактики: мойте руки, проветривайте помещения, избегайте тесных контактов с заболевшими и оставайтесь дома при симптомах инфекции.
7. Не покупайте витамины без необходимости
С наступлением холодов аптеки и магазины предлагают множество комплексов с обещаниями укрепить иммунитет и защитить от простуды.
Однако больше витаминов не означает больше здоровья. Бесконтрольный приём некоторых добавок может быть вреден.
Особое внимание обычно уделяют витамину D, поскольку в холодный сезон люди меньше бывают на солнце. Но необходимость его дополнительного приёма и подходящую дозировку лучше обсудить с врачом.
Если питание разнообразное, а дефицитов нет, принимать большое количество добавок только ради профилактики не требуется.
Не стоит самостоятельно назначать себе препараты железа, магния, цинка и другие средства без показаний.
8. Уделяйте внимание эмоциональному состоянию
Зимой некоторые люди замечают, что становятся менее активными, чаще испытывают усталость и хуже переносят стресс.
Сокращение светового дня и недостаток прогулок могут влиять на настроение и привычный распорядок.
Чтобы поддерживать эмоциональное равновесие:
- старайтесь бывать на дневном свету;
- не отказывайтесь от встреч с друзьями;
- находите время для любимых занятий;
- планируйте небольшие приятные события;
- чередуйте работу и отдых;
- не забывайте о физической активности.
Если подавленное настроение сохраняется длительное время, исчезает интерес к привычным занятиям, нарушается сон и становится трудно выполнять повседневные дела, стоит обратиться к специалисту.
9. Уделите внимание коже и защите от холода
Морозный воздух, ветер и сухость в отапливаемых помещениях могут ухудшать состояние кожи.
Перед выходом на улицу используйте подходящий защитный крем, не забывайте о бальзаме для губ и перчатках. Для ежедневного ухода выбирайте средства, которые помогают поддерживать кожный барьер.
Не стоит принимать слишком горячий душ или долго находиться в горячей воде: это может усиливать сухость кожи.
Если кожа сильно шелушится, появляются трещины или раздражение, лучше обратиться к дерматологу.
10. Не забывайте о профилактических осмотрах
Подготовка к зиме — хороший повод вспомнить о здоровье, особенно если давно не посещали врача.
Если у вас есть хронические заболевания, важно не пропускать назначенные обследования и продолжать лечение по согласованной схеме.
Обратите внимание на:
- контроль артериального давления, если это необходимо;
- соблюдение назначений врача;
- состояние зубов и дёсен;
- регулярные профилактические осмотры по возрасту;
- своевременное обращение за медицинской помощью при новых симптомах.
Не нужно сдавать десятки анализов или проходить полное обследование организма без показаний. Объём профилактики лучше определять индивидуально.
Какие продукты особенно полезны зимой?
В зимнем рационе желательно сочетать разные группы продуктов. Это поможет обеспечить организм необходимыми питательными веществами.
Цитрусовые и ягоды. Апельсины, мандарины, лимоны, клюква и чёрная смородина содержат витамин C и другие полезные вещества.
Рыба. Скумбрия, сельдь и лосось являются источниками белка и жирных кислот омега-3.
Орехи. Грецкие орехи, миндаль и фундук содержат полезные жиры, клетчатку и минеральные вещества.
Овощи. Капуста, морковь, свёкла и тыква помогают разнообразить рацион и обеспечивают поступление пищевых волокон.
Крупы и бобовые. Гречка, овсянка, фасоль и чечевица дают организму энергию и помогают сделать питание более сытным.
Не существует одного продукта, который способен защитить от всех зимних болезней. Гораздо важнее разнообразие и регулярность питания.
Чего не стоит делать перед зимой?
Некоторые популярные способы подготовки к холодному сезону могут оказаться бесполезными или даже навредить.
Не рекомендуется:
- самостоятельно принимать большие дозы витаминов;
- резко начинать интенсивные тренировки;
- садиться на жёсткие диеты;
- пытаться «укрепить иммунитет» сомнительными препаратами;
- заниматься закаливанием через силу;
- игнорировать симптомы заболеваний;
- переносить простуду на ногах.
Особенно осторожными следует быть людям с хроническими заболеваниями. Любые существенные изменения питания, физической нагрузки и приёма препаратов лучше согласовывать с врачом.
Простой план подготовки к зиме на каждый день
Чтобы полезные привычки не остались только на бумаге, начните с небольшого ежедневного плана:
- Просыпайтесь примерно в одно и то же время.
- Завтракайте полноценной пищей.
- Уделяйте хотя бы 20–30 минут движению.
- Старайтесь ежедневно бывать на свежем воздухе.
- Ешьте овощи, фрукты и продукты, богатые белком.
- Проветривайте квартиру и поддерживайте комфортную влажность.
- Выделяйте время для отдыха и общения.
- Спите не менее 7 часов.
Не обязательно внедрять все привычки одновременно. Начните с двух-трёх изменений и постепенно добавляйте остальные.
Главное: как встретить зиму здоровыми и энергичными?
Организм не нуждается в специальной «перезагрузке» перед холодами. Гораздо полезнее заранее наладить сон, питание, физическую активность и режим отдыха.
Регулярные прогулки, разнообразный рацион, вакцинация по показаниям, комфортный микроклимат дома и внимательное отношение к своему самочувствию помогут легче адаптироваться к зимнему сезону.
Самое важное — не искать волшебное средство для укрепления иммунитета, а сделать заботу о здоровье частью повседневной жизни. Именно простые привычки, которые мы повторяем каждый день, имеют наибольшее значение.
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