Семейные тайны: Раскрыто убийство 12-летней давности

В Якутии раскрыли убийство 12-летней давности: подозреваемый задержан

Оперативники отдела МВД России по Чурапчинскому району совместно с сотрудниками Управления уголовного розыска МВД по Республике Саха (Якутия) задержали 45-летнего жителя села Чурапча, подозреваемого в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть мужчины 12-летней давности.

20 июля 2014 года в центральную районную больницу Чурапчинского района был доставлен местный житель 1983 года рождения с ножевым ранением. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, от полученной травмы потерпевший скончался в тот же день.

На место происшествия незамедлительно выехали оперативники, но выйти на след злоумышленника по горячим следам не удалось. По данному факту следственными органами было возбуждено уголовное дело по части 4 ст. 111 Уголовного кодекса Российской Федерации.

В результате работы по раскрытию преступлений прошлых лет полицейские установили личность подозреваемого и задержали его.

Выяснилось, что в ту ночь погибший пришел в дом родственников в поисках своей жены. В террасе дома он встретился со своим зятем, с которым на почве ревности вспыхнул конфликт. Во время потасовки подозреваемый, которому тогда было 33 года, схватил кухонный нож и ударил его в область живота. Раненый мужчина выбежал на улицу и добрался до соседей, которым сообщил, что на него напали неизвестные люди. После случившегося мужчина с семьёй переехал в Якутск, захватив с собой вместе с вещами орудие преступления – кухонный нож из набора.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий мужчина признался в содеянном, после чего был передан следственным органам для проведения процессуальных действий. Нож был изъят и направлен на исследование, которое подтвердило причастность фигуранта к тяжкому преступлению.

Все необходимые следственные действия и оперативные мероприятия по уголовному делу проведены. Мужчине предъявлено обвинение в инкриминируемом деянии.

«В ближайшее время ему предстоит ответить перед судом», — сообщает пресс-служба МВД по Республике Саха (Якутия).

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