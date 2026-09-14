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14.09.2026 15:23
чтение: 0 мин
Судебная хроника
#Дьулустаан Сергеев
#крематорий
#фото

Заживо в колумбарии: Подноготная жуткого скандала вокруг крематория

Якутский журналист подал в суд на крематорий после обнаружения своего фото

Как стало известно «Эхо столицы», журналист Дьулустаан Сергеев подал в суд на крематорий Якутска.

Напомним, в июне текущего года благодаря репортажу нашей редакции было обнаружено, что крематорий разместил фотографию мужчины на ячейке для урн с прахом. Снимок был выставлен в качестве примера. Как объяснял директор крематория Константин Старцев, он не знал, что на фото живой человек, так как снимок, по его словам, сгенерировал искусственный интеллект.

12 августа Дьулустаан Сергеев подал в суд иск о защите права на изображение и взыскании компенсации морального вреда. Как он рассказал «Эхо столицы», сумму компенсации сейчас определяют юристы.

Предварительное судебное заседание состоится 24 сентября.

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Источник: Эхо столицы
Фото: Эхо столицы

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