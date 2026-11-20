Глава Якутии Айсен Николаев наградил Патриарха Московского и всея Руси Кирилла почетным знаком республики «Амарах Сурэх» («За добрую волю и благотворительность») по случаю его 80-летия. Соответствующий указ руководитель региона подписал в пятницу, о чем сообщил в своем Telegram-канале.

«За выдающуюся благотворительную, миротворческую и подвижническую деятельность в восстановлении и сохранении исторического и культурного наследия подписал указ о награждении Святейшего Патриарха Кирилла почетным знаком Республики Саха (Якутия) «Амарах Сурэх» — «За добрую волю и благотворительность»», — написал Айсен Николаев.

Глава республики подчеркнул, что многолетнее служение Предстоятеля Русской Православной Церкви направлено на укрепление веры, единство народа, развитие просвещения и дел милосердия, а его пастырское слово помогает людям находить утешение в испытаниях и заботиться о ближних. От имени якутян руководитель субъекта поблагодарил Патриарха Кирилла за внимание к республике, молитвы о ее многонациональном народе и совместную работу на благо Якутии, пожелав юбиляру крепкого здоровья и духовных сил.

Почетный знак Республики Саха (Якутия) «Амарах Сурэх» («Отзывчивое сердце» / «За добрую волю и благотворительность») был учрежден указом главы региона 23 мая 2016 года для поощрения граждан и организаций за значимый вклад в развитие меценатства, благотворительного и волонтерского движения. Награда выполнена из серебра 925-й пробы с позолотой в форме восьмилучевой звезды с якутским национальным орнаментом, в центре которой расположено красное эмалевое сердце, поддерживаемое позолоченными ладонями.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл неоднократно посещал Якутию с первосвятительскими визитами. В частности, в сентябре 2010 года он побывал в Якутске, Покровске и Мирном в рамках торжеств к 140-летию Якутской епархии, а в сентябре 2016 года вновь посетил регион с архипастырским визитом.