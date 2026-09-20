В Якутии завершилось голосование

В Республике Саха (Якутия) завершилось голосование на выборах депутатов Государственной Думы Российской Федерации и выборах, назначенных на единый день голосования.

Голосование длилось в течение трех дней подряд: 18, 19 и 20 сентября 2026 года.

Избирательные участки закрылись в 20:00 часов по местному времени. Члены участковых избирательных комиссий приступили к подсчету голосов избирателей.

По данным на 18:00 часов явка избирателей на выборах составила 48,36%. Свои голоса отдали 313855 избирателей.

Предварительные итоги голосования будут озвучены 21 сентября 2026 г.

Центризбирком Якутии напоминает, что согласно Федеральному закону «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» в день голосования до момента окончания голосования на территории Российской Федерации ЗАПРЕЩАЕТСЯ опубликование (обнародование) данных об итогах голосования, о результатах выборов депутатов Государственной Думы, в том числе размещение таких данных в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть «Интернет»).

До 03.00 часов 21 сентября 2026 года по якутскому времени не допускается опубликование данных об итогах и о результатах голосования на выборах депутатов Государственной Думы России.

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