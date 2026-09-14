Подозрения в махинациях: Генпрокурору предложили возбудить уголовное дело на мэрию Нерюнгри

Народный фронт в Якутии официально обратился к Генеральному прокурору РФ с просьбой провести повторную проверку и рассмотреть вопрос о возбуждении уголовного дела против мэрии города Нерюнгри из-за грубых нарушений при благоустройстве парка «Культурный». Информация об этом широко распространилась в обществе, многие паблики перепостили его у себя — Торбозное радио, SakhaTime, Sakhaday, группы в ВКонтакте, Дзен и другие.

SakhaLife последовательно следит за развитием событий вокруг этого объекта.

Суть конфликта и претензии общественников

История начиналась весьма вдохновляюще. В 2023 году проект парка «Культурный» выиграл всероссийский конкурс и получил федеральный грант на 150 миллионов рублей!

Позитивная часть на этом закончилась.

Сами строительные работы начались летом 2024-го. К полувековому юбилею города Нерюнгри, который отметили в ноябре 2025-го, сдать объект не успели… Парк был сдан со значительной задержкой лишь весной 2026 года. Поскольку до холодов не успели, что часть работ велась зимой, что в условиях Якутии чревато. Так и получилось. С наступлением тепла жители столкнулись с массовыми дефектами: вздулась и пошла волнами плитка, начала слезать краска, появились разрушения. Нерюнгринцы метко переименовали парк, вместо «Культурный» — «Халтурный».

И пошла нарастать реакция общественности.

Первое обрашение ОНФ

Первое официальное обращение ОНФ Якутии в правоохранительные органы по поводу парка «Культурный» в Нерюнгри было направлено в Следком по Якутии в июле 2026 года.

Тогда сопредседатель реготделения ОНФ Алексей Лаптев открыто потребовал рассмотреть вопрос о возбуждении уголовного дела сразу по трем статьям Уголовного кодекса РФ, включая преступную халатность и хищения бюджетных средств.

Главные детали первого обращения

Активисты ОНФ и местные жители массово зафиксировали, что на объекте, где мэр Нерюнгри Илья Гудошник в 2023 году получил федеральный грант на 150 миллионов рублей, качество работ системно не соответствовало проекту. Вместо качественного пространства получился брак.

В ОНФ подчеркнули, что попытки подрядчика и администрации исправить дефекты носили исключительно формальный характер, превратившись в «имитацию деятельности».

Дальнейший ход событий

Поскольку первоначальные проверки и гарантийный ремонт не привели к реальному изменению ситуации, в сентябре 2026 года Народный фронт пошел на более жесткий шаг и направил повторное обращение уже на самый верх — Генеральному прокурору РФ — с требованием провести глубокий аудит сметной стоимости и действиям чиновников.

Смещение акцентов в обрашениях ОНФ

В первом заявлении ОНФ требовал возбудить уголовные дела в Нерюнгри по трем статьям УК:

Статья 159 УК РФ («Мошенничество») — в части возможного хищения бюджетных и федеральных средств, выделенных в рамках гранта, из-за явного несоответствия фактически выполненных работ утвержденной проектно-сметной документации.

Статья 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями») — в отношении руководства города Нерюнгри, допустившего приемку и оплату некачественно выполненных или незавершенных работ.

Статья 293 УК РФ («Халатность») — по факту ненадлежащего исполнения чиновниками своих обязанностей при контроле за ходом благоустройства парка, что привело к разрушению его элементов сразу после сдачи объекта.

Общественники настаивали на том, что налицо не просто мелкий строительный брак, а системные нарушения с признаками уголовно наказуемых деяний.

В новом обращении ОНФ к Генпрокурору РФ общественники настаивают на проверке по тем же трем базовым статьям Уголовного кодекса, что и в первом заявлении в региональный Следком.

Однако важно отметить, что акцент сместился на процессуальную отмену предыдущих мягких решений местных органов и проведение независимой экспертизы.

— Проверка проведена фрагментарно, выборочно и не отражает всей совокупности нарушений. Системные дефекты по-прежнему на месте, а декларируемые меры не привели к фактическому устранению недостатков, — пишет ОНФ.

Главное отличие нового обращения ОНФ — требование забрать материалы у местных структур, привлечь независимых профильных экспертов из Москвы или других регионов и провести глубокий финансово-технический аудит смет, поскольку ОНФ считает текущие попытки подрядчика сделать «гарантийный ремонт» лишь формальной имитацией деятельности.

Таким образом, Народный фронт просит провести процессуальную проверку на наличие признаков преступления в расходовании бюджетных средств. ОНФ оперирует масштабом нарушений, заявляя, что под угрозой нецелевого расходования и фактического ущерба оказалась вся сумма федерального гранта — 150 миллионов рублей. Логика начисления потенциального ущерба со стороны активистов строится на следующих факторах: Полная несостоятельность выполненных работ: ОНФ указывает, что объем брака (разрушенная плитка, дефекты покрытий и конструкций) настолько масштабен, что объект фактически требует глубокой переделки.

Активисты настаивают на проведении независимого финансово-технического аудита, чтобы выяснить реальную рыночную стоимость уложенных материалов и сопоставить её со сметой. По их мнению, зафиксированные разрушения указывают на то, что закупались более дешёвые и менее качественные аналоги, что и формирует скрытый ущерб.

Позиция мэрии Нерюнгри

Мэр Нерюнгри Илья Гудошник и его подчиненные пытаются пригладить ситуацию. Подчеркивают, что на объекте идет гарантийный ремонт, дефекты исправляются силами подрядчика (ООО «СК Профи») и дополнительные бюджетные средства на это не расходуются.

Позиция Айсена Николаева

Глава Якутии изначально активно поддерживал и продвигал проект «Культурного» парка в Нерюнгри.

Айсен Николаев неоднократно лично инспектировал ход строительства во время своих рабочих поездок в Нерюнгринский район. Он подчеркивал, что этот парк, выигравший федеральный грант на 150 миллионов рублей, должен стать главной точкой притяжения для горожан. Глава республики подчеркивал, что важно учитывать мнения жителей города при строительстве.

После того как объект был сдан с задержкой и «поплыл» весной 2026 года, вызвав шквал критики жителей и официальное обращение Народного фронта к силовикам, Айсен Николаев долгое время хранил молчание по этому поводу.

Однако вчера, 14 сентября Айсен Николаев вышел в прямой эфир на ГТРК САХА, отвечая на вопросы якутян. В числе задавших вопрос главе оказалась жительница Нерюнгри Ольга. Она задала вопрос о реконструкции улицы Тимптонской, в ходе которых пострадали тротуары, их сузили сантиметров на 70, что доставляет неудобства жителям. «В нашем городе все делается не на улучшение а на ухудшение», — вздохнула Ольга.

Отвечая на ее вопрос, глава республики заверил, что даст поручение разобраться с этой ситуацией, так как после ремонта точно не должно быть ухудшения.

При этом Айсен Николаев сам продолжил тему о Нерюнгри и привел в пример парк «Культурный», к воплощению которого у него оказались серьезые нарекания. Вот что глава Якутии заявил в ходе прямого эфира:

— Если говорить о Нерюнгри. На дне шахтера я был, и замечания делал главе города в первую очередь, так как он был заказчиком. И главу района попросил на контроль взять. Большие, огромные средства были выделены ремонт парка «Культурный», который прилегает ко дворцу культуры, в самом центре Нерюнгри. В конце прошлого года мы там когда уже давали замечания, что слишком переходите в холодное время по ряду работ. Не будет ли потом ухудшения качества? В этом году прошелся — как морская волна, мощение, которое было сделано. Вышло… Грязь там рядом. Ну, видно, что не то, что недоделки… Достаточно много трат. Мне радостно говорят: «А это все по гарантии исправят». Почему у нас все время по гарантии? В городе Якутске так же раньше было. Дорогу делают. Потом начинаются какие-то проблемы. Люди начинают писать. Дальше гарантии. Но это же все равно — на год и больше работ. Людям неудобно, людям плохо. Качество от того, что что-то там по гарантии исправили, точно лучше не становится. По Нерюнгри у меня очень серьезное замечание городской администрации именно по этому парку. Самый центр города. Идея очень хорошая. Проект очень хороший. А качество очень низкое. Поэтому здесь надо, коллеги, все-таки на местах людям тоже смотреть, замечания давать. Делать надо сразу качественно, — отметил глава Якутии в прямом эфире.

Якутск усиливает контроль

В Нерюнгри до 16 сентября вынесен на общественное обсуждение проект нового Устава города, который юридически закрепляет встраивание местной власти в жесткую вертикаль. Поправки приводят городской документ в соответствие с федеральным и республиканским законодательством, кардинально меняя правила игры, сообщает Торбозное радио.

Изменения включают два ключевых блока

Ликвидация прямого влияния жителей

Из Устава полностью исключается возможность отзыва мэра и депутатов населением. Инструмент, позволявший горожанам досрочно отправлять в отставку неэффективных выборных лиц, больше не предусмотрен законом.

Усиление контроля сверху

Глава Якутии получает беспрецедентные рычаги влияния на мэра Нерюнгри. В случае досрочной отставки или ареста градоначальника именно руководитель республики в течение 10 дней назначает временно исполняющего обязанности. Кроме того, глава Якутии сможет официально выносить мэру предупреждения, выговоры и напрямую инициировать перед горсоветом его отставку.

Для Нерюнгри, где долгие годы длился публичный конфликт между городской мэрией во главе с Ильей Гудошником и районной администрацией, эти реформы означают фактическое упразднение независимости муниципальной власти. Двоевластие уходит в прошлое: снизу возможностей влиять на мэра не остается, зато контроль со стороны Якутска становится абсолютным.

В таком случае, при дальнейшем усилении вертикали власти, а это федеральный тренд, корректировка действий муниципальной власти может быть именно такой, как было продемонстрировано в прямом эфире. Если население не встречает понимания у своего мэра, люди обращаются к главе республики. А у главы Якутии появляются реальные механизмы воздействия на глав муниципалитетов.

Ну и, конечно, никто не оспаривает законное право каждого гражданина обращаться к надзорным органам. Как это сделал сопредседатель Якутского ОНФ Алексей Лаптев, направивший свое обращение к Генпрокурору России. С предложениеми возбудить уголовное дело на мэрию Нерюнгри по трем статьям УК РФ.

— Речь идёт не просто о недочётах, речь о неэффективном расходовании огромных бюджетных средств и о прямом ущемлении интересов тысяч жителей, для которых эти общественные пространства жизненно важны. Такая ситуация недопустима и требует жёсткой, предметной реакции, — пишет Алексей Лаптев, сопредседатель Якутского ОНФ.

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