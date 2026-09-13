Как я путалась под ногами высоких гостей и не только… — Капиталина Алексеева

В качестве вступления, как бы затравки, хочется вернуться к событиям недавнего прошлого, когда мы, члены пациентского движения «Антирак», стали участниками встречи высоких гостей из Москвы — Главы правительства России и министра здравоохранения России — во время их посещения нашего онкологического диспансера. Подготовка к визиту таких гостей, наверно, имеет свои требования с учетом цели визита, вопросов безопасности, должности участников…

К этому мы не были допущены, это было не нашей головной болью. Хочу подчеркнуть, что я попала в кадр с Мишустиным совершенно случайно, благодаря тому, что Главу правительства заинтересовал наш проект «Антирак – поддержка выживших».

Как он заметил наш проект? Дело было так. Большая делегация важных персон и свиты из местных чиновников, прессы и охраны спокойно шла по коридору онкодиспансера, вдоль стен которого висели портреты выживших от рака пациентов. Михаил Владимирович вдруг заметил наши портреты и описание проекта, короче, он увидел нас. Татьяна Ивановна, главный врач диспансера, стала рассказывать о движении «Антирак», и по ходу движения она увидела меня, тихонько сидящую на лавке вдоль стены. Татьяна Ивановна и сама, наверно, не ожидала увидеть меня, и ей ничего не оставалось делать, как представить меня Премьеру.

Слава богу, я догадалась встать, пожать протянутую руку Премьера и ответить на его вопросы. Надо сказать, что высокий гость показался мне приятным человеком и красивым мужчиной (еще их замечаю!), от него веяло каким-то теплом и неподдельным интересом к своему собеседнику.

Вау! На следующее утро проснулась знаменитой, как и остальные участники встречи, которые были включены в программу приема заранее, т.е. по протоколу. Наши девочки были как-то морально и физически готовы к встрече, были одеты соответственно и причесаны, не то что мой экспромт (я оказалась там в качестве мебели, ни прически, ни макияжа…).

Потом при разных встречах в разных кабинетах меня поздравляли, хвалили, пожимали руки и говорили, что меня «очень хорошо подготовили». В ответ я только смеялась: никто меня не готовил, попала в кадр случайно, говорила Премьеру истинную правду, как есть. Между прочим, Премьер, говорят, похвалил наш проект. Ладно, оставим эту тему.

Живем мы в какое-то время, когда каждый день в стране что-то случается, причем не очень хорошее, если не сказать хуже. Плохие вести – не продукт ИИ, к сожалению, а реальная жизнь. По этим делам главное – не смотреть телевизор и не читать всякого рода фейковые новости в телефонах. Все эти соцсети оболванивают нас, простой доверчивый люд, каких все еще довольно много как осколки коммунистического прошлого. Лучше не сидеть днями перед телевизором или не крутить в руках свои телефоны, там ничего хорошего нет. Главное нам четко понять: есть вещи, на которые мы не можем влиять и не можем изменить.

Но в то же время рядом есть ситуации, на которые мы можем повлиять или которые зависят от нас, от нашего желания и воли. Я имею в виду предстоящие большие выборы. В этом году подготовка и агитация идут как-то вяло.

(В этом месте статья автора сокращена редакцией – ред.)

Понимая и принимая это, в это непростое время нам было бы желательно как-то объединиться, собрать свой жизненный опыт и годами накопленную мудрость в единый кулак, чтобы достойно пройти этот этап в жизни нашего общества и нашей республики. Но как? Очень просто, каждый из нас в силу своих возможностей.

А что мы можем? Хотя бы прийти на выборы и проголосовать. Я знаю, многие собираются игнорировать их в силу причин, которые всем известны.

(В этом месте статья автора сокращена редакцией – ред.)

При распределении федеральных бюджетных денег с каким лицом мы будем просить средства для развития республики, Арктики, нашего города? А ведь федеральный центр, по-народному, Москва, несет почти все траты на образование, здравоохранение, социальные выплаты, льготное ипотечное кредитование, дороги, снос ветхого жилья и по многим направлениям хозяйствования. А человеческий фактор никто не отменял, деньги наверху делят люди, депутаты, которые работают в соответствующих комитетах Думы. Если авторитет нашей республики будет весьма сомнительным, они вправе подумать: надо ли неблагонадежным якутам выделять большие финансовые ресурсы?

На днях со своим вопросом по поддержке движения «Антирак» попала на прием к депутату Государственной Думы Данчиковой Галине Иннокентьевне.

(В этом месте статья автора сокращена редакцией – ред.)

Данчикова — депутат Государственной Думы с большим стажем, возглавляет комитет по бюджету, опытный госслужащий, в деталях знающий, откуда берутся деньги и куда их надо распределить в приоритетном порядке в масштабах всей страны. Галина Иннокентьевна сходу стала задавать мне вопросы по существу, может, даже в несколько резкой форме, но видно было, что человек пытается понять именно суть вопроса, одновременно пытаясь высчитать в уме возможные пути решения проблем на месте. Встреча кончилась тем, что депутат конкретно сказала: «Не обещаю». Но мои приготовленные заранее бумажки оставила себе «в работу, пока пусть выляжится, ситуация может меняться». Хотя я не очень наивный человек, но почему-то прониклась доверием Галине Иннокентьевне и ее четко сформулированной мотивировке, мне показалось, что нашу встречу она запомнит и проблемы по реабилитации онковыживших теперь для нее хотя бы не будут пустым звуком.

Придя домой, подумала, может, те средства от федералов, выделенные и выделяемые для нашей республики на строительство онкодиспансера, перинатального и кардиологического центров, районных и городских поликлиник и больниц, поддержку материнства и детства, школ, ипотеки под 2% для Якутии и Дальнего Востока, может, частично это дело ее рук в комитете Думы? У нас за последние годы много сделано и построено, будучи не очень здоровым человеком, я свое особое внимание держу постоянно по вопросам здравоохранения и социальной защиты.

(В этом месте статья автора сокращена редакцией – ред.)

Мои пять копеек про Шамаева Петра Витальевича. Участники СВО и онковыжившие из одной категории людей, которые «смерти смотрели в лицо». Это – другие совсем люди, они ничего не боятся, они видели то, что не приведи, Господь, вам видеть и слышать. Их повседневный и жизненный багаж отличается от опыта всех обычных людей. У них, как и у онковыживших, потерян интерес к прежним увлечениям и мелким проблемам. У нас, как и у них, был жестокий жизненный опыт, сопряженный с риском для жизни, когда они, как и мы, лишались целых органов, и нам было неимоверно трудно вернуться в прежнюю жизнь. Мы совсем по-другому с острым чувством справедливости воспринимаем жизнь, людей, правила, законы, поступки.

(В этом месте статья автора сокращена редакцией – ред.)

Мы, особенно послевоенное поколение, слишком много пережили за свой век и, естественно, нам никакие катаклизмы со сменой власти не нужны.

(В этом месте статья автора сокращена редакцией – ред.)

А нам, простому люду, еще один путч или революция совсем не нужны.

Я никогда ни в какой парти не состояла и не состою, меня никто не просил и не уполномочивал…

(В этом месте статья автора сокращена редакцией – ред.)

…просто я про себя потихоньку в силу своих скромных возможностей переживаю за будущее нашей страны и республики, может, от меня и от моих хотелок что-нибудь зависит. Здесь просто мои не очень складно построенные размышления…

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Равные – равным: из опыта выживших от рака – ветеранам СВО

Капиталина АЛЕКСЕЕВА, Общественный деятель, публицист, руководитеь пациентского движения «Антирак», член Общественного совета МЗ РС(Я). Сентябрь 2026 г.