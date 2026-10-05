Подсказка свыше: Учительница сорвала джекпот в 10 миллионов

От вещего сна до падающей звезды: как учителя из разных регионов России выигрывали в «Национальной Лотерее»

Ко Дню учителя бренд «Национальная Лотерея» вспомнил истории педагогов из разных уголков страны, которым участие в лотереях принесло крупные выигрыши. Среди счастливчиков – учителя из Иркутской области, Хакасии, Чувашии, Татарстана и Санкт-Петербурга. Кто-то предвидел победу во сне, кто-то загадал желание на падающую звезду, а кому-то удача улыбнулась накануне дня рождения.

Иркутская область: вещий сон и 10 миллионов рублей

Учительница математики Наталья из Иркутской области выиграла 10 миллионов рублей в лотерее «Супер 8». За три месяца до победы ей приснился сон о крупном выигрыше, а ночью перед счастливым тиражом ей неожиданно пришли в голову числа, которые она решила использовать при покупке билета.

Увидев в приложении уведомление о выигрыше, Наталья сначала не поверила глазам. Несмотря на профессию, никаких математических формул для выбора счастливой комбинации она не применяла. Ранее Наталье уже удавалось выиграть 100 тысяч рублей. Новый выигрыш победительница планирует потратить на покупку квартиры и улучшение жилищных условий.

Хакасия: желание на падающую звезду и 1,8 миллиона рублей

Учительница математики Анастасия из Республики Хакасия выиграла суперприз – 1,8 миллиона рублей в лотерее «Трижды три». Незадолго до победы Анастасия увидела падающую звезду и загадала желание: выиграть миллион рублей. Вскоре мечта исполнилась, причём сумма оказалась даже больше задуманной. Выигрыш победительница планирует направить на покупку автомобиля.

Чувашия: отказалась от любимых чисел и выиграла 3,6 миллиона рублей

Учительница английского языка Александра из Новочебоксарска Чувашской Республики выиграла 3,6 миллиона рублей в онлайн-лотерее «Великолепная 8» всего за три дня до своего дня рождения. Раньше Александра регулярно выбирала числа, связанные с датами рождения – своей и дочери. Однако в этот раз решила изменить стратегию. Она приобрела пакет из 40 билетов, а затем сыграла ещё раз – именно эта попытка и принесла ей суперприз.

О выигрыше Александра узнала, когда собирала дочь на балет. Девочка тут же предложила массу вариантов, как распорядиться деньгами – от нового телефона до путешествия на Мальдивы. Сама победительница решила не торопиться и сначала обдумать, во что вложить средства.

Татарстан: кошачьи усы и 1 миллион рублей

Учительница Луиза из Республики Татарстан выиграла 1 миллион рублей в онлайн-лотерее «Цветные шары». Вскоре удача улыбнулась ей снова: накануне дня рождения она получила ещё 100 тысяч рублей в лотерее «4х4». Незадолго до выигрыша Луиза прочитала историю победительницы «Национальной Лотереи», которая собирала выпавшие усы своего кота и выиграла почти 11 миллионов рублей. История так впечатлила учительницу, что, обнаружив дома усы кошки, она тоже решила положить их в кошелёк на удачу.

Когда Луиза получила сообщение о выигрыше, попросила мужа пересчитать количество нулей. Выигрыш семья решила добавить к накоплениям на новый автомобиль.

Санкт-Петербург: выигрыш на благотворительность и ремонт квартиры

Учительница из Санкт-Петербурга стала миллионершей после покупки билета лотереи «Мечталлион» на Wildberries. Победительница уже решила, как распорядится деньгами: часть выигрыша она направит на благотворительность, а остальные средства вложит в ремонт новой квартиры.