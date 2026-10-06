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06.10.2026 22:02
чтение: 1 мин
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#найди ошибки
#русский язык

З или С: сможете правильно написать все 4 слова?

Проверка грамотности: правильно ли вы различаете З и С?
З или С: сможете правильно написать все 4 слова?

Тест на грамотность: З или С — вставьте пропущенные буквы

Грамотная речь важна не только в школе или на экзамене. Умение правильно писать и говорить помогает ясно выражать свои мысли, производить хорошее впечатление и избегать недопонимания. Даже одна неверно написанная буква иногда может испортить впечатление от текста.

Предлагаем проверить, насколько хорошо вы знаете правила русского языка. В каждом слове пропущена буква З или С. Ваша задача — вставить правильный вариант.

Попробуйте решить самостоятельно

Внимательно прочитайте фразы и впишите пропущенные буквы:

  1. Вкусная выре_ка.
  2. Маленькая про_ьба.
  3. Ра_чертить план.
  4. Летняя ко_ьба.

Не спешите заглядывать в ответы. Попробуйте определить написание каждого слова самостоятельно, а затем объяснить свой выбор.

Правильные ответы

1. Вкусная вырезка

Правильно: вырезка.

Это слово образовано от глагола вырезать и связано со словом резать. Поэтому пишется буква З:

выреЗка.

2. Маленькая просьба

Правильно: просьба.

В этом слове пишется буква С, поскольку оно связано с глаголом просить:

проСьба.

Обратите внимание: при произношении звук может звучать иначе из-за влияния соседних согласных, но написание определяется проверочным словом.

3. Расчертить план

Правильно: расчертить.

В этом слове используется приставка рас-. После неё стоит глухой согласный ч, поэтому пишется буква С:

раСчертить.

Сравните: разбудить, но расчертить. Выбор буквы в приставках на -з/-с зависит от следующего согласного: перед звонким обычно пишется з, перед глухим — с.

4. Летняя косьба

Правильно: косьба.

Слово образовано от глагола косить, поэтому сохраняется буква С:

коСьба.

Ответ

Получается такой вариант:

  1. Вкусная вырезка.
  2. Маленькая просьба.
  3. Расчертить план.
  4. Летняя косьба.

Если все слова написаны правильно, отлично — вы хорошо владеете орфографией! Если допустили ошибку, запомните проверочные слова: резать — вырезка, просить — просьба, косить — косьба.

Интересный факт о полиглотах

Полиглотами называют людей, которые владеют несколькими языками. Некоторые из них способны говорить на десяти и более языках. При этом изучение нового языка не только расширяет словарный запас, но и тренирует память, внимание и способность быстро переключаться между разными системами мышления.

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Тест на грамотность: в каком слове пропущена буква Ь?

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Источник: Сетевое издание SakhaLife.ru
Фото: Сетевое издание SakhaLife.ru

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