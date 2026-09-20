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20.09.2026 18:30
чтение: 1 мин
Политика
#Александр Самарский
#Томмот
#Юрий Байборода
#Якутия

Провал – II: В Якутии второй муниципалитет прокатил выборы главы

Провал – II: В Якутии второй муниципалитет прокатил выборы главы

Сегодня, 20 сентября 2026 года, в городском Совете города Томмота Алданского района Якутии прошло голосование депутатов, которые должны были выбрать нового главу муниципалитета.

Томмотские депутаты пытались выбрать главу города из двух кандидатов — Александра Самарского (действующего мэра) и Юрия Байбороды.

В первом туре голосования 5 депутатов проголосовали за Самарского, 1 — за Байбороду, а 8 депутатов испортили бюллетени, отдав голоса обоим кандидатам, так как в регламенте не было прописано главы «против всех».

Во втором туре за Самарского отдали голоса 4 народных избранника, 2 — за Байбороду, и снова 8 испортили бюллетени, отдав голоса обоим кандидатам, сообщают подробности «Вести Якутии».

Таким образом, Томмот оказался вторым муниципальным образованием в Якутии, которое не поддержало ставленников власти.

Напомним, что первыми выборы главы в новом формате прокатили депутаты Булунского района, и случилось это 11 дней назад – 9 сентября.

До этого муниципальные депутаты благополучно избрали глав Нерюнгринского района, города Якутска и Анабарского района.

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Источник: По материалам ИА «Вести Якутии».
Фото: «Вести Якутии».

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