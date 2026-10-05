Садовников: Спасибо, что сигнализируете о проблемах

Якутск должен быть готов к сезону.

На утренней планерке разобрали главные сезонные вызовы. Наша задача в переходной период — работать на опережение.

Гололед.

Первые ночные заморозки при дневном плюсе — классическая осенняя ловушка. Чтобы минимизировать риски падений и травм, дорожные службы уже сегодня начинают превентивную обработку улиц. Просьба к водителям и пешеходам — быть предельно внимательными.

Общественный транспорт.

С началом учебного года и окончанием отпусков нагрузка на автобусы выросла. Мы видим ваши жалобы на сбои в расписании маршрутов №1, 12, 14, 16, 17. Поручил усилить контроль на линии. Отдельно разбираемся с приложением «Умный транспорт.

Светофоры.

Фиксируем вал обращений по неисправным светофорам и кнопкам вызова – проверить их нужно на улицах Кирова, Кальвица, Дзержинского, Можайского и Автостраде 50 лет Октября, по которым поступает больше всего жалоб.

Бродячие животные.

Из-за роста числа жалоб на табуны лошадей, которые создают аварийные ситуации на дорогах и опасность для пешеходов, дал поручение проработать вопрос возобновления работы штрафстоянки. Безопасность — безусловный приоритет.

Спасибо, что сигнализируете о проблемах. Видим всё, работаем.