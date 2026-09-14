Сотрудник спецназа «Белый медведь» удостоен крапового берета

В ГУФСИН России по Иркутской области прошли квалификационные испытания на право ношения крапового берета среди сотрудников отделов специального назначения территориальных органов ФСИН России. В финал вышел 51 сотрудник из 23 территориальных органов ФСИН России. По итогам состязаний краповые береты торжественно вручены 6 сотрудникам.

В ГУФСИН России по Иркутской области прошли квалификационные испытания на право ношения крапового берета среди сотрудников отделов специального назначения территориальных органов ФСИН России.

В финал вышел 51 сотрудник из 23 территориальных органов ФСИН России. На пределе физических возможностей они совершили марш-бросок на 10 километров по пересеченной местности, преодолевая водные преграды и дымовые завесы, а также отражая нападения из неожиданных засад.

После марш-броска сотрудники спецназа продемонстрировали свои умения в стрельбе из автомата Калашникова и пистолетов, штурме многоэтажного здания, акробатических упражнениях, комплексе приемов рукопашного боя без оружия и с оружием.

Завершающим этапом финального дня стал 12-минутный поединок сотрудников с инструкторами по правилам универсального боя.

По итогам квалификационных испытаний почетного права ношения заветного крапового берета удостоены 6 участников состязаний:

сотрудник отдела специального назначения «Белый медведь» УФСИН России по Республике Саха (Якутия),

сотрудник отдела специального назначения «Россы» ГУФСИН России по Свердловской области,

сотрудник отдела специального назначения «Кедр» ГУФСИН России по Кемеровской области – Кузбассу,

сотрудник отдела специального назначения «Север» УФСИН России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре,

сотрудник отдела специального назначения «Тень» УФСИН России по Еврейской автономной области,

сотрудник отдела специального назначения «Ирбис» УФСИН России по Республике Тыва.

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