Кому и на сколько повысят пенсии в октябре

В большинстве случаев Соцфонд произведет перерасчет выплат автоматически

Люди, получившие I группу инвалидности, попечители и обладатели «северного стажа» — таков неполный перечень пенсионеров, которым в октябре придут повышенные выплаты. Подробности рассказала «Парламентская газета».

Юбиляры и инвалиды

Повышенную выплату в октябре начислят пенсионерам, которым в сентябре 2026 года впервые установили инвалидность I группы. Увеличение произойдет за счет удвоения фиксированной выплаты к страховой пенсии, пояснил «Парламентской газете» член Комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.

Страховые пенсии по старости в России состоят из двух частей: фиксированной и страховой. Фиксированная часть у всех получателей одинаковая, для расчета страховой части учитывают такие показатели, как общий трудовой стаж, средний заработок до 1 января 2002 года и сумма пенсионных взносов после этой даты.

Размер фиксированной выплаты к страховой пенсии в 2026 году — 9584 рубля 69 копеек. То есть с октября указанным пенсионерам будет положена фиксированная выплата в размере 19 169,38 рубля.

Также в октябре удвоят фиксированную выплату тем пенсионерам, которым в сентябре исполнилось 80 лет.

При этом доплату устанавливают только по одному из двух оснований — 80-летний юбилей или получение I группы инвалидности. Если фиксированную выплату удвоили, например, когда человек оформил I группу, то второй раз, при достижении им 80 лет, ее повышать не будут.

Обращаться в Соцфонд для повышения выплат в указанных случаях не надо: их увеличат автоматически.

На заслуженный отдых

Повышенная пенсия в октябре придет пожилым людям, которые незадолго до этого прекратили работать и вышли на заслуженный отдых.

Дело в том, что с 2016 по 2024 год пенсии работающих россиян индексировали по особым правилам: сумму повышали «на бумаге», но фактически продолжали выплачивать без учета индексации.

После прекращения трудовой деятельности пенсионер получает право на восстановление всех пропущенных за время работы индексаций, пояснил «Парламентской газете» председатель Комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.

Перерасчет происходит автоматически с первого числа месяца, следующего за увольнением.

Северный стаж

Фиксированная выплата к пенсии в октябре вырастет у тех пенсионеров, кто в сентябре набрал необходимый для этого «северный стаж». По действующему законодательству, за 15 и более трудовых лет в районах Крайнего Севера фиксированную часть пенсии повышают на 50 процентов. Если стаж в приравненных к ним местностях составляет от 20 лет, пенсионеру положена прибавка в 30 процентов. Обязательное условие: общий страховой стаж должен быть не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин.

Повышенная пенсия в октябре придет и неработающим пенсионерам, живущим в сельской местности, у которых в сентябре подтвержден стаж не менее 30 лет работы по профессиям и должностям из утвержденного правительством перечня. Им фиксированную выплату повысят на 25 процентов, то есть на 2396 рублей 17 копеек. Если сведения о стаже уже есть в системе персонифицированного учета Соцфонда, заявление от претендента не потребуется. В противном случае для этого придется обратиться в фонд с трудовой книжкой и архивными справками.

В помощь попечителям

На доплату к пенсии могут рассчитывать и пожилые люди, ухаживающие за нетрудоспособными близкими. Например, детьми или внуками до 18 лет. Если опекаемые учатся на дневном отделении, то доплату будут начислять, пока им не исполнится 23 года.

Размер доплаты за одного родственника — треть фиксированной выплаты к пенсии; если иждивенца два, величину доплаты удваивают. Если у пенсионера три человека и более на содержании, доплата будет составлять сто процентов фиксированной выплаты. То есть за одного родственника на попечении доплата составит около 3195 рублей, за двоих — примерно 6390 рублей, а за троих и более — 9584,69 рубля.

Надбавка положена как работающим, так и неработающим пенсионерам, получающим страховую пенсию по старости или инвалидности.