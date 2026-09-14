Дмитрий Дмитриевич, мы мерзнем! Помогите!

Главе городского округа г. Якутск Садовникову Д. Д. от жителей многоквартирного дома, расположенного по адресу:

г. Якутск, ул. Каландаришвили, д. 40, корп. 3



КОЛЛЕКТИВНОЕ ОБРАЩЕНИЕ

о срыве отопительного сезона и недобросовестном исполнении обязательств Фондом капитального ремонта РС (Я)

Уважаемый Дмитрий Дмитриевич!

Мы, жители 64-квартирного жилого дома по адресу г. Якутск, ул. Каландаришвили, 40/3, убедительно просим Вашего немедленного личного вмешательства в критическую ситуацию, угрожающую жизни и здоровью граждан. По вине НКО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов РС (Я)» и привлеченных им подрядных организаций в нашем доме полностью сорвано своевременное начало отопительного сезона. В городе уже выпал первый снег, на улице установились отрицательные температуры, однако в наших квартирах до сих пор полностью отсутствует теплоснабжение.

В текущем году в нашем доме был запланирован капитальный ремонт внутридомовой системы теплоснабжения. Несмотря на то, что для проведения таких ресурсоемких работ подрядчик был обязан использовать весь летний межпиковый период, фактически к работам приступили лишь 8 августа. Все три летних месяца, когда можно и нужно было вести замену коммуникаций в плановом режиме, Фонд капитального ремонта бездействовал.

В результате халатного отношения к планированию сроков, замена системы отопления в 64 квартирах началась в спешке и в условиях критического дефицита времени. За этот короткий период на объекте несколько раз менялись рабочие бригады, что повлекло за собой полное отсутствие преемственности, контроля за качеством и вызвало откровенный технологический брак.

Монтажные работы ведутся с грубейшими нарушениями, повсеместно фиксируется халтура, которая в будущем неизбежно приведет к аварийным ситуациям и прорывам на теплосетях.

Представители Фонда пытаются оправдать срыв сроков тем, что часть жильцов отказалась предоставлять доступ в квартиры. Однако заявляем: отказ собственников стал вынужденной и защитной реакцией на хаос, происходящий на объекте. Видя некомпетентность постоянно меняющихся рабочих и низкое качество сборки узлов, люди обоснованно побоялись остаться к зиме с полностью разрушенной и неработающей системой.

Если бы подрядной организации пришлось менять систему во всех 64 квартирах, работы не были бы завершены даже наполовину. То, что часть квартир не согласилась на замену, для подрядчика стало лишь удобным прикрытием собственной организационной беспомощности.

Основную часть жителей нашего дома составляют одинокие пенсионеры, ветераны и пожилые люди. В настоящий момент температура в жилых помещениях упала до недопустимых для жизни значений. Чтобы не замерзнуть насмерть в собственных домах, старики вынуждены ходить в квартире в унтах и верхней одежде, непрерывно использовать электрические обогреватели, что создает колоссальную нагрузку на старую проводку и угрожает пожарной безопасности.

Считаем, что руководство Фонда капитального ремонта РС (Я) провалило контроль за социально значимым объектом в условиях Крайнего Севера. Из-за их халатности десятки людей оказались заложниками ледяных квартир.

На основании вышеизложенного, учитывая экстренность ситуации и прямую угрозу здоровью людей, ПРОСИМ ВАС:

Принять немедленные меры реагирования и взять под личный контроль завершение работ по запуску тепла в доме по ул. Каландаришвили, 40/3. Направить на объект экстренную комиссию с привлечением представителей Министерства ЖКХ и энергетики РС (Я), Управы округа, Управления государственного строительного и жилищного надзора РС (Я) для фиксации нарушений и оценки готовности теплового узла и магистральных сетей. Обязать Фонд капремонта привлечь дополнительные квалифицированные силы для устранения халтуры и немедленного запуска отопления. Привлечь к строгой дисциплинарной ответственности должностных лиц Фонда капремонта РС (Я), допустивших начало работ лишь в конце лета и сорвавших график подготовки дома к зиме.

Жители дома находятся на грани отчаяния. Мы надеемся на Ваши решительные действия и ждем скорейшего запуска тепла в наших квартирах. С уважением, жильцы дома № 40/3 по ул. Каландаришвили. 15.09.2026 г.

Предоставляем реальную переписку из общедомового чата жильцов нашего 64-квартирного дома. В этих сообщениях — вся хроника того, как Фонд капитального ремонта полностью провалил работу, довел ситуацию до критической и оставил стариков замерзать в квартирах с унтами на ногах.

— У нас дырень в сварном шве, там шипит

— В 17кв.то же самое на кухне и в комнате даже в трех местах😬

— А че это так вечером то, чтоб опять напортачить в спешке

— А после гарантию вы даете, что все трубы у нас сделаны по нормативам? А если, не дай бог, ттт, зимой что либо случится, к кому мы должны обращаться для устранения неполадок?

— Короче тепла еще три дня как минимум не увидим😬😡

— кв.19 — буду завтра до обеда, с 14:00 до 18:00 меня нет, отпроситься с работы уже не получится, и так с четверга тут безвылазно сижу, в итоге работники фкр только сегодня подошли и то на завтра работы перенесли. Жду с утра ‼️‼️

— Когда в 20 квартире посмотрите протечку?

— В доме есть дети до года. При такой температуре. Уже не о купании и пеленании слов нет.

— К отрезку старого стояка сверху приварили кусок новой трубы с подводкой к батарее и далее в техэтаж. Это капремонт или халтура!?

— Сварщик один. Не успевает говорят

— Таким макаром нынче все замерзнем, по ходу

— Какое отопление? Часть дома без труб. Хорошо вам месяц назад сделали, а до нас только дошли. Хорошо если к середине недели запустят

Садовников: Коммунальный блок задачу провалил!