Чыскыырай рассказала всю правду про свою беременность!

Много шума наделала публикация о том что этно-звезда Валентина Романова – Чыскыырай, возможно, беременна. Многозначительные фото и реплики звезда самолично опубликовала в своей соцсети, вызвав множество пересудов.

Сегодня Чыскыырай раскрыла всю правду о своей беременности в посте на якутском языке.

Звезда пишет, что решилась рассказать обо всем откровенно, так как оказалась в центре внимания общественности.

Она разволновалась, поразилась и даже опечалилась, так как толком не знает, что сказать, как достойно выйти из положения, в котором оказалась. В то же время, артистка обрадовалась, так как люди, желая ей добра, растолковали ее пост как беременность.

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Валентина Романова подчеркнула, что нынче отмечает свое 55-летие и 30-летие творческой деятельности. В своем загадочном фото Чыскыырай имела в виду, что ее творчество идет изнутри. На короткое время ей даже показалось, как будто она действительно ждет ребенка. Так как прямо сейчас взращивает большой творческий проект.

Женщина призналась, что никогда в жизни не отличалась изяществом, она всегда была и есть, что называется, в теле.

Сейчас она готовится к своему юбилейному концерту на котором намерена провести обряд очищения для посетителей. В особенности соцсетей она только вникает. Поэтому попросила не понимать ее предыдущий пост превратно.

Короче, в прямом смысле Чыскыырай не беременна. Но она вынашивает творческий проект, что требует не меньше энергии.

В общем, трюк удался, звезда внимание к себе привлекла. Накануне своего сольника, который состоится 17 октября в Доме дружбы народов им. Кулаковского.

А то много зрелищ в Якутске, надо как-то выделяться…