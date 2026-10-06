З или С: сможете правильно написать все 4 слова?
Тест на грамотность: З или С — вставьте пропущенные буквы
Грамотная речь важна не только в школе или на экзамене. Умение правильно писать и говорить помогает ясно выражать свои мысли, производить хорошее впечатление и избегать недопонимания. Даже одна неверно написанная буква иногда может испортить впечатление от текста.
Предлагаем проверить, насколько хорошо вы знаете правила русского языка. В каждом слове пропущена буква З или С. Ваша задача — вставить правильный вариант.
Попробуйте решить самостоятельно
Внимательно прочитайте фразы и впишите пропущенные буквы:
- Вкусная выре_ка.
- Маленькая про_ьба.
- Ра_чертить план.
- Летняя ко_ьба.
Не спешите заглядывать в ответы. Попробуйте определить написание каждого слова самостоятельно, а затем объяснить свой выбор.
Правильные ответы
1. Вкусная вырезка
Правильно: вырезка.
Это слово образовано от глагола вырезать и связано со словом резать. Поэтому пишется буква З:
выреЗка.
2. Маленькая просьба
Правильно: просьба.
В этом слове пишется буква С, поскольку оно связано с глаголом просить:
проСьба.
Обратите внимание: при произношении звук может звучать иначе из-за влияния соседних согласных, но написание определяется проверочным словом.
3. Расчертить план
Правильно: расчертить.
В этом слове используется приставка рас-. После неё стоит глухой согласный ч, поэтому пишется буква С:
раСчертить.
Сравните: разбудить, но расчертить. Выбор буквы в приставках на -з/-с зависит от следующего согласного: перед звонким обычно пишется з, перед глухим — с.
4. Летняя косьба
Правильно: косьба.
Слово образовано от глагола косить, поэтому сохраняется буква С:
коСьба.
Ответ
Получается такой вариант:
- Вкусная вырезка.
- Маленькая просьба.
- Расчертить план.
- Летняя косьба.
Если все слова написаны правильно, отлично — вы хорошо владеете орфографией! Если допустили ошибку, запомните проверочные слова: резать — вырезка, просить — просьба, косить — косьба.
Интересный факт о полиглотах
Полиглотами называют людей, которые владеют несколькими языками. Некоторые из них способны говорить на десяти и более языках. При этом изучение нового языка не только расширяет словарный запас, но и тренирует память, внимание и способность быстро переключаться между разными системами мышления.
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