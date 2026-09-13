Гороскоп удачи и невезения на октябрь 2026 для Воздушных знаков: Близнецы, Весы, Водолей

Октябрь 2026 года станет для Близнецов, Весов и Водолеев месяцем сильных контрастов. Воздушная стихия получает мощную интеллектуальную подпитку, однако с 24 октября Меркурий переходит в ретроградное движение, поэтому вторая половина месяца потребует осторожности. Этот октябрь разделится на период ярких возможностей и период проверки решений.

Близнецы

Удача. Для Близнецов октябрь 2026 начнется с удачной полосы в делах, связанных с общением, торговлей, учебой и короткими поездками. Меркурий — ваш управитель — в первой половине месяца дает ясность ума, легкость в переговорах и способность находить нужных людей. Особенно удачными будут 5–13 октября: возможны неожиданное денежное предложение, выгодный контракт, удачная продажа или важная информация, которая поможет обойти конкурентов. Этот октябрь отлично подходит для запуска блога, рекламной кампании, публичных выступлений и любых интеллектуальных проектов. Даже непродолжительная поездка может открыть новую перспективу.

Невезение. С середины октября нарастает риск путаницы в документах, потери писем, опозданий и поломок гаджетов. После 24 октября ретроградный Меркурий может буквально устроить сценарий «все пошло не по плану». В этот период Близнецам не стоит подписывать важные договоры, брать кредиты, покупать технику или давать необдуманные обещания. Опасные дни — 22–26 октября. Возможны ссоры с братьями, сестрами, соседями или коллегами из-за искаженной информации. Деньги могут уходить через штрафы, комиссии и двойные оплаты. Октябрь требует от Близнецов не скорости, а внимательности.

Весы

Удача. Для Весов октябрь 2026 — месяц личного обаяния и партнерских прорывов. Венера наделяет вас дипломатичностью, умением нравиться и притягивает нужные знакомства. Первые десять дней октября отлично подходят для свиданий, собеседований, переговоров, презентаций и публичных выходов. Возможна неожиданная поддержка от партнера, клиента или покровителя. Октябрь может принести романтическое знакомство, которое изменит планы на ближайший год. Особенно повезет Весам, занятым в сфере красоты, юриспруденции, дизайна и консалтинга. Финансовые возможности расширятся через сотрудничество, а не одиночные действия.

Невезение. Вторая половина месяца создает эмоциональные качели. Вблизи полнолуния возможны вспышки старых обид, ревность и манипуляции со стороны близких. Не пытайтесь угодить всем: в этом октябре излишняя уступчивость может обернуться потерями. Будьте осторожны с крупными покупками для дома, ремонтом, кредитами и любыми авантюрами «за компанию». После 24 октября из-за ретроградного Меркурия могут вернуться старые долги, бывшие партнеры и незакрытые юридические вопросы. Это не лучшее время для подписания брачных или финансовых контрактов.

Водолей

Удача. Октябрь 2026 открывает перед Водолеями карьерные возможности. Планеты подчеркивают ваш профессиональный дом, поэтому любая инициатива может быть замечена руководством. Удачные дни — 8–14 октября: возможны премия, повышение, успешное выступление, выгодный заказ или предложение от друзей. Этот октябрь благоприятен для запуска онлайн-проектов, работы с аудиторией, научных исследований, учебы и командировок. Водолеи, которые давно вынашивали смелую идею, получат шанс заявить о себе. Поддержка придет от единомышленников и людей издалека.

Невезение. Во второй половине месяца стоит сбавить обороты. Резкие высказывания и нежелание согласовывать действия с другими могут привести к конфликту с начальством или проверяющими органами. Напряженные дни — 19–24 октября. Вероятны сбои в интернете, задержки рейсов, проблемы с документами и техникой. Ретроградный Меркурий с 24 октября особенно сильно бьет по вашим коммуникациям: письма могут теряться, договоренности — меняться. Не начинайте в эти дни важные переговоры и не запускайте сложное оборудование. Октябрь требует от Водолеев терпения к людям и бытовым мелочам.

Итоги октября 2026 для Воздушных знаков

Октябрь 2026 года — не время для слепого риска. С 1 по 20 октября воздушные знаки могут смело действовать, заводить контакты и строить планы. После 24 октября лучше переключиться на анализ, проверку информации, завершение ранее начатых дел и устранение ошибок. Удача в этом октябре придет к тем, кто умеет сочетать вдохновение с дисциплиной.

Читайте также: Тест на возраст: Кого увидели первой — девушку или старуху?