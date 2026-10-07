В Якутске построят новый детский сад

Детский сад на 240 мест станет важным объектом для растущего микрорайона «Звездный» города Якутска. АО «ИФК «РФА-Инвест» (входит в Группу «РИК») завершит строительство в следующем году. 7 октября руководители города, министерства образования и министерства строительства республики установили золотую сваю на стройке.

Заказчиком строительства детсада в квартале «Воинская часть» микрорайона «Звездный» является Государственное казённое учреждение «Служба государственного заказчика Республики Саха (Якутия)», генеральным подрядчиком — акционерное общество «ИФК «РФА-Инвест».

«Мы реализуем этот проект под ключ, то есть решаем три задачи: проект, строительство и оснащение объекта. Соответствующий опыт у компании есть, рассчитываем сделать свою работу в срок и с хорошим качеством», — сообщил генеральный директор АО «ИФК «РФА-Инвест» Павел Кылатчанов.

Новое здание будет трехэтажным, его общая площадь 4066,73 тыс. кв. м. Благоустройство двора с игровой площадкой также делает «РФА-Инвест».

Срок окончания строительства — конец 2027 года.

Уже закончены изыскательские работы и вертикальная планировка территории, строители ведут установку свайного фундамента. В этом году, до наступления сильных морозов, планируется возвести первый этаж здания.

7 октября церемония установки сваи, по традиции, началась с алгыса. Золотую сваю установили министр строительства Республики Саха (Якутия) Виктор Романов, министр образования и науки Республики Саха (Якутия) Нюргуна Соколова, заместитель главы окружной администрации Якутска Алексей Гарагуля, заведующая детсадом №9 Людмила Акиньшина.

«Важно, чтобы вместе с новым жильём появлялись школы и детские сады. Это основа комфортной жизни семей. Наша задача — качественно построить детский сад, в котором каждому ребёнку будет тепло, безопасно и уютно», — отметил министр строительства Якутии Виктор Романов.

«Для каждой семьи появление рядом современного детского сада — это возможность обеспечить ребенку комфортные условия для развития, общения и первых шагов в образовании. Сегодня мы закладываем основу нового учреждения, которое станет важной частью социальной инфраструктуры растущего микрорайона. Уверена, что здесь будет создана современная образовательная среда, где детям будет интересно, безопасно и комфортно», — сказала министр образования и науки республики Нюргуна Соколова.

Замглавы города поблагодарил всех, кто будет работать на объекте: «Это важное событие для нашего города и для всех семей, которые ждут современное и уютное пространство для своих детей. Детский сад на 240 мест строится в рамках национального проекта «Семья», инициированного президентом России Владимиром Владимировичем Путиным. Это реальный шаг в поддержку семей и развитие нашего города. От имени Окружной администрации благодарю заказчика, подрядчиков и всех, кто будет работать на этом объекте. Уверен, что детский сад будет построен в срок и станет украшением микрорайона».