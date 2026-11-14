Только самые внимательные решат этот пример правильно! Проверьте себя за 10 секунд
На первый взгляд здесь нет ничего сложного. Обычные цифры, скобки и несколько арифметических действий. Но не спешите отвечать! В этом примере легко допустить ошибку, если забыть одно важное школьное правило.
Попробуйте решить задачу в уме, без калькулятора. А затем предложите её друзьям и узнайте, кто окажется самым сообразительным!
Математическая загадка: найдите правильный ответ
Перед вами пример:
72 : 6 × (5 − 3) − 15 : 5 × 2 = ?
У вас есть всего 10 секунд!
Какой ответ получится?
- 12
- 18
- 24
- 30
Не торопитесь выбирать! Здесь есть небольшой подвох. Многие начинают выполнять умножение и деление в неправильной последовательности.
Подсказка: сначала обратите внимание на скобки, а затем вспомните, как выполняются умножение и деление, если они стоят рядом в одном выражении.
Правильный ответ — 18!
Удалось решить самостоятельно? Если вы получили 18, поздравляем! Вы правильно применили правила арифметики.
А теперь давайте разберём пример по шагам.
Шаг 1. Сначала раскрываем скобки
Выполняем действие в скобках:
5 − 3 = 2
Теперь выражение выглядит так:
72 : 6 × 2 − 15 : 5 × 2
Шаг 2. Выполняем деление и умножение слева направо
Первая часть:
72 : 6 = 12
12 × 2 = 24
Вторая часть:
15 : 5 = 3
3 × 2 = 6
Получаем:
24 − 6
Шаг 3. Выполняем вычитание
24 − 6 = 18
Итак, правильный ответ — 18!
Где скрывалась математическая ловушка?
Самая распространённая ошибка — считать, что умножение всегда выполняется раньше деления.
Это неверно!
Умножение и деление имеют одинаковый приоритет. Поэтому, если они встречаются в одном выражении, действия выполняются последовательно слева направо.
То же самое правило действует для сложения и вычитания.
Именно поэтому при решении подобных математических головоломок важно не торопиться и внимательно следить за последовательностью вычислений.
Подробнее о правилах можно узнать в образовательном материале российского учебного ресурса «Фоксфорд» — «Порядок выполнения арифметических действий».
А теперь ваша очередь!
Удалось ли вам найти правильный ответ за 10 секунд? Или пришлось пересчитывать пример несколько раз?
Напишите в комментариях, какой вариант вы выбрали: 12, 18, 24 или 30.
А ещё отправьте эту математическую загадку друзьям и родственникам. Пусть попробуют решить её без калькулятора!
Интересно, кто справится быстрее всех?
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