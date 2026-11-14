Как подготовить организм к зиме: 10 полезных привычек, которые помогут сохранить здоровье

С наступлением холодов многие замечают, что быстрее устают, чаще хотят спать, меньше двигаются и охотнее выбирают калорийную пищу. Короткий световой день, морозы, перепады температуры и сезонные инфекции действительно меняют привычный ритм жизни.

Но подготовиться к зиме можно заранее. Для этого не нужны дорогие витаминные комплексы, необычные процедуры или строгие диеты. Гораздо важнее постепенно сформировать несколько полезных привычек, которые помогут сохранить энергию, хорошее настроение и работоспособность в холодное время года.

Рассказываем, на что обратить внимание, чтобы встретить зиму во всеоружии.

1. Пересмотрите свой рацион: добавьте больше сезонных продуктов

Зимой организм нуждается в полноценном и разнообразном питании. Не стоит резко менять привычное меню или переходить на исключительно калорийную пищу, пытаясь согреться и запастись энергией.

В холодное время года особенно полезны овощи, фрукты, ягоды, цельнозерновые продукты и источники белка.

Включайте в рацион:

капусту, морковь, свёклу и тыкву;

яблоки, цитрусовые и замороженные ягоды;

рыбу, яйца, мясо и бобовые;

орехи и семена;

гречку, овсянку и другие крупы;

натуральные кисломолочные продукты.

Не забывайте о белке: он необходим для нормальной работы организма и поддержания мышечной ткани.

Хорошая идея для зимнего меню — горячие овощные супы, запечённая рыба, каши, тушёные овощи и домашние блюда из доступных сезонных продуктов.

2. Наладьте режим сна

В холодный сезон особенно важно высыпаться. Когда световой день становится короче, некоторые люди замечают сонливость, снижение концентрации и недостаток энергии.

Недосып может отрицательно влиять на настроение, аппетит и работу иммунной системы.

Старайтесь спать 7–9 часов в сутки и придерживаться примерно одинакового времени отхода ко сну и пробуждения.

Чтобы улучшить качество отдыха:

проветривайте спальню перед сном;

не используйте телефон непосредственно перед засыпанием;

избегайте кофе и крепкого чая поздно вечером;

не переносите основные дела на ночное время;

поддерживайте комфортную температуру в комнате.

Даже небольшие изменения режима способны положительно повлиять на самочувствие.

3. Не отказывайтесь от прогулок на свежем воздухе

С приходом морозов многие стараются проводить на улице как можно меньше времени. Однако постоянное пребывание в помещении не способствует поддержанию хорошей физической формы и настроения.

Ежедневные прогулки помогают сохранять двигательную активность, дают возможность побывать при естественном освещении и переключиться после работы.

Необязательно гулять часами. Начните с 20–30 минут, постепенно увеличивая продолжительность прогулок, если позволяет погода и состояние здоровья.

Одевайтесь по погоде, защищайте руки, голову и ноги от холода. В сильный мороз, гололёд или метель лучше сократить прогулку или перенести физическую нагрузку домой.

4. Поддерживайте физическую активность

Зимой двигаться хочется меньше, особенно если за окном холодно и рано темнеет. Но именно в этот период важно не превращать свободное время исключительно в отдых на диване.

Физическая активность помогает поддерживать работу сердечно-сосудистой системы, мышцы, суставы и нормальный обмен веществ.

Выберите занятия, которые вам нравятся:

утренняя гимнастика;

ходьба;

плавание;

танцы;

занятия на велотренажёре;

лыжи и коньки;

домашние тренировки.

Всемирная организация здравоохранения рекомендует взрослым уделять не менее 150–300 минут умеренной физической активности в неделю.

Если вы давно не занимались спортом, начинайте постепенно. Даже короткая ежедневная зарядка лучше, чем полное отсутствие движения.

5. Следите за влажностью воздуха дома

Зимой из-за отопления воздух в помещениях часто становится сухим. Это может вызывать ощущение сухости кожи, глаз и слизистых оболочек.

Чтобы создать более комфортный микроклимат:

регулярно проветривайте комнаты;

не перегревайте жилые помещения;

при необходимости используйте увлажнитель воздуха;

регулярно проводите влажную уборку;

следите за состоянием отопительных приборов.

Важно не переусердствовать с увлажнением: слишком высокая влажность способствует появлению плесени. Поддерживайте комфортные показатели и не забывайте очищать увлажнитель согласно инструкции.

6. Проверьте, нужна ли вам вакцинация от гриппа

Зимой возрастает активность сезонных респираторных инфекций. Один из эффективных способов снизить риск тяжёлого течения гриппа — своевременная вакцинация.

Особенно важно обсудить прививку с врачом людям старшего возраста, беременным, пациентам с хроническими заболеваниями и другим группам повышенного риска.

Вакцинация не гарантирует, что человек совсем не заболеет, но помогает снизить вероятность тяжёлых последствий гриппа.

Также не забывайте о простых правилах профилактики: мойте руки, проветривайте помещения, избегайте тесных контактов с заболевшими и оставайтесь дома при симптомах инфекции.

7. Не покупайте витамины без необходимости

С наступлением холодов аптеки и магазины предлагают множество комплексов с обещаниями укрепить иммунитет и защитить от простуды.

Однако больше витаминов не означает больше здоровья. Бесконтрольный приём некоторых добавок может быть вреден.

Особое внимание обычно уделяют витамину D, поскольку в холодный сезон люди меньше бывают на солнце. Но необходимость его дополнительного приёма и подходящую дозировку лучше обсудить с врачом.

Если питание разнообразное, а дефицитов нет, принимать большое количество добавок только ради профилактики не требуется.

Не стоит самостоятельно назначать себе препараты железа, магния, цинка и другие средства без показаний.

8. Уделяйте внимание эмоциональному состоянию

Зимой некоторые люди замечают, что становятся менее активными, чаще испытывают усталость и хуже переносят стресс.

Сокращение светового дня и недостаток прогулок могут влиять на настроение и привычный распорядок.

Чтобы поддерживать эмоциональное равновесие:

старайтесь бывать на дневном свету;

не отказывайтесь от встреч с друзьями;

находите время для любимых занятий;

планируйте небольшие приятные события;

чередуйте работу и отдых;

не забывайте о физической активности.

Если подавленное настроение сохраняется длительное время, исчезает интерес к привычным занятиям, нарушается сон и становится трудно выполнять повседневные дела, стоит обратиться к специалисту.

9. Уделите внимание коже и защите от холода

Морозный воздух, ветер и сухость в отапливаемых помещениях могут ухудшать состояние кожи.

Перед выходом на улицу используйте подходящий защитный крем, не забывайте о бальзаме для губ и перчатках. Для ежедневного ухода выбирайте средства, которые помогают поддерживать кожный барьер.

Не стоит принимать слишком горячий душ или долго находиться в горячей воде: это может усиливать сухость кожи.

Если кожа сильно шелушится, появляются трещины или раздражение, лучше обратиться к дерматологу.

10. Не забывайте о профилактических осмотрах

Подготовка к зиме — хороший повод вспомнить о здоровье, особенно если давно не посещали врача.

Если у вас есть хронические заболевания, важно не пропускать назначенные обследования и продолжать лечение по согласованной схеме.

Обратите внимание на:

контроль артериального давления, если это необходимо;

соблюдение назначений врача;

состояние зубов и дёсен;

регулярные профилактические осмотры по возрасту;

своевременное обращение за медицинской помощью при новых симптомах.

Не нужно сдавать десятки анализов или проходить полное обследование организма без показаний. Объём профилактики лучше определять индивидуально.

Какие продукты особенно полезны зимой?

В зимнем рационе желательно сочетать разные группы продуктов. Это поможет обеспечить организм необходимыми питательными веществами.

Цитрусовые и ягоды. Апельсины, мандарины, лимоны, клюква и чёрная смородина содержат витамин C и другие полезные вещества.

Рыба. Скумбрия, сельдь и лосось являются источниками белка и жирных кислот омега-3.

Орехи. Грецкие орехи, миндаль и фундук содержат полезные жиры, клетчатку и минеральные вещества.

Овощи. Капуста, морковь, свёкла и тыква помогают разнообразить рацион и обеспечивают поступление пищевых волокон.

Крупы и бобовые. Гречка, овсянка, фасоль и чечевица дают организму энергию и помогают сделать питание более сытным.

Не существует одного продукта, который способен защитить от всех зимних болезней. Гораздо важнее разнообразие и регулярность питания.

Чего не стоит делать перед зимой?

Некоторые популярные способы подготовки к холодному сезону могут оказаться бесполезными или даже навредить.

Не рекомендуется:

самостоятельно принимать большие дозы витаминов;

резко начинать интенсивные тренировки;

садиться на жёсткие диеты;

пытаться «укрепить иммунитет» сомнительными препаратами;

заниматься закаливанием через силу;

игнорировать симптомы заболеваний;

переносить простуду на ногах.

Особенно осторожными следует быть людям с хроническими заболеваниями. Любые существенные изменения питания, физической нагрузки и приёма препаратов лучше согласовывать с врачом.

Простой план подготовки к зиме на каждый день

Чтобы полезные привычки не остались только на бумаге, начните с небольшого ежедневного плана:

Просыпайтесь примерно в одно и то же время. Завтракайте полноценной пищей. Уделяйте хотя бы 20–30 минут движению. Старайтесь ежедневно бывать на свежем воздухе. Ешьте овощи, фрукты и продукты, богатые белком. Проветривайте квартиру и поддерживайте комфортную влажность. Выделяйте время для отдыха и общения. Спите не менее 7 часов.

Не обязательно внедрять все привычки одновременно. Начните с двух-трёх изменений и постепенно добавляйте остальные.

Главное: как встретить зиму здоровыми и энергичными?

Организм не нуждается в специальной «перезагрузке» перед холодами. Гораздо полезнее заранее наладить сон, питание, физическую активность и режим отдыха.

Регулярные прогулки, разнообразный рацион, вакцинация по показаниям, комфортный микроклимат дома и внимательное отношение к своему самочувствию помогут легче адаптироваться к зимнему сезону.

Самое важное — не искать волшебное средство для укрепления иммунитета, а сделать заботу о здоровье частью повседневной жизни. Именно простые привычки, которые мы повторяем каждый день, имеют наибольшее значение.

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