Только самые внимательные решат этот пример правильно! Проверьте себя за 10 секунд

Интересная комбинация скобок, умножения, деления и вычитания

Математическая загадка

На первый взгляд здесь нет ничего сложного. Обычные цифры, скобки и несколько арифметических действий. Но не спешите отвечать! В этом примере легко допустить ошибку, если забыть одно важное школьное правило.

Попробуйте решить задачу в уме, без калькулятора. А затем предложите её друзьям и узнайте, кто окажется самым сообразительным!

Математическая загадка: найдите правильный ответ

Перед вами пример:

72 : 6 × (5 − 3) − 15 : 5 × 2 = ?

У вас есть всего 10 секунд!

Какой ответ получится?

12

18

24

30

Не торопитесь выбирать! Здесь есть небольшой подвох. Многие начинают выполнять умножение и деление в неправильной последовательности.

Подсказка: сначала обратите внимание на скобки, а затем вспомните, как выполняются умножение и деление, если они стоят рядом в одном выражении.

Правильный ответ — 18!

Удалось решить самостоятельно? Если вы получили 18, поздравляем! Вы правильно применили правила арифметики.

А теперь давайте разберём пример по шагам.

Шаг 1. Сначала раскрываем скобки

Выполняем действие в скобках:

5 − 3 = 2

Теперь выражение выглядит так:

72 : 6 × 2 − 15 : 5 × 2

Шаг 2. Выполняем деление и умножение слева направо

Первая часть:

72 : 6 = 12

12 × 2 = 24

Вторая часть:

15 : 5 = 3

3 × 2 = 6

Получаем:

24 − 6

Шаг 3. Выполняем вычитание

24 − 6 = 18

Итак, правильный ответ — 18!

Где скрывалась математическая ловушка?

Самая распространённая ошибка — считать, что умножение всегда выполняется раньше деления.

Это неверно!

Умножение и деление имеют одинаковый приоритет. Поэтому, если они встречаются в одном выражении, действия выполняются последовательно слева направо.

То же самое правило действует для сложения и вычитания.

Именно поэтому при решении подобных математических головоломок важно не торопиться и внимательно следить за последовательностью вычислений.

Подробнее о правилах можно узнать в образовательном материале российского учебного ресурса «Фоксфорд» — «Порядок выполнения арифметических действий».

А теперь ваша очередь!

Удалось ли вам найти правильный ответ за 10 секунд? Или пришлось пересчитывать пример несколько раз?

Напишите в комментариях, какой вариант вы выбрали: 12, 18, 24 или 30.

А ещё отправьте эту математическую загадку друзьям и родственникам. Пусть попробуют решить её без калькулятора!

Интересно, кто справится быстрее всех?

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