Неопалимая Купина: прошел молебен для МЧС

17 сентября Православная Церковь отмечает праздник иконы Божией Матери «Неопалимая Купина», которая является покровительницей пожарных и спасателей. По случаю праздника во Всехсвятском храме г. Якутска иеромонах Гермоген (Рубцов) совершил молебен, в котором приняли участие сотрудники Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия).

Испокон веков в православной Руси люди верили в чудодейственную силу образа Богородицы «Неопалимая Купина». По преданию, Божья матерь избавляет любое строение от огня, если в нем есть эта икона. В рядах сотрудников регионального управления МЧС России и пожарной охраны много тех, кто соблюдает традиции и почитает икону.

«День, в который чтят икону Божьей Матери «Неопалимая купина», можно назвать православным профессиональным праздником пожарных. Икона размещена во всех пожарных частях и является самой почитаемой в пожарно-спасательном братстве», – отметил Виталий Немцов, первый заместитель начальника Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия).

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