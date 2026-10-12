Икону Божией Матери «Умиление Градоякутская» передали участникам СВО

Передача святынь добровольческому отряду «Барс-2», инициированная руководством УФСИН, состоялась во время литургии в Спасском монастыре. По завершении богослужения начальник УФСИН Сергей Калиновский и Архиепископ Якутский и Ленский Роман обсудили вопросы духовного просвещения сотрудников, а также взаимодействия в сфере обеспечения свободы совести и вероисповедания осужденных.

В Спасском монастыре г. Якутска прошла литургия, которую возглавил Архиепископ Якутский и Ленский Роман.

В Богослужении приняли участие начальник УФСИН Сергей Калиновский и сотрудник отдела специального назначения УФСИН «Белый медведь», награжденный государственными наградами Российской Федерации – орденом Мужества и медалью «За храбрость» II степени.

В присутствии прихожан владыка поблагодарил представителей уголовно-исполнительной системы за добросовестное исполнение поставленных Родиной задач.

По инициативе руководства УФСИН он освятил и передал в дар икону Святой Троицы и икону Божией Матери «Умиление Градоякутская» для якутского добровольческого отряда «Барс-2» отряда «Боотур». Святыни помогут бойцам почувствовать духовную поддержку из родного края.

По завершении богослужения начальник УФСИН Сергей Калиновский и Архиепископ Якутский и Ленский Роман обсудили вопросы духовного просвещения сотрудников, а также взаимодействия в сфере обеспечения свободы совести и вероисповедания осужденных.