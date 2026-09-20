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20.09.2026 10:57
чтение: 0 мин
Происшествия
#пропала женщина
#служба спасения якутии

Супруги пошли за ягодами и жена пропала…

пропавшая

В Олекминском улусе продолжаются поиски пропавшей женщины во время сбора ягод, сообщает Служба спасения Якутии. По предварительным данным, супруги – мужчина 1953 года рождения и женщина 1952 года рождения – отправились за ягодами на моторной лодке в местность Сосновка в 50 километрах от села Дельгей. Пара разделилась для сбора дикоросов, после чего женщина исчезла. Мужчина начал самостоятельные поиски пропавщей. Позже он смог связаться с дочерью и сообщить об исчезновении жены.
Информация о происшествии поступила в ЕДДС Олекминского улуса 9 сентября. На место выехала группа спасателей Службы спасения РС (Я) из Якутска под руководством Максима Колесова. 17 сентября поиск пропавшей велся по нескольким направлениям: провели прочесывание лесного массива; был совершен облет территории с помощью беспилотника с тепловизором. Поисковые работы продолжаются. Пока информации о ситуации с пропавшей не поступало.

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Источник: Служба спасения Якутии
Фото: Служба спасения Якутии

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