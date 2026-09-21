У кого оклады вырастут: Проиндексируют денежное довольствие и пенсии

Военным, полицейским и пожарным повысят оклады с 1 октября

Точный размер прибавки пока не раскрыт, но он не окажется ниже плановых 4 процентов

Денежное довольствие военнослужащих по контракту и призыву, полицейских, пожарных, таможенников станет выше. Предполагается, что постановление правительства об индексации окладов вступит в силу 1 октября 2026 года. В прошлом году повышение составило 7,6 процента. Сколько будет в этом, пока неизвестно, но не меньше обозначенных 4 процентов. Кому еще повысят денежное довольствие, рассказала «Парламентская газета».

Индексация силовикам

С 1 октября правительство планирует повысить оклады по воинским должностям и званиям. В проекте бюджета на 2026–2028 годы ежегодная индексация запланирована в размере 4 процентов. Но 2025 год преподнес сюрприз, и плановое увеличение по приказу министра обороны составило 7,6 процента. В этом году размер прибавки еще не объявлен, но она не должна быть меньше запланированной правительством.

Изменения коснутся военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, сотрудников Росгвардии со специальными званиями, сотрудников органов внутренних дел, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, принудительного исполнения, федеральной противопожарной службы, таможни и начальствующий состав органов федеральной фельдъегерской связи.

Повышение окладов по воинским должностям и званиям связано с плановой индексацией денежного довольствия, сообщил зампред Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный «Парламентской газете».

«В сфере безопасности качество работы зависит от квалификации людей и устойчивости кадров, на что напрямую влияет уровень зарплат, — сказал он. — Военнослужащие, военные пенсионеры должны быть стабильно и достойно обеспечены, ведь именно эти кадры обеспечивают защиту не только граждан, но и всего нашего общества и государства в целом».

От 3 до 10,5 процента

Депутат не зря упомянул пенсионеров. В проекте приказа отмечено, что размеры месячных окладов должны быть пересмотрены также уволенным со службы в органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и членам их семей.

После повышения суммы подлежат округлению до целого рубля в сторону увеличения.

Сумма денежного довольствия указанным лицам повышались ежегодно: в 2025 году — на 7,6 процента, в 2024-м — на 4,5 процента, в 2023 году — на 10,5 процента, в 2022 году — на 4 процента, в 2021 году — на 3,7 процента, в 2020 году — на 3 процента.

Кстати, постановлением кабмина от 15 сентября 2026 года до 2758 рублей в месяц увеличен оклад по воинской должности для призывников в ряде силовых структур. В списке — Росгвардия, ФСБ, спасательные воинские формирования МЧС.

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