В Алдан прибыли сборные России и Беларуси по биатлону и лыжным гонкам

18 октября в Алдан прибыли спортсмены и тренеры сборных России по биатлону и лыжным гонкам, а также сборной Беларуси по биатлону. В Якутии они проведут традиционные тренировочные сборы в рамках подготовки к зимнему сезону.

Среди прибывших тренеров Юрий Каминский, Олег Перевозчиков и Андрей Падин. Каминский работает со сборной Беларуси по биатлону, Перевозчиков является старшим тренером сборной России по лыжным гонкам, а Падин возглавляет тренерскую работу в сборной России по биатлону.

Помимо тренировок, спортсмены примут участие в соревнованиях по лыжным гонкам «Первый снег Селигдара» 28–29 октября и в соревнованиях по биатлону «Ультра-спринт» 31 октября и 1 ноября. На старт вместе с представителями национальных сборных выйдут и юные спортсмены.

Проведение тренировочных сборов и соревнований с участием сильнейших спортсменов способствует развитию лыжных гонок и биатлона в Якутии и соответствует задачам государственной программы «Спорт России».