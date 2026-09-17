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17.09.2026 14:28
чтение: 1 мин
Православие
#Якутск

Неопалимая Купина: прошел молебен для МЧС

17 сентября Православная Церковь отмечает праздник иконы Божией Матери «Неопалимая Купина», которая является покровительницей пожарных и спасателей. По случаю праздника во Всехсвятском храме г. Якутска иеромонах Гермоген (Рубцов) совершил молебен, в котором приняли участие сотрудники Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия).

          Испокон веков в православной Руси люди верили в чудодейственную силу образа Богородицы «Неопалимая Купина». По преданию, Божья матерь избавляет любое строение от огня, если в нем есть эта икона. В рядах сотрудников регионального управления МЧС России и пожарной охраны много тех, кто соблюдает традиции и почитает икону.

          «День, в который чтят икону Божьей Матери «Неопалимая купина», можно назвать православным профессиональным праздником пожарных. Икона размещена во всех пожарных частях и является самой почитаемой в пожарно-спасательном братстве», – отметил Виталий Немцов, первый заместитель начальника Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия).

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Источник: Пресс-служба ГУ МЧС России по РС (Я)
Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по РС (Я)

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