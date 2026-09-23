В УФСИН почтили память погибших сотрудников

Среди памятных дат Федеральной службы исполнения наказаний 22 сентября занимает особенное место. Этот день официально учрежден Днем памяти погибших при выполнении служебных обязанностей сотрудников уголовно-исполнительной системы Российской Федерации.

Традиционно личный состав и ветераны территориального органа ФСИН России собрались возле стелы Памяти, на которой золотыми буквами нанесены имена ушедших из жизни сослуживцев.

В митинге приняли участие сенатор Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации Сахамин Афанасьев, главный федеральный инспектор по Республике Саха (Якутия) Евгений Корнеев, руководитель Управления специальных программ Администрации Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия) Андрей Никифоров, руководитель республиканского добровольческого отряда «Боотур», председатель Ассоциации ветеранов боевых действий Республики Саха (Якутия) Иван Черкашин и участники специальной военной операции.

Открывая мероприятие, начальник УФСИН Сергей Калиновский отметил, что сотрудники и ветераны уголовно-исполнительной системы во все времена отстаивали законность, правопорядок и суверенитет России. Проявив доблесть и мужество, исполнили свой интернациональный долг в Афганистане и в ходе контртеррористических операций на Северном Кавказе. Самоотверженно участвуют в специальной военной операции, обеспечивая безопасность нашей Родины. С честью выполняют непростые служебные задачи по исправлению осужденных.

– К сожалению, есть сотрудники, которых сегодня нет среди нас. Но их отважные судьбы вошли в славную летопись истории ФСИН России и навсегда останутся в наших сердцах, – сказал он.

В память о безвременно ушедших из жизни сослуживцах зажжены свечи и возложены цветы. Объявлена минута молчания.

Сотрудникам, отличившимся в служебной деятельности, и участникам специальной военной операции на митинге вручены Благодарственные письма Главы Республики Саха (Якутия), сенатора Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации, главного федерального инспектора по Республике Саха (Якутия) и нагрудные знаки от ассоциации ветеранов боевых действий.

Руководителю УФСИН Сергею Калиновскому вручена Грамота командира 47-й танковой дивизии за добросовестное исполнение должностных обязанностей, высокую воинскую дисциплину, образцовое выполнение воинского долга, усердие и разумную инициативу, за твердость и решимость при выполнении задач в зоне специальной военной операции.

После чего состоялись просмотр видеофильма «Герои среди нас» и исполнение сотрудниками патриотических песен.

В завершение мероприятия помощник начальника УФСИН по организации работы с верующими иерей Иаков Бояркин в храме-часовне святых апостолов Петра и Павла провел панихиду по погибшим сотрудникам уголовно-исполнительной системы.

Читайте так же Артем Варданян: Каждый мальчик желает иметь героическую профессию