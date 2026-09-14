Все филиалы ГУП ЖКХ РС(Я) вступили в отопительный сезон
Все филиалы ГУП «ЖКХ РС(Я)» вступили в отопительный сезон
Все производственные филиалы ГУП «ЖКХ РС(Я)» вступили в отопительный сезон 2026-2027 годов. Об этом в своем официальном канале в МАКС сообщил генеральный директор предприятия Виталий Чикачев.
Вслед за арктическими районами к осенне-зимнему периоду в соответствии с утвержденным графиком подключились филиалы центральной, вилюйской и заречной групп районов. На сегодняшний день подача теплоносителя осуществляется в объекты социальной сферы и жилищный фонд по всей зоне присутствия предприятия.
В рамках летней ремонтной кампании подготовлено свыше 750 тепло-, водоснабжающих объектов и порядка 3 тысяч километров инженерных сетей. На объектах проведен ремонт и замена технически устаревших и изношенных котловых агрегатов, основного и вспомогательного оборудования, обновлены десятки километров тепловых и водопроводных сетей.
«Выражаю благодарность коллегам за ответственный подход к поставленным задачам и своевременную подготовку к зиме. Наш безусловный приоритет – обеспечить устойчивую работу объектов и бесперебойное теплоснабжение в течение всего отопительного периода», — отметил Виталий Чикачев.
Север готов к зиме: ГУП «ЖКХ РС(Я)» обеспечило теплом
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