Биатлонисты проводят медовый месяц на трассе в Алдане

Обычно в медовый месяц летят куда-нибудь к теплому морю и пальмам. Но биатлонисты Кирилл Бажин и Виктория Сливко, которые поженились в конце сентября, легких путей не ищут. Пляжному шезлонгу молодожены предпочли… тренировочный сбор в заснеженном Алдане. Вот она, настоящая спортивная романтика!

Ребята приехали в Якутию вместе с национальной сборной России. Сейчас в Алдане вообще шумно и круто: туда съехались топовые лыжники и биатлонисты из России и Беларуси. Наматывать километры по первому снегу они будут под присмотром лучших тренеров Юрия Каминского, Олега Перевозчикова и Андрея Падина.

Просто тренировками дело не ограничится, впереди у спортсменов соревнования по лыжным гонкам «Первый снег Селигдара» (28–29 октября) и биатлонный «Ультра-спринт» (31 октября и 1 ноября).

От всей души поздравляем молодоженов! Счастья вашей прекрасной спортивной семье и, конечно же, золотых медалей в новом сезоне!

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