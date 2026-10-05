400-летию города Якутска посвящается…

Не мода, а справедливость: как Якутия возвращает Беринга

Исследователь темы Беринга в Якутии ставит перед собой задачу не просто зафиксировать отдельные факты, а выстроить целостную, многоуровневую картину её изучения — от локальных краеведческих практик до академической науки и современных просветительских проектов. Обзор убедительно показывает, что работа над темой велась непрерывно: от первых просветительских инициатив и ранних проектов до актуальных научных публикаций и полевых археологических исследований.

Якутия годами бережно собирала по крупицам историю Великой Северной экспедиции, не позволяя ей кануть в Лету. Сегодня в регионе сложилась общая, достаточно ясная картина накопленных данных: учёные, педагоги и энтузиасты действуют в едином направлении, возвращая из забвения героические страницы освоения Дальнего Востока. В центре этого процесса — фигура Витуса Беринга: его экспедиции стали точкой притяжения для всех, кто неравнодушен к отечественной истории.

Ниже представлена хронологическая лента времени. Каждый её эпизод значим сам по себе, но именно в совокупности они складываются в единую, объёмную картину прошлого — не как набор разрозненных событий, а как последовательная линия исторической памяти.

Газета «Беринг» как исторический источник…

1775. В Якутске на деньги и по инициативе самих горожан строят деревянную Преображенскую церковь в виде корабля. Памятник своей судьбе город ставит сам — без указов, без субсидий, на свои деньги.

1956. О посылке в Данию просит якутский этнограф, профессор А.Окладников. Директор Якутского краеведческого музея им. Е. Ярославского Мария Местникова на имя директора Национального музея в Копенгагене доктора Кай Бирского Смита отправляет ящик местной керамики — для зала о беринговской Якутии. Краеведческий жест замечает федеральная пресса: пишет «Советская Культура».

Сюжет. XIX век — 2018

XIX век — настоящее время. Беринговская тема в якутской науке не то чтобы модная — она постоянная. От первых краеведов до сегодняшних академических институтов нить не рвалась, и за последние полвека республика стала настоящей лабораторией исторической памяти.

Начало 1980-х. «Молодёжь Якутии» печатает поэму В. Н. Фёдорова о Василии и Марии Прончищевых. Театральный режиссёр читает и требует: пишите пьесу.

1987. Пьеса-поэма «Созвездие Марии» выходит в «Полярной звезде», № 1.

1989. Радиоспектакль по ней — дипломант всесоюзного фестиваля.

2012. Музыкальная историческая драма «Созвездие Марии» идёт на сцене Русского драматического театра имени А. С. Пушкина. Три десятилетия понадобилось газетной полосе, чтобы стать афишей.

2018. По мотивам той же пьесы выходит фильм «Первые».

Проекты. 2002–2024

2002. В день официального открытия Музея истории академической науки Якутии им. Г. П. Башарина на базе ИГИиПМНС СО РАН запускается экспозиция об истории Камчатских экспедиций.

2002. Геологами Владимиром Амузинским, Борисом Подъячевым и Татьяной Бикбаевой был установлен памятный знак на месте Тамгинского железоделательного завода. Этот комплекс представляет собой крупную гранитную глыбу (символизирующую железную руду), деревянный православный поклонный крест и памятную плиту из черного мрамора.

2012. Г. Д. Никонов начинает долгосрочный проект «Пути Великих свершений», где в рамках проекта выпускается шесть томов исторических альбомов.

17 марта 2021. На здании ФИЦ «Якутский научный центр СО РАН» открывают доску первому академическому отряду Великой Северной экспедиции, работавшему в Якутии в 1736–1743 годах.

2021. Стартует долгосрочный проект «Витус Беринг и Якутия» (рук. А. Н. Борисова). С этой даты у темы появляется метод: архив, доведённый до класса.

2022. В Якутск прибывает прототип дубель шлюпки «Якутск» — воссозданное судно эпохи Великой Северной экспедиции. Экспонат, построенный по чертежам XVIII века, станет наглядным свидетельством того, на каких судах осваивали северные моря и реки первопроходцы. Появление реплики в столице республики подчёркивает особое место Якутии в истории морских и речных исследований России.

2023. День Беринга становится ежегодной традицией Якутского музея — и сразу долгосрочным проектом.

Медиа. 2024–2025

2024. Статья Анны Борисовой «Новый взгляд на Предложения Беринга 1730 г.», представленная в рамках Крашенинниковских чтений, предлагает переосмысление роли Витуса Беринга в становлении школьного образования в Якутии. На основе архивных материалов автор показывает, что первые школы в регионе начали открываться именно по его инициативе и ходатайствам. Работа находится на стыке научного анализа и публицистики: она вводит в оборот новые факты и одновременно делает их понятными и для непрофессиональной аудитории.

2024. Проект учеников СОШ № 5 «Витус Беринг: Рождественские чудо‑сани» демонстрирует эффективный приём популяризации локальной истории: сложный архивный факт становится понятным через художественную форму. Книга издана на трёх языках — русском, якутском и английском — и представлена в Национальной библиотеке Якутии. Исходной точкой послужило архивное сведение, установленное руководителем А. Н. Борисовой: в 1734–1735 годах Витус Беринг провёл в Якутске Рождественское и Новогоднее торжество. Школьники создали цикл сказочных историй, которые раскрывают этот эпизод в доступной, эмоционально вовлекающей форме, тем самым соединяя научную достоверность и художественное осмысление.

2025. В рамках проекта «Витус Беринг и Якутия» выпускается международная мультимедийная газета «Беринг». Выставка материалов проекта организуется школой № 5 при поддержке Национальной библиотеки Республики Саха (Якутия). Экспозиция раскрывает масштаб проекта: соавторами выпуска стали не только школьники из разных городов России, но и исследователи России и даже Дании — родины Витуса Беринга. В газете собраны малоизвестные факты о жизни мореплавателя и обстоятельствах экспедиции, а также представлены материалы о памятных местах в России и Дании. Чтобы сделать контент более живым, в мультимедийную версию добавили озвученные сказки о Беринге на русском, английском и якутском языках, а также видеофильмы.

2025. В той же пятой школе начинается проект, в который сначала не верят: память об экспедиции решают сохранить через авторских кукол. Витус Беринг и Анна-Кристина сшиты вручную (ученицами Мирой Фоминой и Сайааной Матвеевой); за подлинность платья жены мореплавателя отвечает известный якутский дизайнер одежды Марианна Верховцева (рук. Л. Д. Артемьева, инициатор А. Н. Борисова).

2025. 290 лет назад в Якутии зажглись первые промышленные огни Дальнего Востока: в Тамге начал работу железоделательный завод, ставший первым предприятием чёрной металлургии в этом огромном крае. В Мегино Кангаласском улусе юбилей отметили как событие общегосударственного масштаба — ведь история завода рассказывает не только о руде и плавке, но и о смелости, труде и инженерной мысли, которые шаг за шагом превращали суровые земли в часть большой индустриальной карты России.

2025. «Беринговские чтения» в Якутском институте водного транспорта стали настоящей площадкой диалога эпох: здесь наука о транспорте встречается с историей великих северных экспедиций. Форум проходит в статусе всероссийского с международным участием и рассчитан на продолжительный срок — это подчёркивает серьёзность задач, которые ставят перед собой исследователи. В фокусе — наследие Беринга, освоение Арктики и Дальнего Востока, а также роль водных путей в развитии северных территорий. Для Якутии такие встречи особенно важны: они помогают сохранять и осмыслять уникальный исторический опыт региона.

2025. «Назад в XVIII век»: в Якутске прошёл апробационный прогон нового туристического маршрута «По следам Витуса Беринга». Его первыми участниками стали школьники — ученики московской школы № 709 и якутской пятой школы (руководитель — А. Н. Борисова). Для ребят это не просто прогулка по городу, а путешествие сквозь время: каждый объект на маршруте — точка соприкосновения с эпохой Великой Северной экспедиции. Такие проекты превращают улицы Якутска в учебник истории, а школьный урок — в настоящее исследование прошлого.

2025. Школа № 5 и Академия наук РС (Я) запускают совместный видеопроект «Якутская Берингия» — руководит им А. Г. Пудов. Это не просто серия роликов, а попытка увидеть маршрут Беринга сегодняшними глазами: через школьный поиск, архивные детали и научный комментарий. Смотрите: https://rutube.ru/plst/1153143

Путь. 2024–2026

2024. Экспедиция Г. Д. Никонова «Якутск — Охотск: по следам Витуса Беринга» проходит историческим маршрутом. Участники повторили путь Охотского (иногда его называют «Екатерининским») тракта — дороги, которая имела огромное значение в освоении Дальнего Востока и Русской Америки.

2025. «Эйва» берёт курс из Якутска на Камчатку — и снова идёт путём Витуса Беринга. Это не просто морской переход, а живая связь времён: по тому же маршруту, где когда-то двигались суда Великой Северной экспедиции, сегодня идёт современная яхта. Проект краткосрочный, но смысл у него долгий — вернуть масштаб подвига Беринга в сегодняшнее восприятие. За организацию отвечают РГО в РС (Я) и команда якутских мореходов: Александр Горохов, Андрей Антипин и Максим Иванов.

2025–2026. Витус Беринг снова в пути — на этот раз в образе школьной куклы. Вместе с командой отважных якутских мореплавателей на яхте «Эйва» он проходит сложный водный маршрут, соединяющий Якутск и Камчатку, отдавая дань памяти великим географическим открытиям.

Имена. 2025–2026

2025. На реке Тамме, в Мегино-Кангаласском районе, archaeology вмешивается в стройку: на месте моста через Лену находят разрушающееся кладбище XVIII века. Сотрудники АНИЦ во главе с Еленой Соловьёвой связывают погост с Тамгинским железоделательным заводом — тем самым, что давал металл Великой Северной экспедиции.

2026. В журнале «Исторический архив» опубликован «Реестр учеников якутских Беринговских школ 1740 года» — в нём 84 имени, собранных А. Н. Борисовой. Это не просто список: впервые мы видим якутских участников событий как конкретных людей. Каждое имя — точка входа в историю: можно проследить судьбу, родственные и социальные связи, понять, как работала школа и как местное население вовлекалось в большие государственные проекты. Благодаря этому реестру история становится не абстрактной, а личной — и именно это делает её по-настоящему близкой и понятной.

2026. Якутскому институту водного транспорта присваивают звание капитан-командора Витуса Беринга (инициаторы РГО в РС (Я) Д. И. Соловьёв, руководитель института Я. М. Стрек). Решение подчёркивает связь учебного заведения с историей освоения северных морей и развитием водного транспорта на Дальнем Востоке.

2026. Усть Мая поставила зримую точку в длинной линии памяти о Витусе Беринге: здесь открыли бюст мореплавателя, чьи экспедиции во многом определили судьбу северных территорий. Для посёлка это не просто памятник, а признание его места в большой истории: через Усть Маю шли отряды Великой Северной экспедиции, здесь сходились пути, связывавшие Якутск с дальними рубежами России. Бюст становится не только объектом памяти, но и ориентиром для новых поколений — чтобы история не оставалась на страницах книг, а жила в пространстве родного края.

Вместо вывода

Каждый исследователь подходит к теме Беринга со своей стороны — кто через архив, кто через театральную сцену, музейную витрину, школьный проект, речной маршрут или ковш экскаватора на раскопе. Поэтому работы не повторяют друг друга, а обогащают: каждая даёт свой фрагмент, и вместе они складываются в единый пазл знаний.

И дело не в том, что отношение к Берингу стало другим. Изменился язык рассказа: сегодня в Якутии о нём говорят и сценой, и туристическим маршрутом, и реестром имён, и спектаклем, и экспедицией. Именно эта палитра форматов делает историю объёмной и настоящей.

P.S. Якутск служил ключевым опорным пунктом Великой Северной экспедиции. Витус Беринг, задержавшись здесь на три года для решения оперативных задач, внес неоценимый вклад в развитие региона. Его деятельность охватывала широкий спектр направлений: от создания образовательных учреждений, металлургического производства и судостроительной верфи до организации переселения пашенных крестьян в Якутию и прокладки транспортных путей (тракты).

Впервые статья опубликована на сайте Союза краеведов России.